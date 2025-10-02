Attaque au couteau devant une synagogue à Manchester : "Cette haine antisémite abîme nos sociétés" selon Grégory Doucet

Deux personnes ont été tuées et trois autres ont été blessées. Quant au suspect, il a été atteint de plusieurs balles par les forces de l'ordre, avant de décéder des suites de ses blessures. Après cette attaque outre-Manche, le ministre de l'Intérieur démissionnaire, Bruno Retailleau, a demandé aux préfets de renforcer les "lieux fréquentés par la communauté juive" en France.

Dans une réaction, le maire de Lyon Grégory Doucet évoque "une horreur indescriptible" qu'il condamne "avec la plus grande fermeté, en ayant une pensée émue pour les deux victimes, les trois blessés, leurs proches, et pour toute la communauté juive, frappée en ce jour de Kippour, moment majeur de son calendrier".

"Cette haine antisémite, toujours plus violente et diffuse, abîme nos sociétés et nous oblige à la plus grande vigilance. Elle nous rappelle qu’aucun croyant ne doit craindre d’accéder à un lieu de culte, qu’aucun citoyen ne doit vivre sous la menace en raison de sa foi", poursuit l'élu écologiste.

Et de conclure : "Au nom de Lyon, je redis notre détermination à lutter sans relâche contre toutes les formes de haine et à défendre, partout et toujours, la liberté de conscience et la dignité humaine".