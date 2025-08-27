Politique

"Nous sommes prêts à gouverner !" : Grégory Doucet rêve-t-il d'un ministère ?

"Nous sommes prêts à gouverner !" : Grégory Doucet rêve-t-il d'un ministère ?
"Nous sommes prêts à gouverner !" : Grégory Doucet rêve-t-il d'un ministère ? - LyonMag

Ce mercredi à la mi-journée, Grégory Doucet a été invité à s'exprimer par BFM-TV sur le futur vote de confiance de François Bayrou.

Sans surprise, le maire écologiste de Lyon espère un changement de gouvernement et de Premier ministre.

Selon lui, "aujourd'hui, on est dans l'impasse. Je crois qu'il faut passer à autre chose. Et comme Marine Tondelier a pu l'exprimer récemment, nous sommes prêts à gouverner ! On gouverne aujourd'hui des villes importantes, je suis le maire de Lyon, la 3e ville de France ! C'est dire si aujourd'hui, au sein de mon mouvement politique, on a les compétences et les savoir-faire à faire valoir pour être à la tête d'un gouvernement".

Une prise de parole qui ressemble fort à une candidature pour rejoindre un éventuel futur gouvernement de gauche. S'il en était resté au "nous", on aurait pu croire qu'il parlait des écologistes en général. Mais prendre son exemple personnel n'est guère anodin.

Cela constituerait pour lui la porte de sortie idéale à quelques mois d'une élection municipale 2026 plus qu'indécise depuis la réforme de la loi PLM.

Car Grégory Doucet n'imagine pas un successeur à François Bayrou autrement que de gauche : "C'est une évidence, c'est le résultat des dernières élections législatives qui devrait être respecté. Il nous faut un Premier ministre de l'arc de la gauche et de l'écologie".

Réponse dans deux semaines.

Tags :

Grégory Doucet

46 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Bizarre le 27/08/2025 à 15:57

Dis donc Greg, est ce que le NFP a la majorité ?
Et puis de conducator Jean Luc les passerait à la moulinette nos Teletubbies pastèques.....

Signaler Répondre
avatar
Le cauchemar pire que Bayrou ! le 27/08/2025 à 15:34

Doudou pourrait lutter contre le changement climatique en mettant l'économie à genoux comme il sait si bien le faire.
Imaginez un gouvernement avec Boyard, Tondelier, Rousseau, Chikirou, Faure, Autain, Vallaud. Un casting de rêve !

Signaler Répondre
avatar
sa boite à pansements le 27/08/2025 à 15:32
hi hi a écrit le 27/08/2025 à 15h16

monsieur Pignon , vous n’arrêtez donc jamais ...

l attend

Signaler Répondre
avatar
Lyon, ville de Guignol le 27/08/2025 à 15:28

Déjà que le costume de Maire est bien trop grand pour lui….

Signaler Répondre
avatar
Moon88 le 27/08/2025 à 15:26

Vous etes tres loins d'etre prets a diriger une ville alors gouverner... Bande d'anes.

Signaler Répondre
avatar
Jay le 27/08/2025 à 15:24

Je n’avais pas vu le sous titre de BFM : « code de la route, Lyon contrôle les pistes cyclables » il a donc prévu une reconversion dans le comique Doucet ?

Signaler Répondre
avatar
fantomas 2025 le 27/08/2025 à 15:20

mais il aurait bu un verre de trop ?

Signaler Répondre
avatar
Ouahhh le 27/08/2025 à 15:20
Bob le faux a écrit le 27/08/2025 à 14h45

Doucet a une qualité : il est ambitieux.
Après avoir saccagé la 3e ville de France, Il veut s’attaquer au pays tout entier !

Avec toutes les inepties de son mandat, il ne sait même pas rendu compte que Lyon était devenu la quatrième ville de France. la métropole de Toulouse nous est passé devant. je l'encourage donc vivement à retourner dans la première ville de France d'où il vient.

Signaler Répondre
avatar
Bon le 27/08/2025 à 15:20

Je dirais que pour réussir et exister dans un gouvernement actuellement, il faut sacrément diplomate, savoir écouter, discuter, négocier et trouver des compromis etc…. C’est à dire tout le contraire de Doucet et sa bande de sectaires arrogants.

Signaler Répondre
avatar
hi hi le 27/08/2025 à 15:16

monsieur Pignon , vous n’arrêtez donc jamais ...

Signaler Répondre
avatar
Pastèques le 27/08/2025 à 15:09

Ministre du compost, c'est bien non?

Signaler Répondre
avatar
C'est pire le 27/08/2025 à 15:07
Zéro chance que ça arrive un jour ! a écrit le 27/08/2025 à 14h51

Plus de la moitié des parlementaires détestent l'extrême gauche.

Doucet ministre d'un gouvernement Mélenchon, c'est une censure dans les 2 heures qui suivent.

Même si son parti était majoritaire à l'assemblée, Doucet n'a pas la carure d'un ministre.

Il s'exprime mal, il ne manage pas ses équipes et il n'a aucun charisme.

Si vous en doutez, regardez donc sa carrière plus que moyenne dans le monde associatif, et les salaires minables qu'il y percevait. Ces infos sont publiques.

Signaler Répondre
avatar
Filer à l'anglaise le 27/08/2025 à 15:07

Amis Lyonnais garder le vous en avez plus besoin que la France et surtout il doit affronter son bilan. 😁

Signaler Répondre
avatar
Un mois de vacances le 27/08/2025 à 14:59

C'était pas si mal de ne plus entendre parler de lui.

Et sinon, dans quel région sans immigration a t il passé ses vacances ? En Bretagne, sur l'Ile de Ré, dans les Alpes ?

Pendant ce temps, Lyon était a feu et à sang avec des fusillades, des coups de couteau et des vols avec violence.

Mais ce qui compte, c'est visiblement sa carrière avant tout le reste.

Vivement le 22 mars 2026 qu'on respire enfin.

Signaler Répondre
avatar
Zéro chance que ça arrive un jour ! le 27/08/2025 à 14:51

Plus de la moitié des parlementaires détestent l'extrême gauche.

Doucet ministre d'un gouvernement Mélenchon, c'est une censure dans les 2 heures qui suivent.

Signaler Répondre
avatar
Il déraisonne… le 27/08/2025 à 14:49

Cet olibrius, qui rate tout à Lyon, se dit prêt à gouverner !!! Pathétique !

Signaler Répondre
avatar
Bob le faux le 27/08/2025 à 14:45

Doucet a une qualité : il est ambitieux.
Après avoir saccagé la 3e ville de France, Il veut s’attaquer au pays tout entier !

Signaler Répondre
avatar
Vr26 le 27/08/2025 à 14:43

Vivement mars 2026. Qu'il soit viré de la Mairie ce guignol. Les ecolos prêts à gouverner quelle blague.

Signaler Répondre
avatar
Marre marre marre le 27/08/2025 à 14:39

Marre de ces politicards qui ne rêvent que de leurs ambitions nationale.

Il a été élu pour faire le job de maire de Lyon, et en aucun cas pour faire le guignol sur les plateaux télés.

Signaler Répondre
avatar
Proposition ministerielle le 27/08/2025 à 14:39
Wallah',. a écrit le 27/08/2025 à 14h07

Le ministère de la dépense public lui ira à ravir. Il est capable de faire mieux que ses prédécesseurs.

Je pense qu’il est prêt à diriger le ministère des urinoirs écologiques et genrés de plein air! Au moins, il connaît le sujet, il en a mis plein dans Lyon des que le printemps pointe le bout de son nez!
Autre proposition: le ministère de la soumission à LFI, là aussi, il est plutôt bon dans ce domaine!
Bien sûr, Mr Doucet, vous êtes en train de rêver ou vous avez un EGO surdimensionné, c’est comme cela qu’on reconnaît les incompétents de l’extrême gauche!

Signaler Répondre
avatar
Qu'il retourne dans une ONG plutôt le 27/08/2025 à 14:37

La France est à 65 % à droite, mais ce type pense qu'en s'alliant avec l'extrême gauche il pourrait gouverner ???

Mais qui conseille ce mec ?

Signaler Répondre
avatar
Eh ben, avec un farfelu pareil comme ministre... le 27/08/2025 à 14:35

La France aurait pas fini de plonger toujours plus dans le délire politique...

Signaler Répondre
avatar
Sarah Connor le 27/08/2025 à 14:33

Ouh la la la la Mon dieu ! Non merci ! Qu'il gouverne ses toilettes sèches qui lui servent de trône à celui là.

Signaler Répondre
avatar
Golfsurfer le 27/08/2025 à 14:31

Bonjour amis lyonnais
Excusez moi mais.
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Il a dû se shooter a l’ambroisie qui prolifère dans sa ville car pour sortir une ânerie pareille il faut le faire
Accordez lui un second mandat qu’il finisse de pourrir la ville
Cdlt

Signaler Répondre
avatar
Muche le 27/08/2025 à 14:29

Doucet ministre de la chasse aux voitures, des pistes cyclables et du vélo avec son pote Bagnon….c est l essentiel de son action à Lyon pendant 6 ans

Signaler Répondre
avatar
looping 69 le 27/08/2025 à 14:26

au secours, non pitié !!

Signaler Répondre
avatar
Free Lyon le 27/08/2025 à 14:24

Ou est passé l'argent du grand emprunt ????

Signaler Répondre
avatar
Lyon2026revient le 27/08/2025 à 14:15

Répéter 1000 fois un mensonge n en fait pas une vérité. Vu l' état des villes gérées par les gauchos, ps, pcf, écolos je n' ose penser au niveau national les dégâts..... Déjà on a le front républicain a tous les postes pour verrouiller tout vrai changement constitutionnel .
Seule solution, un grand vrai chamboultou, j attends la commission d'enquête sur les liens lfislamistes....... Et les jugements pour tous ces gens qui ont fait l objet d un article 40. Contrairement a l adage, quand c est long, c est pas forcément bon....
Ni oubli, ni pardon

Signaler Répondre
avatar
Pas mal le 27/08/2025 à 14:11

Son stand UP il a trouvé sa reconversion au moins

Signaler Répondre
avatar
Haha, la bonne blague le 27/08/2025 à 14:08

Doucet ministre, et puis quoi encore. Avec quelle majorité parlementaire ?

Même pas dans ses rêves les plus fous !!

Signaler Répondre
avatar
Wallah',. le 27/08/2025 à 14:07

Le ministère de la dépense public lui ira à ravir. Il est capable de faire mieux que ses prédécesseurs.

Signaler Répondre
avatar
fatboy le 27/08/2025 à 14:04

Ces gens sont des farces

Signaler Répondre
avatar
étudiant en recherche de logement le 27/08/2025 à 13:59
clowonis a écrit le 27/08/2025 à 13h11

si toi ou ta secte vous êtes élu ,je brule ma piece d'identité et je qui la France définitivement .

Ton appartement il a combien de m2 je suis intéressé ?

Signaler Répondre
avatar
mamipouzo le 27/08/2025 à 13:59

Le roi de la modestie.

Signaler Répondre
avatar
Jay le 27/08/2025 à 13:56

Pour envoyer la France dans le mur, que Macron prenne Doucet au gouvernement 🤣

Signaler Répondre
avatar
gauchiasserie le 27/08/2025 à 13:49

voici 40 ans que l on bouffe de l économie de gauche avec la gauche et la droiche qui croyant récupérer des électeurs à fait une politique économique de gauche.
Le seul à droite que j ai trouvé avec un projet économique innovant et bien bâti est David Lisnard et son parti nouvel Énergie. même le RN à un logiciel économique de gauche étatique.

Signaler Répondre
avatar
À côté de ses pompes le 27/08/2025 à 13:46

Non , Mr Doucet, l’extrême gauche du chaos et de la honte n’a pas gagné les élections de 2024. Une coalition de bonne volonté a plus d’élus que les soumis à LFI.
Finissez de vous occuper de Lyon et faites vos cartons avant que les lyonnais ne vous expulsent par le vote de la mairie de Lyon! Vous êtes plus que minoritaire et vous avez pendant 5 ans détruit jour après jour notre belle ville qui est devenue une ville sale, dégoûtante, où les vélos font la loi et insultent piétons et automobilistes avec votre bénédiction! L’insécurité est galopante! En 2026, Lyon reprend son destin en main et votre mandat ne sera plus qu’un mauvais rêve! Retournez à votre ville de cœur, qu’est Paris, il paraît qu’il cherche un Maire aussi mauvais que celui que Lyon connaît depuis 5 ans! Vous avez toutes les chances d’être à nouveau élus par cette caste de bobo, chère à vos yeux! Un seul mot, n’emmerdez plus les lyonnais et n’insultez pas la FRANCE!

Signaler Répondre
avatar
Liberation 2026 le 27/08/2025 à 13:37

On a déjà vu ce que les écolos appellent gouverner à Lyon : imposer leur idéologie et leur sectarisme sans écoute ni ouverture avec tout le mépris qu'ils affichent depuis 2020, merci mais non merci !

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 27/08/2025 à 13:36

Si le pays est géré comme la ville de LYON, c'est :
- pistes cyclables obligatoires partout en France (même sur les autoroutes),
- bacs à fleurs partout (même en milieu des forêts),
- ET ... toilettes publiques non genrées.

Avec de telles mesures, la France sera une nation apaisée...

Signaler Répondre
avatar
bizare le 27/08/2025 à 13:33

Il pense être compétent, j’émets un doute quand on voit sa gestion de la troisième ville de France ....

Signaler Répondre
avatar
Merci pour ce moment le 27/08/2025 à 13:32

Hahahaha l humour de gauche c est quand même quelque chose!

Signaler Répondre
avatar
Si l'état de la France le 27/08/2025 à 13:29

n'était pas aussi déplorable on pourrait en rire, de plus une personne qui risque potentiellement faire un tour devant les tribunaux cela ne donne pas envie.

Signaler Répondre
avatar
Ahhh ce congres de Strasbourg le 27/08/2025 à 13:29

Le voila tout requinqué par Martine Rif notre grand Bennet ...
Je me voyais déjà ...en haut de l affiche ...
Paris : je suis de retour !
Plus dur sera la chute .

Signaler Répondre
avatar
Rotchyld le 27/08/2025 à 13:28

Doucet, pourquoi seulement ministre ou premier ministre ? Pourquoi pas carrément président ? S'il est élu à la sauce Macron (avec un gros coup d'pouce des bienfaiteurs de l'humanité), on va sauver la planète car on va pouvoir acheter des bébés comme des boites de cassoulet, les barbecues vont être interdits, des ZFE jusque dans la brousse profonde pour emmerder ces salauds de paysans, les vélos obligatoires pour tous les moins de 70 ans, tous les postes clés refilés aux minorités, des trans pour l'armée, des migrants pour l'éducation, etc. et ces pervers d'hétéros vont devoir marcher à l'ombre, et l'écologie, la vraie dans tout ça ? On la nique par le porc arrière, le préféré de ces imposteurs de l'écologie !

Signaler Répondre
avatar
Benoît 16 le 27/08/2025 à 13:27

vue dans l'état où il a mis la ville de Lyon , on peut être inquiet si ce mec était ministre ou secrétaire d'état , dans le meilleur des cas il peut postuler sur un poste de "bouffon " de catégorie A afin de conserver son de salaire.

Signaler Répondre
avatar
verdoxxxx le 27/08/2025 à 13:24

Elle est bien forte l'herbe qu'il prend celui la....

Signaler Répondre
avatar
Clown le 27/08/2025 à 13:24

Déjà quand tu es de Lyon tu sais qu'on est la 2ème ville de France sur à peu près tous les aspects (PIB, institutions, population de la métropole, bassin d'emploi...).

Quel touriste il faut être pour te prétendre maire de Lyon et parler de 3ème...

Allez plus que 200 jours...

Signaler Répondre
avatar
ho non ! le 27/08/2025 à 13:23

oh non pas ce mec dans un gouvernement !

Signaler Répondre
avatar
justement le 27/08/2025 à 13:17

justement, la compétence fait que Lyon va devenir la 4iem ville de France , l'insécurité augmente que cela soit pour les cyclistes, les pietons, les automobilistes, il faut vraiment revenir à la raison Mr Doucet et se rendre compte que la France à besoin de decision autre qu'ecologiste à 2 sous à l'heure actuelle , des decisions dures et justes doivent être faites et non savoir si on plante un chene ou un peuplier

Signaler Répondre
avatar
roco le 27/08/2025 à 13:17

Ben voyons l espoir fait vivre à moins que GD ne soit adepte de la méthode coue !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.