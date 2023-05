LOU-USAP : "Nos phases finales commencent maintenant"

Toujours sixièmes du classement, les Rouge et Noirs "sont focalisés sur la victoire", a assuré Sébastien Taofifenua en conférence de presse d'avant-match. "Ça nous permettrait d'engendrer des choses positives, que ce soit mentalement ou au classement", précise le pilier du LOU, qui s'attend à une "grosse bataille" ce week-end. Si l'USAP est avant-dernier du championnat, les Lyonnais voient en les Catalans une "belle équipe qui ne lâche rien et qui joue un beau rugby".

A trois matchs de la fin de la saison régulière, le LOU doit forcément relancer la machine pour rester dans le Top 6 : "Nos phases finales commencent maintenant, c'est plus tôt que les autres. On n'a pas le droit à l'erreur", insiste l'international français.

Un avis partagé par Dylan Cretin, qui fera son grand retour après deux mois de blessure : "On n'est pas devenu nul en deux semaines. On y croit encore. Il nous reste trois matchs. On se focalise sur nous et en faisant le travail, on pourra se qualifier".

Car le troisième ligne lyonnais le rappelle : le LOU a encore son destin entre les mains. "Il ne faut pas laisser le train passer. Ça fait deux ans qu'on le laisse passer, ça ne doit pas arriver une année de plus. On est tous des compétiteurs, on veut retrouver les phases finales car c'est un moment unique".

Pas besoin en tout cas de rebooster les joueurs malgré la spirale négative, selon Coenie Basson, en charge de la défense : "On peut viser une phase finale, il n'y a pas besoin de les remotiver. Ils en ont conscience. Conscience de l'enjeu, de notre situation et de leur potentiel. On sait quand on fait de bons matchs et on sait les matchs où on perd le fil".

Cette fois, il faudra donc rester concentrer jusqu'à la dernière minute pour ne pas voir la victoire s'envoler. "Il faudra être rigoureux jusqu'à la fin", a prévenu Taofifenua.

