Lyon : Grégory Doucet porte plainte après les commentaires racistes sur sa vidéo de rentrée des classes

La vidéo ne dure que 11 secondes.

Mais elle a enflammé les réseaux sociaux. Le 1er septembre dernier, Grégory Doucet a battu des records de vues sur sa vidéo filmée pour la rentrée des classes à l'école Les Géraniums à la Duchère dans le 9e arrondissement de Lyon. Plus de 136 000 vues sur TikTok, là où le maire écologiste dépasse d'ordinaire difficilement les 5000 vues. Mais l'édile se serait probablement bien passé de ce buzz.

Et pour cause, une nuée de messages racistes et islamophobes ont envahi l'espace commentaires, également sur la même vidéo sur Facebook. Car sur six mamans accueillies par Grégory Doucet, cinq portent un voile. Outre ces femmes, l'élu était également directement visé par le cyberharcèlement.

@gregory.doucet 🎒Très bonne rentrée aux élèves, parents, enseignants et équipes éducatives de #Lyon, sur le pont très tôt ce matin !@Boris Tavernier ♬ Morning Melody - Matias Cancio

Selon le Progrès, le premier magistrat de Lyon a donc décidé de porter plainte. Si les messages haineux ont été masqués et la vidéo ne peut plus être commentée, Grégory Doucet a fait constater la plupart d'entre eux et demande à la justice de poursuivre leurs auteurs pour diffamation ou injure publique.

Ce n'est pas la première fois que le maire de Lyon s'en prend à des internautes après avoir été agoni d'injures ou de reproches. Des plaintes avaient également été déposées par l'intéressé, suite à des tweets au sujet de l'affaire des chargés de mission de la Ville de Lyon, dont l'un le qualifiait d'"escrolo".

Grégory Doucet

avatar
Vitalis 21 le 12/09/2025 à 19:09
Gabin69 a écrit le 12/09/2025 à 18h58

Même pour la rentrée des classes il est pas foutu d'être présentable, mal coiffé même pas rasé.. et dire que ce truc est maire de Lyon 🤢

Oui mais il revient d'une campagne en mer pour lutter contre les injustices : c'est un guerrier, un combattant, un mercenaire de la justice. Donc, il n'a pas le temps de se raser et de s'habiller.
Que vous êtes méchant ! Attention, il pourrait porter plainte pour discrimination sur la barbe hirsute et les habits de travers.

avatar
Vitalis 21 le 12/09/2025 à 19:03
jean bon a écrit le 12/09/2025 à 18h23

cet être encombre la justice pour rien du tout

C'est à dire qu'à part se balader avec notre argent et maintenir son niveau de vie avec l'argent du contribuable il ne fait pas grand chose d'autre globalement.

avatar
Vitalis 21 le 12/09/2025 à 19:00

Vite vite, j'ai vu un arbre avec des feuilles jaunes au milieu d'arbres avec des feuilles vertes.
Puis-je faire constater avec l'argent du contribuable cet écart qui n'est pas digne et porter plainte pour tentative de dénigrement des arbres verts ?

avatar
Gabin69 le 12/09/2025 à 18:58

Même pour la rentrée des classes il est pas foutu d'être présentable, mal coiffé même pas rasé.. et dire que ce truc est maire de Lyon 🤢

avatar
Pfuiiii le 12/09/2025 à 18:52
Moon88 a écrit le 12/09/2025 à 16h15

Il a porté plainte car quelqu'un l'avait traité d'escrolo ? Serieux ?

Et il espere que des gens soient condamnés pour ca ? En fait il se croit en URSS dans les années 60 cet âne.

C'est le "logiciel" qu'il a dans la tronche !

avatar
Faja69 le 12/09/2025 à 18:51
Tropico a écrit le 12/09/2025 à 17h42

Et sinon les voeux des échevins; ça te parle cette année ?

Pas plus que les autres années....

avatar
Ex Précisions le 12/09/2025 à 18:35
Ralbol a écrit le 12/09/2025 à 16h07

Doucet n’attendait que ça pour porter plainte et se faire mousser

Il doit être conseillé par Mc Kinsey comme macron, on voit où ça mène ;-)

avatar
Lyon2026revient le 12/09/2025 à 18:32

Les amis a DOUDOU tentent d'empêcher la sortie d'un livre sur les liens entre LFI et les islamistes pour déstabiliser la France.."les complices du mal" écrit par un réfugié syrien...Le chaos organise aussi pour empêcher la commission d enquête sur ces liens, les menaces, la violence, .....tout cela ressemble bien a des méthodes de dictature....
Ni oubli, ni pardon

avatar
Eh bien, après l'interdiction des commentaires, l'attaque en justice des internautes... le 12/09/2025 à 18:25

Le maire semble très, très fébrile à l'approche des élections...

Surtout en ce qui concerne l'expression des citoyens qui seront amenés à voter pour lui ou pas, au-delà de cette affaire de commentaires éventuellement délictueux (pas envie d'aller voir, je n'ai pas tiktok).

avatar
jean bon le 12/09/2025 à 18:23

cet être encombre la justice pour rien du tout

avatar
Extrême gauche le 12/09/2025 à 18:21

Doucet soigne son électorat.

avatar
Pfuiiii le 12/09/2025 à 18:20

On récolte ce qu'on sème, Mr Doucet !

avatar
Medrani le 12/09/2025 à 17:56
Ouille a écrit le 12/09/2025 à 15h22

Il est suceptible ce monsieur.
Il faut qu'il arrête la politique si il n'a pas les nerfs assez solides.

Pas plus susceptible que tes maîtres !

avatar
GLOUGLOU 1er le 12/09/2025 à 17:47

Maman Maman c'est des vilains messieurs, Ils font que m'embêter. .

avatar
Tropico le 12/09/2025 à 17:42

Et sinon les voeux des échevins; ça te parle cette année ?

avatar
Libertidis le 12/09/2025 à 17:24

Ah ces liberticides...

avatar
Mdr ! le 12/09/2025 à 17:12
Chris696969 a écrit le 12/09/2025 à 16h05

Effectivement.

Une piste de réflexion : il ne peut pas porter plainte car il n'est pas directement concerné ?

Je ne suis pas sûr qu'en matière pénale, il puisse porter plainte dans ce cas-là.

Je n'ai aucun mal à croire que parmi des commentaires sarcastiques, satiriques, ou genre saillies drôlatiques, certains puissent être ad-hominem, non seulement, mais très gravement et ouvertement racistes.
C'est même à peu près sûr, même si ce n'est qu'une minorité sans doute.. il y en a très probablement des répréhensibles.

avatar
Pilou69 le 12/09/2025 à 17:09

Il ne va pas aux échevins.. pas assez voilés...

avatar
lolotoooôooo le 12/09/2025 à 17:01

Plus d'accord avec la désobéissance civile ?

avatar
Évidemment le 12/09/2025 à 16:48

Comment saturer les services de justice.....

avatar
Ex Précisions le 12/09/2025 à 16:36

J'ai le droit de dire une c...... sur lui du coup ?
;-)

avatar
Moon88 le 12/09/2025 à 16:15

Il a porté plainte car quelqu'un l'avait traité d'escrolo ? Serieux ?

Et il espere que des gens soient condamnés pour ca ? En fait il se croit en URSS dans les années 60 cet âne.

avatar
Ralbol le 12/09/2025 à 16:07

Doucet n’attendait que ça pour porter plainte et se faire mousser

avatar
Chris696969 le 12/09/2025 à 16:05
A sens unique a écrit le 12/09/2025 à 15h50

Certes, les propos qui ont été fait sur cette vidéos n'ont pas lieu d'être, cependant il s'offusque moins lorsque des insultes sont proférés à l'encontre des autres religion. Bizarre? Ou est-ce le hasard du calendrier électoral...

Effectivement.

Une piste de réflexion : il ne peut pas porter plainte car il n'est pas directement concerné ?

Je ne suis pas sûr qu'en matière pénale, il puisse porter plainte dans ce cas-là.

avatar
Chris696969 le 12/09/2025 à 16:03
raslebol69 a écrit le 12/09/2025 à 15h33

Il a raison sur ce point... mais pourquoi ne porte-t-il pas plainte face aux propos antisémites de ses chers alliés de l'extrême gauche. Ce serait plus crédible.

Bien vu... Probablement par indignation sélective à géométrie variable d'extrême gauche ?

avatar
A sens unique le 12/09/2025 à 15:50

Certes, les propos qui ont été fait sur cette vidéos n'ont pas lieu d'être, cependant il s'offusque moins lorsque des insultes sont proférés à l'encontre des autres religion. Bizarre? Ou est-ce le hasard du calendrier électoral...

avatar
raslebol69 le 12/09/2025 à 15:33

Il a raison sur ce point... mais pourquoi ne porte-t-il pas plainte face aux propos antisémites de ses chers alliés de l'extrême gauche. Ce serait plus crédible.

avatar
provocation ? le 12/09/2025 à 15:26

J' ai l' impression qu' il prend un positionnement " islamo-gauchiste " pour ensuite pouvoir attaquer ceux qui réagissent trop fortement.

avatar
raciste_ou_pas le 12/09/2025 à 15:24

Tout au plus pourrait on s'interroger sur le choix d'un établissement et d'un extrait qui n'est pas représentatif de toute la population de l'agglomération... ou plutôt qui n'est représentatif que d'une seule communauté.
Il y a probablement des établissements présentant une plus grande mixité.
Le clientélisme électoral de cette vidéo est fort probable.
Il serait alors regrettable que soit taxé de commentaires racistes ce type de remarques (mais je n'y crois pas, j'imagine d'ici les horreurs qui ont pu être écrites).
TOUTEFOIS, ce choix d'établissement répond peut-être à d'autres critères tout à fait louables:
_ une équité de visite des élus dans les établissements: un coup le 9ème, un coup le 3ème, un coup une école privée, un coup une école publique, un coup une maternelle, un coup une école primaire (on laissera les autres types d'établissement qui ne sont pas sous la responsabilité de cette collectivité),
_ une autre actualité au même endroit le même jour qui permet d'optimiser un calendrier,
_ une demande du rectorat, etc.

avatar
Ouille le 12/09/2025 à 15:22

Il est suceptible ce monsieur.
Il faut qu'il arrête la politique si il n'a pas les nerfs assez solides.

avatar
Chris696969 le 12/09/2025 à 15:21

"Grégory Doucet a fait constater la plupart d'entre eux et demande à la justice de poursuivre leurs auteurs pour diffamation ou injure publique".

Je suis rarement d'accord avec lui, mais là il a entièrement raison.

avatar
Denis000007 le 12/09/2025 à 15:07

Du coup l'on peut la commenter ici, la vidéo...

