Hôtel de Ville attaqué : Grégory Doucet "affecté par les dégradations" commises à Lyon

Et le maire de Lyon voit dans le recours au 49.3 de jeudi un "recul démocratique". L'élu écologiste n'a toutefois aucune excuse à donner à ceux qui ont commis d'importantes dégradations dans les rues de la capitale des Gaules jeudi soir. Et notamment contre l'Hôtel de Ville, avec une quarantaine de vitres touchées ou brisées par des jets de projectiles, et des tags sur les façades de la mairie centrale.

Selon nos informations, Grégory Doucet a été "affecté" par ces débordements. Dans la soirée, il était en lien téléphonique avec les agents municipaux et les policiers pour leur assurer de son soutien. Et ce vendredi matin, il est allé à leur rencontre, tout comme son adjoint à la Sécurité Mohamed Chihi.

"L'opposition à la réforme est légitime et nécessaire, mais ça doit se poursuivre sans violence", nous indique son entourage.

Je salue le travail et la réactivité de nos agents. Depuis ce matin, elles et ils sont pleinement mobilisés au retrait des tags. Encore et toujours : merci à eux. pic.twitter.com/yvtnwCUoYQ — Mohamed Chihi (@Mohamed__Chihi) March 17, 2023

La prochaine grande manifestation est prévue jeudi 23 mars. Mais d'autres rassemblements en dehors du giron de l'intersyndicale devraient avoir lieu d'ici là.