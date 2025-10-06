Lyon : une partie des bus TCL à l'arrêt à cause d'une gigantesque panne

En raison d'un "dysfonctionnement électronique affectant le système de géolocalisation des véhicules" et leur connexion avec le poste de commandement sécurité, une partie de la flotte de bus TCL est à l'arrêt.
Cela concerne les zones 1 et 2 du réseau, celles de l'agglomération lyonnaise et de ses premières couronnes.
Selon TCL, impossible de laisser rouler les bus sans pouvoir les tracer et converser avec les chauffeurs, "ce dispositif est indispensable pour garantir la sécurité des conducteurs et des usagers, notamment en permettant la transmission immédiate d’alertes et l’intervention rapide des équipes de sécurité et des forces de l’ordre".
"Les équipes techniques sont pleinement mobilisées pour identifier les causes de l’incident et permettre une reprise progressive et sécurisée de la circulation. Un important dispositif humain est déployé en parallèle sur le terrain et notamment au niveau des principaux pôles d’échanges afin d’orienter les usagers", concluent les TCL.
En attendant que la situation revienne à la normale, les usagers sont invités à utiliser le reste des modes de transports du réseau, comme les métros ou les tramways, toujours opérationnels.
Les lignes de bus suivantes circulent normalement : TB11, C11, C18, C23, C26, C200, C201, C202, C205, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S10, S14, S16, Ge2, Ge6, Ge4, 2, 6, 21 uniquement en soirée, 23, 25, 27, 30, 32, 45, 47, 69, 72, 77, 84, 86, 96, 97, BR60, 128, 165, 203, 211, 212, 213, 214, 216, 220, 222, 241, 245, 247, ZI5.
Les lignes de bus suivantes circulent sur une partie de leur itinéraire :
• C6 circule de Gare Part Dieu Vivier Merle à Gare de Vaise
• C7 circule de Gare Part Dieu Vivier Merle à Perrache
• C8 circule de Grange Blanche à Laurent Bonnevay
• C14 circule de Jean Macé à Gare de Vaise
• C16 circule de Charpennes à Grange Blanche
• C17 circule de Charpennes à Laurent Bonnevay
• C25 circule de la Gare Part Dieu Vivier Merle à Parilly
• 31 circule de Perrache à la Gare de Vaise-G.Collomb
Les réseaux de métros et tramways sont par conséquence complètement saturés. J'habite à Gorge de Loup, et je n'ai jamais vu un tel mer..ier ! Des gens de partout, tout autour des stations de bus et de la place qui attendent. Les rues et avenues du quartier absolument toutes encombrées de voiture, tout est archi-bloqué, je n'avais encore jamais vu ça !
Prix de l'abonnement mensuel TCL : 74€10
Les TCL sont une HONTE ABSOLUE. Impossible de compter sur les transports en commun. Le Site des TCL indique aujourd'hui qu'il faut privilégier les métros!Signaler Répondre
La bonne blague!! Les métros vont au mêmes endroits??? Ils ne sont pas en panne eux aussi par hasard?
C'est qui le président du Sytral????? Envisage-t-il de rembourser notre abonnement???
Comment les bus roulaient avant l'informatique ?
Il y a des horaires affichés sur les arrêts de bus, ils peuvent toujours rouler
une vraie nouvelle serait de dire quand les tcl fonctionnent !
Ne vous inquiétez pas, le prix augmentera bien en janvier pour éviter que ça ne se reproduise...!
