Vénissieux : un appartement soufflé par une explosion aux Minguettes, un mort et plusieurs blessés

Une violente explosion s'est produite dans un appartement situé au n°9, aux alentours de 3h30 du matin, projetant de nombreux débris dans la rue.
Les pompiers sont intervenus pour venir à bout des flammes.
On déplore au moins un mort et une quinzaine de blessés. Les riverains pris en charge par les secours l'ont été essentiellement après des inhalations de fumées.
La personne décédée était l'occupant du logement soufflé, son corps calciné a été découvert lorsque les soldats du feu sont entrés dans son appartement ravagé. Selon les premiers témoignages, l'homme s'était installé récemment aux Minguettes.
Les pompiers sont toujours sur place ce lundi matin, notamment pour analyser la structure de la façade.
L'origine de l'explosion est encore inconnue, une enquête a été ouverte afin d'éclaircir les circonstance du drame. Il semblerait qu'il s'agisse de l'explosion d'une bonbonne de gaz.
Importante explosion dans un appartement à Vénissieux #Venissieux pic.twitter.com/q7YpJb2TOY— Erreur 404 (@Erreur455769746) August 18, 2025
Une violente explosion aurait détruit un appartement à Vénissieux dans la nuit.#PANDALIVE pic.twitter.com/zqBziVYF6n— PANDALIVE (@pandalive93) August 18, 2025
C’est une bouteille de gaz. Sinon bien vu pour l’enquête SherlockSignaler Répondre
bon ça ce consume de l intérieur !!! ça met du temps mais on prend patience !!!Signaler Répondre
Est-ce que vous vous êtes déjà interrogé sur votre quotient intellectuel ?Signaler Répondre
J'ai une hypothèse....
Il y a eu un autre incendie jeudi à Vénissieux dans un appartement squatté, où ils ont retrouvé plusieurs bouteilles de gaz.Signaler Répondre
J'y ai fortement pensé aussi à cette hypothèse...
ou bien un règlement de compte dissimulé avec une explosion .Méthode , très pratiquée en Equateur ou j ai vécu. Nous avons simplement 10 ans de retard.Signaler Répondre
Avec ce raisonnement si bête, vous pensez apporter une valeur ajoutée à vos proches qui vous entourent.Signaler Répondre
C'est avec des pensées si basses que vous avez, ou allez oriententer vos enfants pour un monde avec des valeurs...
Il y une action qui ne ment pas, c'est de se regarder droit dans les yeux face à son miroir, et attendre avec courage ce que le reflet vous renvoi... Pauvre vous...
Faut arrêter les insinuations douteuses voir racistes, honteux vis a vis des victimes... C est une bonbonne de gaz selon la policeSignaler Répondre
Un appartement qui explose de cette façon là en plein milieu de la nuit et en dehors de tout incendie de l'immeuble... J'avoue que cela m'interroge quand même.Signaler Répondre
Je vois bien une hypothèse (qui n'est bien entendu qu'une hypothèse à ce stade) : un membre d'un réseau confectionnant une bombe artisanale et qui se fait exploser avec...
L'enquête nous apportera plus d'éléments à ce sujet.
Et il n'y a pas que les véhicules qui brûlent dans cette ville apaisée .Signaler Répondre
Dans certaines régions du monde, vous seriez enfermé à vie pour votre manque de respect, manque d'empathie face à ce drame, ou pire encore... Avec un cerveau si Basic...Signaler Répondre
😔😞🕯️
allez vivre aux usa vous allez regarder la France au bout de 6 moisSignaler Répondre
En Amérique une commune commune Venissieux serait sous la loi martiale.Signaler Répondre
triste accident condoléances a la familleSignaler Répondre
😢🙏Signaler Répondre