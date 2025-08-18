Faits Divers

Vénissieux : un appartement soufflé par une explosion aux Minguettes, un mort et plusieurs blessés

Réveil brutal dans la nuit de dimanche à lundi pour les habitants de l'avenue de la Division Leclerc à Vénissieux.

Une violente explosion s'est produite dans un appartement situé au n°9, aux alentours de 3h30 du matin, projetant de nombreux débris dans la rue.

Les pompiers sont intervenus pour venir à bout des flammes.

On déplore au moins un mort et une quinzaine de blessés. Les riverains pris en charge par les secours l'ont été essentiellement après des inhalations de fumées.

La personne décédée était l'occupant du logement soufflé, son corps calciné a été découvert lorsque les soldats du feu sont entrés dans son appartement ravagé. Selon les premiers témoignages, l'homme s'était installé récemment aux Minguettes.

Les pompiers sont toujours sur place ce lundi matin, notamment pour analyser la structure de la façade.

L'origine de l'explosion est encore inconnue, une enquête a été ouverte afin d'éclaircir les circonstance du drame. Il semblerait qu'il s'agisse de l'explosion d'une bonbonne de gaz.

Tags :

vénissieux

13 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Loool le 18/08/2025 à 09:22
Chris696969 a écrit le 18/08/2025 à 08h59

Un appartement qui explose de cette façon là en plein milieu de la nuit et en dehors de tout incendie de l'immeuble... J'avoue que cela m'interroge quand même.

Je vois bien une hypothèse (qui n'est bien entendu qu'une hypothèse à ce stade) : un membre d'un réseau confectionnant une bombe artisanale et qui se fait exploser avec...

L'enquête nous apportera plus d'éléments à ce sujet.

C’est une bouteille de gaz. Sinon bien vu pour l’enquête Sherlock

Signaler Répondre
avatar
le Zorze le 18/08/2025 à 09:18

bon ça ce consume de l intérieur !!! ça met du temps mais on prend patience !!!

Signaler Répondre
avatar
Et vous le 18/08/2025 à 09:17
Chris696969 a écrit le 18/08/2025 à 08h59

Un appartement qui explose de cette façon là en plein milieu de la nuit et en dehors de tout incendie de l'immeuble... J'avoue que cela m'interroge quand même.

Je vois bien une hypothèse (qui n'est bien entendu qu'une hypothèse à ce stade) : un membre d'un réseau confectionnant une bombe artisanale et qui se fait exploser avec...

L'enquête nous apportera plus d'éléments à ce sujet.

Est-ce que vous vous êtes déjà interrogé sur votre quotient intellectuel ?
J'ai une hypothèse....

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 18/08/2025 à 09:16
Chris696969 a écrit le 18/08/2025 à 08h59

Un appartement qui explose de cette façon là en plein milieu de la nuit et en dehors de tout incendie de l'immeuble... J'avoue que cela m'interroge quand même.

Je vois bien une hypothèse (qui n'est bien entendu qu'une hypothèse à ce stade) : un membre d'un réseau confectionnant une bombe artisanale et qui se fait exploser avec...

L'enquête nous apportera plus d'éléments à ce sujet.

Il y a eu un autre incendie jeudi à Vénissieux dans un appartement squatté, où ils ont retrouvé plusieurs bouteilles de gaz.
J'y ai fortement pensé aussi à cette hypothèse...

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 18/08/2025 à 09:12
Chris696969 a écrit le 18/08/2025 à 08h59

Un appartement qui explose de cette façon là en plein milieu de la nuit et en dehors de tout incendie de l'immeuble... J'avoue que cela m'interroge quand même.

Je vois bien une hypothèse (qui n'est bien entendu qu'une hypothèse à ce stade) : un membre d'un réseau confectionnant une bombe artisanale et qui se fait exploser avec...

L'enquête nous apportera plus d'éléments à ce sujet.

ou bien un règlement de compte dissimulé avec une explosion .Méthode , très pratiquée en Equateur ou j ai vécu. Nous avons simplement 10 ans de retard.

Signaler Répondre
avatar
Et vous le 18/08/2025 à 09:10
kool a écrit le 18/08/2025 à 08h54

Et il n'y a pas que les véhicules qui brûlent dans cette ville apaisée .

Avec ce raisonnement si bête, vous pensez apporter une valeur ajoutée à vos proches qui vous entourent.
C'est avec des pensées si basses que vous avez, ou allez oriententer vos enfants pour un monde avec des valeurs...
Il y une action qui ne ment pas, c'est de se regarder droit dans les yeux face à son miroir, et attendre avec courage ce que le reflet vous renvoi... Pauvre vous...

Signaler Répondre
avatar
Triporteur le 18/08/2025 à 09:07
Chris696969 a écrit le 18/08/2025 à 08h59

Un appartement qui explose de cette façon là en plein milieu de la nuit et en dehors de tout incendie de l'immeuble... J'avoue que cela m'interroge quand même.

Je vois bien une hypothèse (qui n'est bien entendu qu'une hypothèse à ce stade) : un membre d'un réseau confectionnant une bombe artisanale et qui se fait exploser avec...

L'enquête nous apportera plus d'éléments à ce sujet.

Faut arrêter les insinuations douteuses voir racistes, honteux vis a vis des victimes... C est une bonbonne de gaz selon la police

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 18/08/2025 à 08:59

Un appartement qui explose de cette façon là en plein milieu de la nuit et en dehors de tout incendie de l'immeuble... J'avoue que cela m'interroge quand même.

Je vois bien une hypothèse (qui n'est bien entendu qu'une hypothèse à ce stade) : un membre d'un réseau confectionnant une bombe artisanale et qui se fait exploser avec...

L'enquête nous apportera plus d'éléments à ce sujet.

Signaler Répondre
avatar
kool le 18/08/2025 à 08:54

Et il n'y a pas que les véhicules qui brûlent dans cette ville apaisée .

Signaler Répondre
avatar
Et vous le 18/08/2025 à 08:45
En Amérique a écrit le 18/08/2025 à 07h54

En Amérique une commune commune Venissieux serait sous la loi martiale.

Dans certaines régions du monde, vous seriez enfermé à vie pour votre manque de respect, manque d'empathie face à ce drame, ou pire encore... Avec un cerveau si Basic...
😔😞🕯️

Signaler Répondre
avatar
un peu de respect le 18/08/2025 à 08:39
En Amérique a écrit le 18/08/2025 à 07h54

En Amérique une commune commune Venissieux serait sous la loi martiale.

allez vivre aux usa vous allez regarder la France au bout de 6 mois

Signaler Répondre
avatar
En Amérique le 18/08/2025 à 07:54

En Amérique une commune commune Venissieux serait sous la loi martiale.

Signaler Répondre
avatar
condoléances a la famille le 18/08/2025 à 07:44

triste accident condoléances a la famille

Signaler Répondre
avatar
pasquoil le 18/08/2025 à 07:40

😢🙏

Signaler Répondre

