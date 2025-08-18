Vénissieux : un appartement soufflé par une explosion aux Minguettes, un mort et plusieurs blessés

Une violente explosion s'est produite dans un appartement situé au n°9, aux alentours de 3h30 du matin, projetant de nombreux débris dans la rue.

Les pompiers sont intervenus pour venir à bout des flammes.

On déplore au moins un mort et une quinzaine de blessés. Les riverains pris en charge par les secours l'ont été essentiellement après des inhalations de fumées.

La personne décédée était l'occupant du logement soufflé, son corps calciné a été découvert lorsque les soldats du feu sont entrés dans son appartement ravagé. Selon les premiers témoignages, l'homme s'était installé récemment aux Minguettes.

Les pompiers sont toujours sur place ce lundi matin, notamment pour analyser la structure de la façade.

L'origine de l'explosion est encore inconnue, une enquête a été ouverte afin d'éclaircir les circonstance du drame. Il semblerait qu'il s'agisse de l'explosion d'une bonbonne de gaz.

Importante explosion dans un appartement à Vénissieux #Venissieux pic.twitter.com/q7YpJb2TOY — Erreur 404 (@Erreur455769746) August 18, 2025