Enfants abandonnés à Vénissieux : la soeur et son frère retirés à leur famille, l'un des parents encore activement recherché

Après avoir récupéré à Vénissieux deux enfants abandonnés jeudi dernier, les forces de l'ordre ont identifié les parents, mais l'un d'entre eux "est toujours recherché" selon le parquet de Lyon. Il s'agit de la mère, tandis que le père avait été interpellé samedi dernier. Il s'agit de Roms.
L'enquête se poursuit pour pouvoir le retrouver et l'auditionner, et donc qu'il s'explique sur les raisons qui l'ont poussé à lâchement abandonner sa fille de 6 ans et son fils de 2 ans.
Ces derniers, après avoir passé plusieurs jours dans la rue à Vénissieux, subissant notamment l'agression d'enfants du quartier, avaient été récupérés par le conseiller municipal d'opposition Farid Ben Moussa, puis remis à la police municipale.
Le parquet de Lyon précise également à LyonMag que les enfants ont été "retirés à la famille et placés aux services du Département".
