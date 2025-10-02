Attaque au couteau devant une synagogue à Manchester : "Cette haine antisémite abîme nos sociétés" selon Grégory Doucet

Deux personnes ont été tuées et trois autres ont été blessées. Quant au suspect, il a été atteint de plusieurs balles par les forces de l'ordre, avant de décéder des suites de ses blessures. Après cette attaque outre-Manche, le ministre de l'Intérieur démissionnaire, Bruno Retailleau, a demandé aux préfets de renforcer les "lieux fréquentés par la communauté juive" en France.
Dans une réaction, le maire de Lyon Grégory Doucet évoque "une horreur indescriptible" qu'il condamne "avec la plus grande fermeté, en ayant une pensée émue pour les deux victimes, les trois blessés, leurs proches, et pour toute la communauté juive, frappée en ce jour de Kippour, moment majeur de son calendrier".
"Cette haine antisémite, toujours plus violente et diffuse, abîme nos sociétés et nous oblige à la plus grande vigilance. Elle nous rappelle qu’aucun croyant ne doit craindre d’accéder à un lieu de culte, qu’aucun citoyen ne doit vivre sous la menace en raison de sa foi", poursuit l'élu écologiste.
Et de conclure : "Au nom de Lyon, je redis notre détermination à lutter sans relâche contre toutes les formes de haine et à défendre, partout et toujours, la liberté de conscience et la dignité humaine".
Occupez vous de Lyon avant de Manchester, cher maire de Lyon, sans compter que coté dégats, Gaza est quand meme plus mal en point que n'importe quel autre lieu sur la planète, à moins de considérer qu'il n'y a pas de gens là bas mais que des animaux ?Signaler Répondre
Ha ha ha la girouette ........Signaler Répondre
Le problème c'est lorsqu'un parti favorise l'antisémitisme d'ambiance par ses prises de position et déclarations, quand un parti cherche à tout conflictualiser en important le conflit israélo-palestinien en France pour des raisons électoralistes, quand un parti est obsédé par des idées et images qui flirtent avec l'antisémitisme.....le problème c'est quand Doucet est prêt à collaborer avec ce parti.Signaler Répondre
Le même qui affiche le drapeau des califats islamiques sur la mairie au nom de l'apaisement des mentalités. Le maire qui réussit à diviser les générations. Le maire qui divise les classes sociales. un maire laïc à géométrie variable.Signaler Répondre
Subitement on se réveille ? ça sent vraiment mais vraiment les élections !Signaler Répondre
On se détache de LFI ? Curieux ...ah mais ya les élections qui arrivent. Après avoir soutenu le Hamas , maintenant il se place en défenseur des juifs. Triste personnage. Cette fausseté ne trompe personne (sauf ses sbires déjà aveuglés)Signaler Répondre
Honte a vous M DOUCET, nul n'ignore votre compromission avec LFI qui participe activement à la montée de l'antisémitisme en France. Vous venez de recevoir aussi le soutien de GLUKSMAN qui a aussi appelé a voté pour une candidate LFI contre un député renaissance au législative partielle des français de l'étranger.Signaler Répondre
Vous avez arboré fièrement le drapeau palestinien au fronton de nos édifices républicains défiant les lois de la république, sans y mettre le drapeau Israélien, ce qui aurait été un signe de paix voulu. Vous n'avez toujours pas planté l'olivier en mémoire de Ilan HALIMI........ vous faites partie de cette gauche qui renie toute valeur universelle d'humanisme pour de basses raisons électorales. Cependant, il serait bon de bien comprendre que LYON, capitale de la résistance, n'est pas dupe de vos basses oeuvres, et que, ne vous en déplaise, toutes communautés confondues, nous sommes nombreux à vouloir retrouver notre vivre ensemble, en sécurité dans notre ville enfin apaisée.
Ni oubli, ni pardon
le drapeau palestinien...y doit calculer le ratio gain-deficit en voixSignaler Répondre
La réaction de Doucet est attendue, on ne lui pardonnerait pas de ne pas s'exprimer.Signaler Répondre
Ses propos sont tellement neutres qu'ils peuvent être mis dans la bouche d'hommes politiques de n'importe quel parti.
Je suis en revanche curieux de les comparer avec ce qui va être dégainé par certains élus des extrêmes dans les heures à venir.
Je ne suis pas un fan de Doucet, mais on ne peut pas lui reprocher ce qui relève du cahier des charges normal d'un élu.
Il a déjà été recardé par LFI.Signaler Répondre
Cette gauche n’a honte de rien !Signaler Répondre
Depuis quand Manchester fait partie de la région lyonnaise ?? Et cette communauté,s’attend à quoi,après tout le mal qu’elle provoque autour d’elle??merci pour la censure !Signaler Répondre
Une personne âgée a été agressée a Villeurbanne par 2 clandestins algériensSignaler Répondre
Il nous en parle pas ce monsieur?
Ce maire s’empêtre dans des explications vaseuses. Lui qui prépare actuellement ses alliances avec l’extrême gauche de LFI, le parti français le plus antisémite.Signaler Répondre
Dit celui qui invite Medine, Salah Hamouri et qui hisse le drapeau Palestinien sur NOTRE mairie, qualifier des terroristes de résistants, faire du lèche babouche aux islamistes. Stop de jouer double jeu, les actes parlent plus que les discours. La gauche responsable de la montée antisémite en France. Honte a vous.Signaler Répondre
ou la la on sent que les élections approchent Mr Doucet l opportuniste !Signaler Répondre