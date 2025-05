Infirmière agressée à Vénissieux : le procès renvoyé, le ministre de la Santé soutient la victime

Mais face aux juges du tribunal correctionnel de Lyon, le guetteur a eu un comportement erratique. Il a d'abord proposé de "balancer" tous les dealers du quartier pour prouver sa bonne foi. Avant de réclamer un délai pour préparer sa défense, contre l'avis de son avocat.

Demande acceptée par le tribunal qui programmera une nouvelle audience dans deux mois.

D'ici là, l'individu a été incarcéré, notamment parce qu'un précédent sursis a été révoqué.

Pour rappel, LyonMag avait révélé l'agression de cette infirmière au pied de la tour 8 de l'avenue Vladimir Komarov. Prise en chasse par ce guetteur multirécidiviste qui voulait la faire déguerpir de son territoire, elle avait tenté de se défendre sur le parking, aidée par le fils de la patiente qu'elle était venue visiter.

Si elle avait obtenu quelques jours d'ITT, elle est ensuite retournée voir un professionnel qui lui a décelé des entorses.

Le ministre de la Santé Yannick Neuder lui a apporté son soutien. Lors d'une interview à Radio J, il a appelé à la "tolérance zéro" à l'encontre de ceux qui agressent le personnel soignant : "Ils prennent soin de nous : nous devons les protéger. Mon objectif est clair : marquer un tournant décisif dans la lutte contre ces violences."

Contrairement à la maire PCF de Vénissieux Michèle Picard, le député LFI Idir Boumertit a réagi à cette agression, condamnant les faits : "Ce n'est pas normal de vivre une telle scène et de ne plus pouvoir circuler en sécurité dans les allées de certains immeubles. Les habitants doivent se sentir et surtout être en sécurité. Les pouvoirs publics doivent en être les garants et réagir face aux dérives".