Le rap, c'était pas mieux avant

Pédophilie, antisémitisme, homophobie...

Allez, vous vous dites : "Le gros avec ses pulls chelou, il est donc complotiste".

Vous le saviez déjà, grâce à CNEWS qui vous alerte sur les habitants des quartiers sensibles. Alors lui, habitant de la plus grande Zup de France, les Minguettes, c'était sûr et certain.

Maintenant, laissons de côté les fantasmes un peu trop anisés et basons nous sur des faits.

L'Etat est propriétaire de nombreuses radio publiques : France Inter, France Info, France Culture, etc. Et une radio pour les jeunes appelé Mouv', spécialisée dans les musiques urbaines et spécialement le rap.

Je suis un grand fan de rap. Ou plutôt j'étais un grand fan du rap. Car j'ai arrêté depuis que la nouvelle génération a abandonné les rimes pour des insultes. La poésie des rues est devenue une litanie de vulgarités.

Chaque fois qu'une chanson passe sur une radio, TV ou publicité, l'Etat rémunère les auteurs, musiciens, interprètes... Donc par ricochet, si l'Etat collecte des fonds liés à l'homophobie ou autres, il en est complice. Et pire, si c'est lui même le diffuseur, c'est un complice intéressé.

Je ne vais pas m'étaler des heures, mais les exemples que je vous donne sont une infime partie de la réalité.

Le rap c'était mieux avant et pourtant, à travers mes souvenirs, j'ai zappé les paroles.

Exemples avec de la pédophilie et homophobie en une phrase :

"Busta flex / Je fais mon job à plein" :

"Elle a 16 ans toi t'as pas peur, ouais mais au moins suis pas un pédo"

Pédophilie :

"Doc gyneco / Viens voir le docteur" :

Tu viens d'avoir 15 ans, mmh intéressant, tu préfères les majeurs aux mineurs bravo girl".

Homophobie avec menace de mort :

"Le groupe 113 / Un truc de fou" :

"Que des trucs de fou dans une France atroce

Faut rétablir la peine de mort pour les travs et les pointeurs de gosses"

Je répète et rappelle que ces chansons se sont vendues par millions et sont encore diffusées sur le service public et des radios indépendantes, sur les plateformes Internet et les sites de streaming. Et je peux continuer comme ca pendant des heures

On va me parler liberté d'expression et compagnie. Moi je ne parle pas des auteurs, je parle de l'Etat financeur de haines à travers la Sacem et complice à travers ses radios publiques.

Après avoir créé le désordre, l'Etat te parle uniforme, SNU, fonds Marianne... Une équipe de pompiers pyromanes.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux