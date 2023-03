Villeurbanne : un cambrioleur s’introduit chez elle, armé de deux couteaux

Selon nos informations, tout a débuté par un appel téléphonique d’une femme paniquée âgée d’environ 60 ans à son fils, dans la nuit de mardi à mercredi dernier. La sexagénaire a expliqué qu’un individu venait d’entrer par effraction dans son appartement de l’avenue Auguste Blanqui à Villeurbanne. Pour cela, il aurait escaladé une gouttière avant de forcer la fenêtre et de pénétrer dans le logement situé au 1er étage d’un immeuble d’habitations.

Rapidement, et grâce à l'alerte lancée par son fils, des effectifs de police ont été envoyés sur place pour venir en aide à la femme qui s’était cachée au sein même de son domicile. Et c’est dans une chambre que les fonctionnaires retrouveront le suspect, planqué derrière une armoire. Son interpellation s’est déroulée sans encombre, le mis en cause comprenant qu’il ne pourrait pas échapper à l’arrestation en flagrant délit.

Cet homme, vraisemblablement un ressortissant algérien, était porteur de deux couteaux et bijoux volés découverts dans ses poches. Placé en garde à vue, le mis en cause a fait l’objet d’une OQTF d’après une source proche du dossier.

J.D.