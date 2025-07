Fresque polémique à Vénissieux : un élu communiste propose de l'inscrire à l'agenda touristique d'ONLYLYON

C'est l'idée lancée par Pierre-Alain Millet, adjoint PCF à la maire de Vénissieux, sur son blog.

L'élu communiste s'est félicité du travail réalisé par GrandLyon Habitat dans les tours du quartier, qui bénéficient de fresques dans les parties communes et cages d'escaliers.

"Quand le deal ne vient pas pourrir leur vie, une tour peut être un habitat positif, pratique… Pourquoi ne pas se dire qu’on peut le rendre beau ? Agréable ? 'Zen' dit le bailleur qui développe son programme de 'hall zen' avec fond musical, décorations végétales, affichage modernisé…", narre Pierre-Alain Millet, qui a, comme notre rédaction, documenté chaque fresque de la tour 61. Et notamment celle où plusieurs habitants et observateurs voyaient une fillette voilée, ce que dément le bailleur social.

"Tout le monde y aura droit, parce que tous les habitants de la Darnaise ont le droit à la dignité, au beau, même si ça ne change rien aux problèmes sociaux, de voisinage, de tranquillité", poursuit Pierre-Alain Millet.

L'élu vénissian et métropolitain va même plus loin. Selon lui, les touristes qui viennent à Lyon devraient aussi faire un détour par Vénissieux pour visiter ces cages d'escaliers jonchées de déchets et empestant l'urine.

"Je vais proposer à l’office du tourisme de la métropole d’inscrire ces fresques dans l’agenda touristique de Lyon… On vient visiter les célèbres peintures murales de Lyon, pourquoi pas ajouter une étape à la Darnaise ?", promet Pierre-Alain Millet.

De quoi rajouter du travail aux guetteurs, qui interdisent parfois les entrées de certaines tours de la Darnaise...