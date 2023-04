L'Eco de Lyon : Dominique Durand (Carré Blanc)

Ce mercredi, Dominique Durand, président de Carré Blanc (www.carreblanc.com), est interrogé sur sa reprise de cette institution régionale ainsi que ses efforts pour développer la marque et ses résultats. Carré Blanc, qui imagine ses collections à Roanne, fabrique en Europe, Turquie, Brésil et Asie. Le groupe dispose de 250 boutiques en France et à l'international, c'est le premier réseau de distribution de linge de maison dans l'Hexagone.

Vous êtes entrepreneur, vous souhaitez faire connaître votre activité innovante ou une actualité marquante, vous pouvez contacter Damien Gouy-Perret sur dgp@lyonmag.com.

L'Eco de Lyon est à retrouver tous les mercredis à 8h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Le journal de l'Eco de Lyon

01:15 L'invité de l'Eco de Lyon