Enfants abandonnés à Vénissieux : la soeur et son frère retirés à leur famille, l'un des parents encore activement recherché

Enfants abandonnés à Vénissieux : la soeur et son frère retirés à leur famille, l'un des parents encore activement recherché

C'est une enquête minutieuse que sont en train de mener les policiers de la DIPN69.

Après avoir récupéré à Vénissieux deux enfants abandonnés jeudi dernier, les forces de l'ordre ont identifié les parents, mais l'un d'entre eux "est toujours recherché" selon le parquet de Lyon. Il s'agit de la mère, tandis que le père avait été interpellé samedi dernier. Il s'agit de Roms.

L'enquête se poursuit pour pouvoir le retrouver et l'auditionner, et donc qu'il s'explique sur les raisons qui l'ont poussé à lâchement abandonner sa fille de 6 ans et son fils de 2 ans.

Ces derniers, après avoir passé plusieurs jours dans la rue à Vénissieux, subissant notamment l'agression d'enfants du quartier, avaient été récupérés par le conseiller municipal d'opposition Farid Ben Moussa, puis remis à la police municipale.

Le parquet de Lyon précise également à LyonMag que les enfants ont été "retirés à la famille et placés aux services du Département".

4 commentaires
avatar
racisme systémique le 11/08/2025 à 16:15

ces pauvres enfants ont subi le racisme systémique de la population des minguettes

avatar
Wallah',. le 11/08/2025 à 16:03

Petite technique pour retrouver les parents : il suffit de poster un policier le 1er du mois devant la CAF !!!

avatar
Pas de quoi fouetter un chat le 11/08/2025 à 16:01

Vénissieux, là où on dépouille des victimes d’accidents gisant au sol, où on abandonne des enfants, où on passe à côté d’eux sans rien faire, où on les agresse… Des bêtises, quoi ! Franchement, qui n’en a jamais fait ?

avatar
Il paraît même que Farid ben Moussa a proposé de les adopter le 11/08/2025 à 15:54

Fake news ou pas ?

avatar
Ex Précisions le 11/08/2025 à 15:50

C'est leur famille qui s'est retirée d'elle-même pensant quand même toucher les allocs...
Pour enfoncer le clou, pendant 2 jours beaucoup ont vu ces gamins abandonnés et n'ont pas donné l'alerte, mais c'est Vénissieux ! What else ?

avatar
Venividivinci le 11/08/2025 à 15:48

Les services sociaux absents cette foutaise ...

avatar
Fatigue le 11/08/2025 à 15:43

Le temps et l'énergie qu'on perd à devoir gérer le tiers-monde.

