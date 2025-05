Villeurbanne : Manuel Bompard en meeting pour contrer l'extrême-droite

La ville, parmi les cibles prioritaires de LFI pour les municipales 2026, accueillera Manuel Bompard.

Le coordinateur national de la France insoumise sera en meeting au CCVA à partir de 19h, aux côtés du député de la 6e circonscription du Rhône Gabriel Amard, ainsi que les chefs de file investis pour les municipales Mathieu Garabedian et Gaëlle Fabriguet.

Une réunion publique qui doit permettre de présenter "les réponses apportées par le programme L'Avenir en commun face au projet autoritaire, xénophobe et raciste de Le Pen et Bardella".

Les premières pistes de réflexion et propositions LFI pour les municipales villeurbannaises seront dévoilées, tandis que Gabriel Amard et Manuel Bompard entendent mettre en avant "la cohérence du projet insoumis en faveur de l'égalité des droits face au monde de misère et de malheur dans lequel nous plongent les réponses macronistes et celles du Rassemblement national".

A un an des élections locales, cet évènement montre bien l'intérêt que porte Jean-Luc Mélenchon pour la 2e ville du Rhône, actuellement aux mains des socialistes.