Vénissieux : plus de 5 kilos d’héroïne retrouvés dans un appartement

Ce lundi, à Vénissieux près du stade Laurent Gérin, la police procédait à un banal contrôle de véhicule et tombait sur deux personnes porteuses de stupéfiants. L’un des interpellés, âgé de 18 ans, cherchait à se débarrasser d’une clé d’appartement, que les forces de l’ordre ont ensuite utilisé pour procéder à une perquisition.

Celle-ci a amené à la saisie d’un gros butin : un fusil à pompe, un gilet pare-balles, 5 kilos d’héroïne, 130 grammes de cocaïne et 72 munitions. Le détenteur de la clé n’a pas voulu s’exprimer lors de son audition et le second interpellé, âgé de 30 ans, a nié toute implication dans cette affaire.

Le loueur de l’appartement en question, qui nie également les faits lors de son audition, a fait l’objet d’une autre perquisition, à son domicile, où les policiers sont tombés sur 914 grammes de résine et 21 grammes d’herbe de cannabis.

Ce dernier a été relâché avec une convocation à venir devant la justice, alors que les deux autres interpellés, connu défavorablement des services de police, sont présentés ce vendredi devant le parquet de Lyon, mais seront jugés ultérieurement.