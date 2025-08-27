"Nous sommes prêts à gouverner !" : Grégory Doucet rêve-t-il d'un ministère ?

Sans surprise, le maire écologiste de Lyon espère un changement de gouvernement et de Premier ministre.

Selon lui, "aujourd'hui, on est dans l'impasse. Je crois qu'il faut passer à autre chose. Et comme Marine Tondelier a pu l'exprimer récemment, nous sommes prêts à gouverner ! On gouverne aujourd'hui des villes importantes, je suis le maire de Lyon, la 3e ville de France ! C'est dire si aujourd'hui, au sein de mon mouvement politique, on a les compétences et les savoir-faire à faire valoir pour être à la tête d'un gouvernement".

Vote de confiance: "Il nous faut un Premier ministre de l'arc de la gauche et de l'écologie", estime Grégory Doucet, maire écologiste de Lyon pic.twitter.com/cthaQpc16p — BFMTV (@BFMTV) August 27, 2025

Une prise de parole qui ressemble fort à une candidature pour rejoindre un éventuel futur gouvernement de gauche. S'il en était resté au "nous", on aurait pu croire qu'il parlait des écologistes en général. Mais prendre son exemple personnel n'est guère anodin.

Cela constituerait pour lui la porte de sortie idéale à quelques mois d'une élection municipale 2026 plus qu'indécise depuis la réforme de la loi PLM.

Car Grégory Doucet n'imagine pas un successeur à François Bayrou autrement que de gauche : "C'est une évidence, c'est le résultat des dernières élections législatives qui devrait être respecté. Il nous faut un Premier ministre de l'arc de la gauche et de l'écologie".

Réponse dans deux semaines.