A Vénissieux, le journal subventionné Expressions peut-il continuer à paraître en pleine campagne des municipales ?

Sous tutelle financière de la mairie communiste qui lui verse annuellement 610 000 euros, le journal est qualifié par les opposants à Michèle Picard de "Pravda" locale, qui ne mord jamais la main qui la nourrit.

Si le recours déposé par Farid Ben Moussa, Yalcin Ayvali, Alexandre Dallery, Camille Champavere et Maurice Iacovella avait été rejeté par le tribunal administratif, le statut d'Expressions continue de poser question.

Surtout quand débute la campagne électorale et que les journalistes du titre vénissian comblent leurs colonnes avec des articles mettant en avant le bilan de la municipalité. L'édile communiste Michèle Picard apparaît ainsi en photo à trois reprises en 20 pages du numéro en cours.

De quoi inquiéter Farid Ben Moussa, qui a saisi la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Le célèbre opposant à Michèle Picard souhaite que l'organisme évalue la situation à Vénissieux, et détermine si un journal recevant plus de 600 000 euros de subvention d'une municipalité en campagne doit ou non se conformer au Code électoral, "qui interdit toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité durant les six mois précédant le scrutin".

Selon lui, Expressions, diffusé gratuitement à 35 000 exemplaires à Vénissieux, "fausse indéniablement les conditions de la compétition électorale" et présente un "risque manifeste de rupture d'égalité entre candidats".