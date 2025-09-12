Lyon : Grégory Doucet porte plainte après les commentaires racistes sur sa vidéo de rentrée des classes

Mais elle a enflammé les réseaux sociaux. Le 1er septembre dernier, Grégory Doucet a battu des records de vues sur sa vidéo filmée pour la rentrée des classes à l'école Les Géraniums à la Duchère dans le 9e arrondissement de Lyon. Plus de 136 000 vues sur TikTok, là où le maire écologiste dépasse d'ordinaire difficilement les 5000 vues. Mais l'édile se serait probablement bien passé de ce buzz.
Et pour cause, une nuée de messages racistes et islamophobes ont envahi l'espace commentaires, également sur la même vidéo sur Facebook. Car sur six mamans accueillies par Grégory Doucet, cinq portent un voile. Outre ces femmes, l'élu était également directement visé par le cyberharcèlement.
@gregory.doucet 🎒Très bonne rentrée aux élèves, parents, enseignants et équipes éducatives de #Lyon, sur le pont très tôt ce matin !@Boris Tavernier ♬ Morning Melody - Matias Cancio
Selon le Progrès, le premier magistrat de Lyon a donc décidé de porter plainte. Si les messages haineux ont été masqués et la vidéo ne peut plus être commentée, Grégory Doucet a fait constater la plupart d'entre eux et demande à la justice de poursuivre leurs auteurs pour diffamation ou injure publique.
Ce n'est pas la première fois que le maire de Lyon s'en prend à des internautes après avoir été agoni d'injures ou de reproches. Des plaintes avaient également été déposées par l'intéressé, suite à des tweets au sujet de l'affaire des chargés de mission de la Ville de Lyon, dont l'un le qualifiait d'"escrolo".
Je n'ai aucun mal à croire que parmi des commentaires sarcastiques, satiriques, ou genre saillies drôlatiques, certains puissent être ad-hominem, non seulement, mais très gravement et ouvertement racistes.Signaler Répondre
C'est même à peu près sûr, même si ce n'est qu'une minorité sans doute.. il y en a très probablement des répréhensibles.
Certes, les propos qui ont été fait sur cette vidéos n'ont pas lieu d'être, cependant il s'offusque moins lorsque des insultes sont proférés à l'encontre des autres religion. Bizarre? Ou est-ce le hasard du calendrier électoral...Signaler Répondre
Il a raison sur ce point... mais pourquoi ne porte-t-il pas plainte face aux propos antisémites de ses chers alliés de l'extrême gauche. Ce serait plus crédible.Signaler Répondre
J' ai l' impression qu' il prend un positionnement " islamo-gauchiste " pour ensuite pouvoir attaquer ceux qui réagissent trop fortement.Signaler Répondre
Tout au plus pourrait on s'interroger sur le choix d'un établissement et d'un extrait qui n'est pas représentatif de toute la population de l'agglomération... ou plutôt qui n'est représentatif que d'une seule communauté.Signaler Répondre
Il y a probablement des établissements présentant une plus grande mixité.
Le clientélisme électoral de cette vidéo est fort probable.
Il serait alors regrettable que soit taxé de commentaires racistes ce type de remarques (mais je n'y crois pas, j'imagine d'ici les horreurs qui ont pu être écrites).
TOUTEFOIS, ce choix d'établissement répond peut-être à d'autres critères tout à fait louables:
_ une équité de visite des élus dans les établissements: un coup le 9ème, un coup le 3ème, un coup une école privée, un coup une école publique, un coup une maternelle, un coup une école primaire (on laissera les autres types d'établissement qui ne sont pas sous la responsabilité de cette collectivité),
_ une autre actualité au même endroit le même jour qui permet d'optimiser un calendrier,
_ une demande du rectorat, etc.
"Grégory Doucet a fait constater la plupart d'entre eux et demande à la justice de poursuivre leurs auteurs pour diffamation ou injure publique".

Je suis rarement d'accord avec lui, mais là il a entièrement raison.
Je suis rarement d'accord avec lui, mais là il a entièrement raison.
