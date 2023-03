Financement du Pass Navigo : Laurent Wauquiez veut attaquer l'Etat en justice

Lors de la conférence de presse qui précédait l’assemblée plénière de la Région AURA, ce jeudi, Laurent Wauquiez a été interpellé vis-à-vis de la situation du financement du ferroviaire dans la Région. Une journaliste l’a appréhendé, lui faisant part de certaines critiques de ses détracteurs lui disant qu’il ne veut pas mettre la main à la poche pour financer le ferroviaire. Le président de Région a tenu à mettre certaines choses au clair.

"Le ferroviaire repose théoriquement sur un partage de compétence, l’Etat doit s’occuper par la loi des rails, c’est intégralement sa compétence. La Région ne peut pas continuer à faire le travail à la place de l’Etat parce qu’elle n’en n’a pas les moyens. C’est d’une hypocrisie, puisqu’il délaye son job sur les collectivités locales, du coup on fait moins bien le nôtre et à l'arrivée les rails ne sont pas entretenus et on n’arrive pas à sortir des projets.", dénonce Laurent Wauquiez. Il a mentionné que le seul rôle de la Région était d’acheter des rames et de garantir le confort de ces dernières pour les usagers.

Il critique la malhonnêteté de la position de l’Etat puisque " la Région n’a aucun impôt affecté pour permettre d’accomplir cette mission.", explique-t-il. Il rappelle également que le gouvernement est en train d’augmenter les péages ferroviaires. "On a un Etat qui prétend faire du RER métropolitain qui en réalité rackette à chaque fois qu’il y a un train qui passe. Donc soit l’usager va voir son billet de train en termes de coût, soit on aura plus aucun moyen pour investir."

Selon lui, les déclarations faites par la majorité sont malhonnêtes et visent simplement à faire diversion sur d’autre sujet que le débat sur la réforme des retraites. Il faut aussi savoir qu’il n’y aucun travail de concertation entre les différents acteurs avant ces annonces faites par Elizabeth Bornes promettant 100 milliards d’euros d’ici à 2040. "Il n’y a qu’en France qu’on croit qu’on est encore à l’époque du Roi Soleil. Il y a des gens à Paris qui font des annonces sur des domaines qui sont théoriquement de compétence partagée mais qui ne font même pas une séance de travail sérieuse. "

Par la suite Laurent Wauquiez a poussé "un énorme coup de gueule" par rapport à la décision du gouvernement d'affecter 200 000 millions d’euros pour le financement du Pass Navigo. L’association des régions de France avait elle aussi demandé à ce que toutes les régions soient traitées de la même manière. "Nous avons eu une réponse humiliante de la part de la Première Ministre et du ministre des Transport qui ont dit circulez il n’y a rien à voir. Les franciliens ont reçu 200 millions, le reste des français 0. Je ne peux pas accepter que l’on traite différemment les habitants d’Ile de France des autres français, d’autant plus que ces 200 millions d’euros sont payés avec les impôts de tout le monde."

Il estime cette aide "profondément inéquitable" et plutôt révélatrice de "la vision de la République" de la majorité. C’est pour cela qu’il a dit vouloir aller en justice considérant cette décision comme "une rupture de l’égalité devant les territoires. ". Il poursuit, en expliquant qu'il ne va pas laisser faire cette inégalité de traitement. "S’ils confirment leur refus, on saisira la justice administrative."