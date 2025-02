Dix ans après les faits, un policier condamné pour avoir gazé gratuitement un scootériste à Villeurbanne

Pour avoir commis des violences sur un adolescent à Villeurbanne, un policier lyonnais, aujourd'hui basé dans l'Ain, a été condamné par la justice.

Il était 4h du matin lorsque un jeune Villeurbannais de 17 ans rentrait de soirée en scooter. A quelques jours de partir en vacance avec sa famille, l'adolescent avait croisé le chemin d'une voiture de police dans la rue Jean-Jaurès. Arrivé à sa hauteur, l'un des fonctionnaires avait, par la fenêtre ouverte, aspergé le scootériste de gaz lacrymogène. Aveuglé, l'adolescent avait fini sa course dans une voiture stationnée. Grièvement blessé à la hanche, il avait été opéré et avait passé plusieurs semaines alité.

Selon Rue89Lyon, le premier PV rédigé par les policiers évoquait un accident banal, indiquant que le scootériste aurait foncé de lui-même dans la voiture.

Mais l'un des fonctionnaires avait finalement décidé de dire la vérité trois mois plus tard, et avait dénoncé son collègue et son geste gratuit.

L'agent incriminé a été jugé et condamné ce lundi à Lyon. Il a écopé de 18 mois de prison avec sursis pour les faits de violences volontaires. L'interdiction d'exercer le métier de policier, requise par le parquet, n'a pas été suivie par les juges.

Muté dans l'Ain dès 2015, le fonctionnaire violent pourrait faire face à de nouvelles sanctions internes.