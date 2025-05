C'est celui qui dit qui est

À droite, on se gargarise. Au centre, on ricane. Et à gauche, on s’écharpe comme d’habitude.

Résultat ? Le RN se frotte les mains, à la cool, pendant que les idiots utiles du macronisme leur déroulent le tapis rouge.

A force de répéter que la gauche antisioniste est antisémite, que Jean-Luc Mélenchon est un suppôt du Hamas, que le moindre soutien à la cause palestinienne équivaut à un appel au pogrom, on a réussi un exploit : écœurer toute une frange de l’électorat populaire, notamment issu de l’immigration, pour qui la gauche était encore, malgré tout, un refuge.

Mais ces électeurs qu’on traite depuis cinq ans de barbares, de communautaristes, d’ennemis de la République, ces électeurs dont on a méprisé la parole, l’histoire, et la colère — croyez-vous sincèrement qu’ils vont faire barrage pour sauver la clique à Macron, ce cénacle d’anciens banquiers et de petits marquis du libéralisme autoritaire ?

Ils ont déjà voté pour eux en 2017. Puis encore en 2022. Et en retour, on les a traînés dans la boue. Insultés. Invisibilisés.

Alors non, ils ne bougeront plus. Le barrage républicain est fissuré, pas par l’extrême droite, mais par l’arrogance satisfaite d’un centre droit qui se croit encore en 2002.

Et pendant ce temps-là, le RN caracole en tête. Sans faire campagne. Sans rien dire. En laissant juste le pays se fracturer, pendant que les autres creusent la tombe de leur propre légitimité à gouverner.

Le fascisme ne gagne jamais tout seul. Il a toujours une armée d'idiots utiles bien peignés.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux