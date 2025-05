Présidentielle 2027 : Laurent Wauquiez appelle à la mise en place d'un "cordon sanitaire" autour de LFI

C'est le mantra de Laurent Wauquiez, exposé dans une interview au Journal du Dimanche. L'ancien président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui fait campagne actuellement pour la présidence des Républicains face à Bruno Retailleau, a donné des coups au parti de Jean-Luc Mélenchon.

Pour lui, LFI est "en rupture avec la République". De fait, il représente une "menace pour la France" et est "le premier danger politique dans notre pays".

Laurent Wauquiez accuse LFI d'adopter une "attitude indigne" lorsque certains drames frappent la France. Drames qui serviraient de "carburant électoral pour flatter l'islamisme".

Les propos de L. Wauquiez dans son interview anti-LFI sont lamentables.



Qu'il se ridiculise, c'est son choix.



Mais il insulte l'intelligence de ses lecteurs.



Je sais que des LR le constatent : vos chefs s'enfoncent dans le risible.



Jusqu'à quand allez vous supporter ça ? — Antoine Léaument 🇫🇷 (@ALeaument) May 4, 2025

Sur la base de ce constat, le député de Haute-Loire appelle à la création d'une commission d'enquête sur les liens présumés entre LFI et des réseaux islamistes, mais aussi les autres partis de gauche à ne plus faire alliance avec Jean-Luc Mélenchon. Pour lui, il faut "un cordon sanitaire" entre LFI et le reste des formations politiques : "Ces gens-là n’ont plus rien de respectable. Il faut les sortir de l’arc républicain, les exclure du débat démocratique".