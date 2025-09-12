Lyon : Grégory Doucet porte plainte après les commentaires racistes sur sa vidéo de rentrée des classes

Mais elle a enflammé les réseaux sociaux. Le 1er septembre dernier, Grégory Doucet a battu des records de vues sur sa vidéo filmée pour la rentrée des classes à l'école Les Géraniums à la Duchère dans le 9e arrondissement de Lyon. Plus de 136 000 vues sur TikTok, là où le maire écologiste dépasse d'ordinaire difficilement les 5000 vues. Mais l'édile se serait probablement bien passé de ce buzz.

Et pour cause, une nuée de messages racistes et islamophobes ont envahi l'espace commentaires, également sur la même vidéo sur Facebook. Car sur six mamans accueillies par Grégory Doucet, cinq portent un voile. Outre ces femmes, l'élu était également directement visé par le cyberharcèlement.

@gregory.doucet 🎒Très bonne rentrée aux élèves, parents, enseignants et équipes éducatives de #Lyon, sur le pont très tôt ce matin !@Boris Tavernier ♬ Morning Melody - Matias Cancio

Selon le Progrès, le premier magistrat de Lyon a donc décidé de porter plainte. Si les messages haineux ont été masqués et la vidéo ne peut plus être commentée, Grégory Doucet a fait constater la plupart d'entre eux et demande à la justice de poursuivre leurs auteurs pour diffamation ou injure publique.

Ce n'est pas la première fois que le maire de Lyon s'en prend à des internautes après avoir été agoni d'injures ou de reproches. Des plaintes avaient également été déposées par l'intéressé, suite à des tweets au sujet de l'affaire des chargés de mission de la Ville de Lyon, dont l'un le qualifiait d'"escrolo".