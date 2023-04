Saint-Priest : les nouveaux restes humains découverts appartenaient à Mohamed

Le 20 mars dernier, des restes humains avaient été retrouvés dans une canalisation à Saint-Priest. La macabre découverte avait été réalisée par les employés d’une entreprise d’assainissement, dépêchés dans un bâtiment de la rue des Résédas pour déboucher des toilettes bouchées. Ils étaient alors tombés sur des bouts de chairs, dont au moins un fragment de mâchoire.

Selon Le Figaro, ces morceaux appartenaient bel et bien à Mohamed, âgé de 17 ans, dont des restes avaient déjà été découverts dans la canalisation d’un immeuble à quelques centaines de mètres sur la même commune il y a deux mois. Une autopsie est notamment venue confirmer qu’une seule victime a été tuée, découpée et jetée aux toilettes. La seconde découverte d’ossements aurait été réalisée non loin du domicile des parents du principal suspect dans cette terrible affaire.

Âgé de 28 ans, l’assassin présumé avait été interpellé et placé en détention provisoire. Le parquet de Lyon avait indiqué, peu après son arrestation, qu’il était suivi pour des troubles psychiatriques depuis plusieurs années.