Transports

Lyon : une partie des bus TCL à l'arrêt à cause d'une gigantesque panne - LyonMag

C'est un nouveau couac pour les TCL. Et cette fois, le métro B n'y est pour rien.

En raison d'un "dysfonctionnement électronique affectant le système de géolocalisation des véhicules" et leur connexion avec le poste de commandement sécurité, une partie de la flotte de bus TCL est à l'arrêt.

Cela concerne les zones 1 et 2 du réseau, celles de l'agglomération lyonnaise et de ses premières couronnes.

Selon TCL, impossible de laisser rouler les bus sans pouvoir les tracer et converser avec les chauffeurs, "ce dispositif est indispensable pour garantir la sécurité des conducteurs et des usagers, notamment en permettant la transmission immédiate d’alertes et l’intervention rapide des équipes de sécurité et des forces de l’ordre".

"Les équipes techniques sont pleinement mobilisées pour identifier les causes de l’incident et permettre une reprise progressive et sécurisée de la circulation. Un important dispositif humain est déployé en parallèle sur le terrain et notamment au niveau des principaux pôles d’échanges afin d’orienter les usagers", concluent les TCL.

En attendant que la situation revienne à la normale, les usagers sont invités à utiliser le reste des modes de transports du réseau, comme les métros ou les tramways, toujours opérationnels.

Les lignes de bus suivantes circulent normalement : TB11, C11, C18, C23, C26, C200, C201, C202, C205, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S10, S14, S16, Ge2, Ge6, Ge4, 2, 6, 21 uniquement en soirée, 23, 25, 27, 30, 32, 45, 47, 69, 72, 77, 84, 86, 96, 97, BR60, 128, 165, 203, 211, 212, 213, 214, 216, 220, 222, 241, 245, 247, ZI5.

Les lignes de bus suivantes circulent sur une partie de leur itinéraire : 
    •    C6 circule de Gare Part Dieu Vivier Merle à Gare de Vaise
    •    C7 circule de Gare Part Dieu Vivier Merle à Perrache
    •    C8 circule de Grange Blanche à Laurent Bonnevay
    •    C14 circule de Jean Macé à Gare de Vaise
    •    C16 circule de Charpennes à Grange Blanche
    •    C17 circule de Charpennes à Laurent Bonnevay
    •    C25 circule de la Gare Part Dieu Vivier Merle à Parilly
    •    31 circule de Perrache à la Gare de Vaise-G.Collomb

47 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
What le 06/10/2025 à 19:15

Une cyber attaque ?

Signaler
avatar
Mulatine65 le 06/10/2025 à 18:44
raleur a écrit le 06/10/2025 à 14h37

une vraie nouvelle serait de dire quand les tcl fonctionnent !

Figurez-vous que maintenant ils l'annoncent aux arrêts quand c'est le cas..."le réseau fonctionne normalement"(sic)! 😁

Signaler
avatar
Mais de rien le 06/10/2025 à 18:28
voilalal a écrit le 06/10/2025 à 17h49

"Nous remercions nos usagers pour leur compréhension et leur patience face à cette situation exceptionnelle. "

tcl.fr

"Tout le plaisir est pour nous"

Signaler
avatar
La goutte d'eau le 06/10/2025 à 18:14

Les réseaux de métros et tramways sont par conséquence complètement saturés. J'habite à Gorge de Loup, et je n'ai jamais vu un tel mer..ier ! Des gens de partout, tout autour des stations de bus et de la place qui attendent. Les rues et avenues du quartier absolument toutes encombrées de voiture, tout est archi-bloqué, je n'avais encore jamais vu ça !
Les écolos, ont bou-si-llé la ville, ce n'est plus possible de subir ça !!

Signaler
avatar
Hihihi le 06/10/2025 à 18:00
Bravo a écrit le 06/10/2025 à 17h22

de nous faire la parfaite démonstration à titre personnel de la thèse que vous exposez

J’aurais pas dit mieux !

Signaler
avatar
Liberation 2026 le 06/10/2025 à 17:52

Cela commence (fini) par se voir l'incompétence et l'incurie de écolos que ce soit au Sytral ou dans leurs orientations idéologiques, projets politiques, choix dogmatiques, leur stratégie de militants bornés.....quelle catastrophe comme disait Collomb en parlant de ces sectaires méprisants écolos.

Signaler
avatar
voilalal le 06/10/2025 à 17:49
BB a écrit le 06/10/2025 à 13h52

Un petit commentaire ou message d'excuses pour les usagers ?
Ah ben non faut pas trop en demander, chacun sa demer comme on dit et c'est aux usagers de faire un effort en plus...

"Nous remercions nos usagers pour leur compréhension et leur patience face à cette situation exceptionnelle. "

tcl.fr

Signaler
avatar
Gloupsy le 06/10/2025 à 17:39

Bagnon vous conseille à tous tes de prendre votre vélos.
Jeune vieux, handicapé PMR. Ca vous fera du bien ça oxygène les poumons

Signaler
avatar
Bravo le 06/10/2025 à 17:22
Peu importe les faits, quand on est un droitardé a écrit le 06/10/2025 à 16h19

Misère post-moderne..
Les gogols trumpisto-zemmouriens sont des post-modernes de droite.
Ils croient qu'il n'existe pas de vérité objective, et que les faits (et statistiques) peuvent être totalement inventés, l'important c'est que les gens de leur camp y croient..
"La Terre est plate parce que moi et mes potes j'y croyons"
De Trump a Poutine en passant par les intervenants du plateau de CNews, Nous somme dans l'ère de la post vérité droitarde..
"Peu importent les faits, j'ai le droit de croire ce que je veux et ce qui va dans le sens de mon idéologie. Comme j'ai le droit d'avoir une opinion et de l'exprimer, mon opinion sur la platitude de la Terre est aussi valide que celle d'un mathématicien ou d'un astronome qui dit le contraire"
Et ils te prédisent que la civilisation va s'écrouler a cause des étrangers, alors que l'effondrement du niveau intellectuel Occidental, c'est eux mêmes qui le représentent le mieux..

de nous faire la parfaite démonstration à titre personnel de la thèse que vous exposez

Signaler
avatar
Lug le 06/10/2025 à 17:19

Lyon en chantier permanent depuis 2 ou 3 ans, insécurité grandissante, intolérance des ayatollahs du vélo et plus de bus... alors que les pub de bagnoles nous recommandent d'emprunter les transports en commun !
C'est bien à l'image du reste de la France !

Signaler
avatar
Décidément le 06/10/2025 à 17:10

Bruno Bobard et sa bande sont vraiment des incapables
Pour donner des leçons ça ils savent faire mais pour faire tourner la boutique de vrais charlots de vogue..

Signaler
avatar
Ça dépend pour qui le 06/10/2025 à 16:50
fatigué a écrit le 06/10/2025 à 16h04

Prix de l'abonnement mensuel TCL : 74€10

Le BB s'en carre c'est 6€40 à l'année pour monsieur surtout qu'il doit avoir voiture avec chauffeur 😔

Signaler
avatar
loule le 06/10/2025 à 16:40
bob le train a écrit le 06/10/2025 à 16h21

C'est comme le tgv Le 3 avril 2007 à 13h13 exactement, la rame atteignait les 574,8 km/h
Et jamais a l'heure en 2025

le compteur de ma voiture monte jusqu'à 210.

Pour autant, elle roulera JAMAIS nulle part à cette vitesse.
Entre performance et le besoin de rester en vie tout le long du trajet, le choix est logique.

Et puis rouler à 500Km/h sur des voies qui ont 70 ans, sans façon.

Signaler
avatar
Venvedit le 06/10/2025 à 16:36
Peu importe les faits, quand on est un droitardé a écrit le 06/10/2025 à 16h19

Misère post-moderne..
Les gogols trumpisto-zemmouriens sont des post-modernes de droite.
Ils croient qu'il n'existe pas de vérité objective, et que les faits (et statistiques) peuvent être totalement inventés, l'important c'est que les gens de leur camp y croient..
"La Terre est plate parce que moi et mes potes j'y croyons"
De Trump a Poutine en passant par les intervenants du plateau de CNews, Nous somme dans l'ère de la post vérité droitarde..
"Peu importent les faits, j'ai le droit de croire ce que je veux et ce qui va dans le sens de mon idéologie. Comme j'ai le droit d'avoir une opinion et de l'exprimer, mon opinion sur la platitude de la Terre est aussi valide que celle d'un mathématicien ou d'un astronome qui dit le contraire"
Et ils te prédisent que la civilisation va s'écrouler a cause des étrangers, alors que l'effondrement du niveau intellectuel Occidental, c'est eux mêmes qui le représentent le mieux..

Vous réalisez que cette définition peut exactement s'appliquer à vous ?

Signaler
avatar
bob le train le 06/10/2025 à 16:21
Bob a écrit le 06/10/2025 à 14h37

Comment les bus roulaient avant l'informatique ?
Il y a des horaires affichés sur les arrêts de bus, ils peuvent toujours rouler

C'est comme le tgv Le 3 avril 2007 à 13h13 exactement, la rame atteignait les 574,8 km/h
Et jamais a l'heure en 2025

Signaler
avatar
Peu importe les faits, quand on est un droitardé le 06/10/2025 à 16:19
CSC a écrit le 06/10/2025 à 14h46

vos sources?
parce que même le figaro n'est pas d'accord vous.

est-ce que vous savez que je ce que vous écrivez voire penser est complètement faux (donc votre réflexion est biaisée) ou vous pensez vraiment avoir toutes les statistiques du monde dans votre tête.

Misère post-moderne..
Les gogols trumpisto-zemmouriens sont des post-modernes de droite.
Ils croient qu'il n'existe pas de vérité objective, et que les faits (et statistiques) peuvent être totalement inventés, l'important c'est que les gens de leur camp y croient..
"La Terre est plate parce que moi et mes potes j'y croyons"
De Trump a Poutine en passant par les intervenants du plateau de CNews, Nous somme dans l'ère de la post vérité droitarde..
"Peu importent les faits, j'ai le droit de croire ce que je veux et ce qui va dans le sens de mon idéologie. Comme j'ai le droit d'avoir une opinion et de l'exprimer, mon opinion sur la platitude de la Terre est aussi valide que celle d'un mathématicien ou d'un astronome qui dit le contraire"
Et ils te prédisent que la civilisation va s'écrouler a cause des étrangers, alors que l'effondrement du niveau intellectuel Occidental, c'est eux mêmes qui le représentent le mieux..

Signaler
avatar
allo tonton le 06/10/2025 à 16:05

pourquoi tu tousses ? ...

Signaler
avatar
fatigué le 06/10/2025 à 16:04

Prix de l'abonnement mensuel TCL : 74€10

Signaler
avatar
RATP Dev le 06/10/2025 à 15:58
Bob a écrit le 06/10/2025 à 14h37

Comment les bus roulaient avant l'informatique ?
Il y a des horaires affichés sur les arrêts de bus, ils peuvent toujours rouler

Le Pb n'est pas Informatique mais Electronique ..... c'est écrit ....
Plus exactement un soucis de géolocalisation avec le systeme radio

Signaler
avatar
RATP Dev le 06/10/2025 à 15:56
Lucette a écrit le 06/10/2025 à 14h16

Chiche : si Toutes les personnes ayant des origines Hors de France s'arrêtaient de travailler, le "beau pays des Droits de l'homme" (???) serait à l'arrêt. Les hôpitaux, le nettoyage des rues, les travaux pénibles, dans les hepad.. dans l'éducation nationale, et j'en pass... SERAIENT A L' ARRÊT. La France serait paralysée.

Allo Alo, y a de la merde dans les tuyaux !

Signaler
avatar
J'allucine le 06/10/2025 à 15:55

rappelez moi à qui a été confié la gestion des tcl.
cela m´étonne à peine

Signaler
avatar
Ex Précisions le 06/10/2025 à 15:34
0057-109403 a écrit le 06/10/2025 à 14h53

non c'est toi qui fait mine de ne pas différencier immigration blanche et musulmane

Plus d'une personne sur cent est en situation irrégulière en France.
1.19% d'après les chiffres de 2021, donc depuis...

Signaler
avatar
fantomas 2025 le 06/10/2025 à 15:34

c'est la chianlie dans l'agglomération

Signaler
avatar
pas à Vénissieux le 06/10/2025 à 15:15
Bob a écrit le 06/10/2025 à 14h37

Comment les bus roulaient avant l'informatique ?
Il y a des horaires affichés sur les arrêts de bus, ils peuvent toujours rouler

Bien sûr que les bus peuvent rouler ! Mais dans les banlieues chaudes ça serait aux risques des conducteurs.

Et pour ne pas stigmatiser les habitants de Vénissieux ou de Vaulx en Velin, on stoppe les bus dans toute l'agglomération, y compris dans les secteurs civilisés...

Signaler
avatar
Cyrano le 06/10/2025 à 15:14
Hehe a écrit le 06/10/2025 à 14h32

Ne faites pas mine de ne pas comprendre la différence entre immigration légale et illégale.

Pourquoi ces points d'interrogation après les Droits de l'homme ? Tu trouves qu'il n'y en apas assez pour les étrangers, en France ? Trouve-moi un autre pays au londe qui en accorde autant.
Un exemple : au Maroc, les FDO foncent à toute vitesse sur les manifestants, en voiture. On voit ça, en France ?

Signaler
avatar
Encore une réussite des écolos ! le 06/10/2025 à 15:09

Dans notre métropole apaisée, on considère qu'un chauffeur de bus qui ne peut pas parler à son PC sécurité est en danger de mort.

Mais à part ça, l'insécurité n'est qu'un sentiment...

Signaler
avatar
0057-109403 le 06/10/2025 à 14:53
Hehe a écrit le 06/10/2025 à 14h32

Ne faites pas mine de ne pas comprendre la différence entre immigration légale et illégale.

non c'est toi qui fait mine de ne pas différencier immigration blanche et musulmane

Signaler
avatar
Cyrielle69 le 06/10/2025 à 14:48

Les TCL sont une HONTE ABSOLUE. Impossible de compter sur les transports en commun. Le Site des TCL indique aujourd'hui qu'il faut privilégier les métros!
La bonne blague!! Les métros vont au mêmes endroits??? Ils ne sont pas en panne eux aussi par hasard?
C'est qui le président du Sytral????? Envisage-t-il de rembourser notre abonnement???

Signaler
avatar
CSC le 06/10/2025 à 14:46
‎ Libriste‎ ‎ a écrit le 06/10/2025 à 13h34

le PS a raté son virage en laissant s'installer la racaille sur notre beau pays . A cause du PS nous vivons "orange mécanique " tous les jours. 2 millions de migrants se sont installés sur notre sol pendant le quinquennat de Hollande, fossfoyeur de la gauche. honte à eux !

vos sources?
parce que même le figaro n'est pas d'accord vous.

est-ce que vous savez que je ce que vous écrivez voire penser est complètement faux (donc votre réflexion est biaisée) ou vous pensez vraiment avoir toutes les statistiques du monde dans votre tête.

Signaler
avatar
Bob le 06/10/2025 à 14:37

Comment les bus roulaient avant l'informatique ?
Il y a des horaires affichés sur les arrêts de bus, ils peuvent toujours rouler

Signaler
avatar
raleur le 06/10/2025 à 14:37

une vraie nouvelle serait de dire quand les tcl fonctionnent !

Signaler
avatar
Libriste le 06/10/2025 à 14:33
YoannD a écrit le 06/10/2025 à 13h45

Rapport avec la choucroute ?

Aucun rapport !

C'est un pauvre type qui s'est échappé du Vinatier. Il a posté un commentaire aussi c...n et sans queue ni tête aujourd'hui à la même heure (13h34). C’est dire s'il est atteint. (https://www.lyonmag.com/article/147206/sandrine-runel-ps-nous-ne-sommes-pas-pour-une-dissolution)

Signaler
avatar
Hehe le 06/10/2025 à 14:32
Lucette a écrit le 06/10/2025 à 14h16

Chiche : si Toutes les personnes ayant des origines Hors de France s'arrêtaient de travailler, le "beau pays des Droits de l'homme" (???) serait à l'arrêt. Les hôpitaux, le nettoyage des rues, les travaux pénibles, dans les hepad.. dans l'éducation nationale, et j'en pass... SERAIENT A L' ARRÊT. La France serait paralysée.

Ne faites pas mine de ne pas comprendre la différence entre immigration légale et illégale.

Signaler
avatar
Plus que jamais le 06/10/2025 à 14:29

Bruno Président , Bruno Président ,Bruno Président !
Etre poissard pareillement ...ce n'est pas possible ? quel talent !
Son nom restera dans les livres d'histoire .

Signaler
avatar
Ex Précisions le 06/10/2025 à 14:27

Et bien Bernard tu nous les auras toutes faites ;-)
Pas la peine de penser à se représenter...

Signaler
avatar
Lucette le 06/10/2025 à 14:16
): a écrit le 06/10/2025 à 13h49

C'est grave docteur ?

Chiche : si Toutes les personnes ayant des origines Hors de France s'arrêtaient de travailler, le "beau pays des Droits de l'homme" (???) serait à l'arrêt. Les hôpitaux, le nettoyage des rues, les travaux pénibles, dans les hepad.. dans l'éducation nationale, et j'en pass... SERAIENT A L' ARRÊT. La France serait paralysée.

Signaler
avatar
Connor McLeod le 06/10/2025 à 14:08

Ne vous inquiétez pas, le prix augmentera bien en janvier pour éviter que ça ne se reproduise...!

Déjà que leur tarification affichée dans les bus/tram est incompréhensible, ça parle de zones 1 2 et 3 mais à aucun moment ils ont eut la présence d'esprit d'indiquer à quoi correspondent ces zones...
Des charlots...

Signaler
avatar
hacker fin ou hacker gros? le 06/10/2025 à 14:04
Retour sur Terre a écrit le 06/10/2025 à 13h25

Un hacker russe ?

c est toujours un dilemme pour choisir un saucisson...

Signaler
avatar
chignole le 06/10/2025 à 14:04
‎ Libriste‎ ‎ a écrit le 06/10/2025 à 13h34

le PS a raté son virage en laissant s'installer la racaille sur notre beau pays . A cause du PS nous vivons "orange mécanique " tous les jours. 2 millions de migrants se sont installés sur notre sol pendant le quinquennat de Hollande, fossfoyeur de la gauche. honte à eux !

fossoyeur de la gauche ce n'est pas spécialement gênant puisque depuis 45 ans , elle a s'est fait remarquer par son incompétence et sa médocrité. Par contre fossoyeur de la France cela mériterait d'être pousuivi en justice

Signaler
avatar
Bellota le 06/10/2025 à 13:56

Bravo Bernard
Tous à vélo ?

Signaler
avatar
BB le 06/10/2025 à 13:52

Un petit commentaire ou message d'excuses pour les usagers ?
Ah ben non faut pas trop en demander, chacun sa demer comme on dit et c'est aux usagers de faire un effort en plus...

Signaler
avatar
Libriste le 06/10/2025 à 13:51
‎ Libriste‎ ‎ a écrit le 06/10/2025 à 13h34

le PS a raté son virage en laissant s'installer la racaille sur notre beau pays . A cause du PS nous vivons "orange mécanique " tous les jours. 2 millions de migrants se sont installés sur notre sol pendant le quinquennat de Hollande, fossfoyeur de la gauche. honte à eux !

La misère humaine en action :

Je n'ai toujours pas de vie, alors je pompe le pseudo des autres alors qu'il n'est même pas nécessaire d'être inscrit pour écrire des âneries.

Signaler
avatar
): le 06/10/2025 à 13:49
‎ Libriste‎ ‎ a écrit le 06/10/2025 à 13h34

le PS a raté son virage en laissant s'installer la racaille sur notre beau pays . A cause du PS nous vivons "orange mécanique " tous les jours. 2 millions de migrants se sont installés sur notre sol pendant le quinquennat de Hollande, fossfoyeur de la gauche. honte à eux !

C'est grave docteur ?

Signaler
avatar
YoannD le 06/10/2025 à 13:45
‎ Libriste‎ ‎ a écrit le 06/10/2025 à 13h34

le PS a raté son virage en laissant s'installer la racaille sur notre beau pays . A cause du PS nous vivons "orange mécanique " tous les jours. 2 millions de migrants se sont installés sur notre sol pendant le quinquennat de Hollande, fossfoyeur de la gauche. honte à eux !

Rapport avec la choucroute ?

Signaler
avatar
Mulatine65 le 06/10/2025 à 13:44

Ça vire au gag...

Signaler
avatar
mirou69 le 06/10/2025 à 13:43

Le hacker c’est Bernard.
Depuis qu’il préside le Sytral on n’a jamais eu autant de pannes

Signaler
avatar
‎ Libriste‎ ‎ le 06/10/2025 à 13:34

le PS a raté son virage en laissant s'installer la racaille sur notre beau pays . A cause du PS nous vivons "orange mécanique " tous les jours. 2 millions de migrants se sont installés sur notre sol pendant le quinquennat de Hollande, fossfoyeur de la gauche. honte à eux !

Signaler
avatar
Retour sur Terre le 06/10/2025 à 13:25

Un hacker russe ?

Signaler

