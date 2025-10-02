Etienne Tête : "Jean-Michel Aulas est déjà dans des stratégies politiciennes d'un autre temps"

Figure de l'opposition au projet de Grand Stade de l'OL, l'ancien élu écologiste Etienne Tête se dit étonné par la candidature de Jean-Michel Aulas à la mairie de Lyon.

"Toute sa vie, il n'a fait que s'occuper de lui et de sa fortune. Je vois mal comment il a eu une révélation et envie de devenir généreux", attaque l'avocat, qui rappelle que "les contribuables lyonnais et grands lyonnais ont apporté 200 millions d'euros à son projet sur lequel il a obtenu une plus-value considérable".

Etienne Tête reste aussi vigilant quant aux possibles conflits d'intérêts puisque son fils Alexandre Aulas gère désormais la LDLC Arena. "A chaque fois qu'on va favoriser les transports dans ce secteur, il y aura conflit d'intérêts", estime-t-il.

Quant au fait que Jean-Michel Aulas multiplie les propositions du ressort des compétences de la Métropole, Etienne Tête estime que le candidat "est déjà dans des stratégies politiciennes d'un autre temps".

00:00 Candidature de Jean-Michel Aulas

03:16 Opposition au Grand Stade

05:34 Origine de la candidature

06:20 Possibles conflits d'intérêts

07:29 Rapport à l'écologie

08:18 Avocat des expropriés

09:55 Gestionnaire

12:13 Municipales 2026