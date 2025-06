Quand Vénissieux mélange psychiatrie et gardes d’enfants

À sa tête, Michèle Picard, maire communiste, dont les décisions absurdes et l’inaction obstinée transforment le quartier en zone de non-droit assumée.

Dernier symbole de ce naufrage urbain : l’installation de trois structures psychiatriques à la même adresse qu’une école maternelle et élémentaire privée, La Xavière. Une aberration totale. On interdit la vente d’alcool ou de tabac à proximité d’une école, mais ici, on distribue seringues, pipes à crack et préservatifs à une population en errance… à deux pas des enfants.

On mélange garderie et psychiatrie lourde. Ce n’est pas de la cohabitation sociale, c’est de l’inconscience politique à l’état pur.

Résultat ? Le quartier est devenu une plaque tournante du trafic de drogue. À 200 mètres de l’école, un jeune homme est tombé, abattu sur un point de deal. Mort, en pleine rue, comme une scène banale du quotidien.

Les règlements de comptes à la Kalachnikov ne choquent plus personne, tant ils se répètent. La prostitution sous héroïne se fait en plein jour, sous les fenêtres des habitants, comme si cela faisait partie du mobilier urbain.

Les toxicos errent dans les rues comme les zombies de Walking Dead, hagards, titubants, parfois agressifs, toujours imprévisibles. La ville a perdu ses repères. Le trottoir n’est plus un espace public : c’est un territoire de survie pour les uns, d’angoisse pour les autres.

Les commerçants, à bout, enchaînent les pétitions. Rien n’y fait. Les personnels de santé, régulièrement agressés, désertent le secteur. Et pendant ce temps, Jean-Maurice Gautin, adjoint à la sécurité, tourne en dérision les peurs des habitants, comme si vouloir protéger sa famille était une posture d’extrême droite.

Aucune caméra de vidéoprotection. Une police municipale désarmée, absente, sans moyens, sans effectifs, sans consignes. Le chaos est désormais une routine, géré par… l’inaction.

Et l’on s’interroge : comment la direction de l’école peut-elle rester silencieuse ? Comment le diocèse peut-il accepter cette situation ? Le silence est devenu compromission. Ils vous diront : "Ce n’est pas une salle de shoot." Non. C’est pire. La salle de shoot, ici, c’est la porte de l’école.

Voilà le visage de la gestion communiste : idéologique, déconnectée, méprisante à l’égard de la réalité des habitants. Ce n’est plus un dysfonctionnement. C’est un abandon organisé, avec la bénédiction silencieuse de l’État. La préfecture laisse faire. Les élus fuient. Et les Vénissians trinquent.

Il est temps de dire stop. D’exiger le retour de l’autorité, de la sécurité, du respect du droit et des citoyens. Vénissieux ne doit plus être un laboratoire du déni. Il faut que cette ville redevienne ce qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être : une ville pour ses habitants, pour ses enfants, pour son avenir.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux