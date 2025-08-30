Large victoire du LOU contre Parme avant le Top 14

Le Lou a lancé sa préparation estivale par une large victoire contre les Zèbres de Parme (54-12) ce vendredi soir au Matmut Stadium de Gerland. Devant plus de 4 000 spectateurs et sous une pluie parfois soutenue, les Lyonnais ont inscrit huit essais, pour un total de 54 points, sans blessé à déplorer.

Dylan Cretin a ouvert le score dès la 4e minute, suivi par Vincent Rattez sur interception. Camille Chat et Alexandre Tchaptchet ont ensuite accentué l’avance lyonnaise avant la pause (28-5).

Au retour des vestiaires, Maxime Gouzou, Iosefi Masi – auteur de son premier essai sous le maillot lyonnais –, Esteban Gonzalez et enfin Mathiron ont alourdi la marque. Paddy Jackson puis Léo Berdeu ont assuré la réussite au pied, avec seulement une transformation manquée en fin de match.

Malgré plusieurs cartons jaunes distribués aux hommes de Karim Ghezal, la défense lyonnaise a tenu bon et l’attaque s’est montrée inspirée. De quoi lancer positivement la préparation avant le premier rendez-vous de Top 14 contre le Racing 92.