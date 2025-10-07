Politique

7 octobre : Grégory Doucet appelle à "la libération des otages et à un cessez-le-feu immédiat"

A l'occasion du triste anniversaire du 7 octobre, Grégory Doucet réagit à ce qu'il considère être "une plaie béante, jamais refermée".

Le maire écologiste de Lyon partage sa "pensée pour toutes les victimes de cette horreur qui a fait basculer le Proche-Orient".

"Nous n'oublions pas les 1219 personnes tuées lors du massacre ou en captivité. Nous n'oublions pas les 47 femmes et hommes encore retenus en otage. Nous partageons la peine, l'angoisse, et la douloureuse attente de leurs familles", poursuit Grégory Doucet, en déplacement en Suisse en ce début de semaine.

Et de conclure en souhaitant "que les discussions engagées cette semaine entre Israël et le Hamas puissent aboutir à la libération des otages et à un cessez-le-feu immédiat dans cette partie du monde traumatisée".

Grégory Doucet

31 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
néné2 le 07/10/2025 à 15:50
LFI 69 a écrit le 07/10/2025 à 13h51

Analyse les trois derniers résultats des élections tant législatives que présidentielles sur Lyon et après on pourra échanger.
Cela t'obligera à réfléchir au lieu de répéter tel un perroquet devant Cnews les commentaires de Pascal Praud et ses affidés.

Quel grand analyste ! MDR

Signaler Répondre
avatar
Bis repetita le 07/10/2025 à 15:13
LFI 69 a écrit le 07/10/2025 à 13h51

Analyse les trois derniers résultats des élections tant législatives que présidentielles sur Lyon et après on pourra échanger.
Cela t'obligera à réfléchir au lieu de répéter tel un perroquet devant Cnews les commentaires de Pascal Praud et ses affidés.

je redis Tartuffe !!!!

Signaler Répondre
avatar
Tatin le 07/10/2025 à 15:04

Cela fait deux ans aujourd'hui que des jeunes gens étaient allé danser à un festival de musique "Nova" ils ont été mutilés, assassinés, et d'autres se trouvent encore enterrés vivants, sans avoir pu revoir la lumière du soleil. Solidarité et amour pour eux, leurs familles, leurs proches, et pour les français et les autres Européens de religion juive qui subissent depuis, sans raison aucune, la haine de l'antisémitisme.

Signaler Répondre
avatar
Sérieusement le 07/10/2025 à 14:56

Sérieusement, ça intéresse qui ce que pense le petit doucet ???
Sa femme ? Ses gosses ?

Signaler Répondre
avatar
Tatin le 07/10/2025 à 14:53

Sur l'air de musique de Mylène Farmer (Libertine) : Doucet peut changer : "Je suis une girouette..."

Signaler Répondre
avatar
Belle illustration le 07/10/2025 à 14:24
LFI 69 a écrit le 07/10/2025 à 13h51

Analyse les trois derniers résultats des élections tant législatives que présidentielles sur Lyon et après on pourra échanger.
Cela t'obligera à réfléchir au lieu de répéter tel un perroquet devant Cnews les commentaires de Pascal Praud et ses affidés.

Mais ou est le perroquet ?
Citer Cnews et les commentaires de Pascal Praud c'est comme dire que les politiques doivent accueillir les migrants chez eux ..
De la pensée unique -Magnifique ! Il est vrai que l on se rapproche plus de l' ane que du perroquet ds ce cas

Signaler Répondre
avatar
pie69 le 07/10/2025 à 14:16

Doucet le guignol , la girouette…
Bientôt terminé ses fonctions à la ville … courage à son successeur pour redresser Lyon !!!!

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 07/10/2025 à 13:51
Comique troupier a écrit le 07/10/2025 à 12h58

Pour gagner le second tour tu as besoin de tous, et là on ne l’entendra plus….Quel Tartuffe !

Analyse les trois derniers résultats des élections tant législatives que présidentielles sur Lyon et après on pourra échanger.
Cela t'obligera à réfléchir au lieu de répéter tel un perroquet devant Cnews les commentaires de Pascal Praud et ses affidés.

Signaler Répondre
avatar
Israbien le 07/10/2025 à 13:41

Le pauvre il a oublié de prendre son petit drapeau palestinien avant de s'y rendre, quel dommage.

Signaler Répondre
avatar
roco le 07/10/2025 à 13:09

tiens ,tiens Mr Doucet vous vous rendez compte enfin que les élections approchent et donc bienvenu à la pêche aux voix !

Signaler Répondre
avatar
Teneessee le 07/10/2025 à 13:00
Memphis a écrit le 07/10/2025 à 10h51

Il me fait rire ce guignol

Quand même pas autant que LFI et ses affidés du forum….

Signaler Répondre
avatar
Comique troupier le 07/10/2025 à 12:58
LFI 69 a écrit le 07/10/2025 à 12h05

Grégory Doucet a oublié de demander le retrait des forces israéliennes dans Gaza et la Cisjordanie.
Honte à lui.
Jour après jour, on constate que Doucet donne des signes positifs aux sympathisants sionistes.
Démonstration est faite que LFI sera la seule force de gauche non sioniste à se présenter au premier tour et gagner le second tour.

Pour gagner le second tour tu as besoin de tous, et là on ne l’entendra plus….Quel Tartuffe !

Signaler Répondre
avatar
Des mots du bout des lèvres le 07/10/2025 à 12:38

Pour ne pas choquer certain électorat.

Le vent ne soufflera pas toujours dans le dos des hontes incarnées, et l'histoire écrira sur le cas des mièvres et des collaborateurs de ce qui se sera déroulé sur plusieurs longues décennies dans nos contrées...

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 07/10/2025 à 12:05

Grégory Doucet a oublié de demander le retrait des forces israéliennes dans Gaza et la Cisjordanie.
Honte à lui.
Jour après jour, on constate que Doucet donne des signes positifs aux sympathisants sionistes.
Démonstration est faite que LFI sera la seule force de gauche non sioniste à se présenter au premier tour et gagner le second tour.

Signaler Répondre
avatar
Bellota le 07/10/2025 à 12:00
Les élections approchent a écrit le 07/10/2025 à 11h10

Après avoir soutenu les manifestations pour la Palestine, avoir accroché le drapeau palestinien devant la mairie, ne jamais condamné le Hamas, ce monsieur se met à penser aux otages maintenant ? Mais c’est la gauche prête à retourner sa veste pour sauver son poste!

Vous avez tout à fait raison
Ce polichinelle est sans vergogne
Tout pour ratisser des voix
Mais il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles
Ces parisiens gauchos, qu’ils soient à la tête d’une ville ou d’un pays, sont méprisables

Signaler Répondre
avatar
Jacques du Tronc le 07/10/2025 à 11:59
Les élections approchent a écrit le 07/10/2025 à 11h10

Après avoir soutenu les manifestations pour la Palestine, avoir accroché le drapeau palestinien devant la mairie, ne jamais condamné le Hamas, ce monsieur se met à penser aux otages maintenant ? Mais c’est la gauche prête à retourner sa veste pour sauver son poste!

🎶🎶Et je retourne ma veste, je retourne ma veste toujours du bon côté 🎶

Signaler Répondre
avatar
SVP le 07/10/2025 à 11:56
Memphis a écrit le 07/10/2025 à 10h51

Il me fait rire ce guignol

n'insultez pas Guignol, figure historique de la ville de Lyon - Merci
Il existe beaucoup d'autres qualificatifs dont la liste est trop longue pour être développée ici.

Signaler Répondre
avatar
Ce n est pas grave le 07/10/2025 à 11:49

Personne n y croit : Ce n est pas grave , il n y a pas de but municipal
Greg est en train de se positionner pour son futur boulot National "de dans deux ans " quand il sera ministre (à minima ).
Alors , comment dire , Lyon ....il s'en bat les ...Quinoas !

Signaler Répondre
avatar
voila que maintenant le 07/10/2025 à 11:49
Le petit Greg me fait de la peine a écrit le 07/10/2025 à 10h40

Déjà que le costume de Maire est trop grand pour lui…..,

il se prend pour Donald ....

Signaler Répondre
avatar
MARCOPAULO le 07/10/2025 à 11:45
Memphis a écrit le 07/10/2025 à 10h51

Il me fait rire ce guignol

Pareil et ,e drape1u palestinien qui n à rien à faire sur l hotel de ville de Lyon il en parle ?
Dehors doucet

Signaler Répondre
avatar
Joubs le 07/10/2025 à 11:33

Il se mets à dos LFI pour les municipales !
LFI va trouver cela intolérable de demander de libérer les otages

Signaler Répondre
avatar
Free Lyon le 07/10/2025 à 11:13
‎ Libriste‎ ‎ a écrit le 07/10/2025 à 10h09

Juste pour dire une vérité, j’ai habité Marseille dans les années 70 jusqu’à présent et je peux vous certifier que Marseille était plus VIOLENTE avant que maintenant, malgré les trafics de drogue et les règlements de comptes qui ont TOUJOURS existé mais novas Médiatisé dans la France entière. gaza à coté c'est la riviera.
Vols de voitures, agressions physiques, home jacking, braquages de Banques , de stations essences, de bars tabacs , de cambriolages, vols dans les voitures ( vols à la roulotte) sur les Touristes , meurtres, règlements de comptes, Bagarres générales, j’ai assistés plusieurs fois à des formes de plusieurs dizaines de jeunes s’affronter partout dans chaque quartiers. Il y’ avait des Bandes de plusieurs dixaines voire centaines de jeunes dans chaque quartier et c’était très violent quand ils se battaient. J’ai vue de mes propres yeux une trentaines de joueurs de boules , affronter plusieurs centaines et plus de jeunes qui descendaient de plusieurs quartiers pour en découdre avec eux et régler un différend où ils avaient frappé deux jeunes du quartier. Il aura fallut une compagnie de CES entière , avec la police , la Spéciale a l’époque en civil pour mettre fin à ce carnage ou ils étaient un dixaines au sol ensanglanté, Rasoirs , batte de base ball, barre en Fer , boule de pétanque en pleine tête , et des KO ou les coups pleuvaient de tous les côtés . Bref , juste un petit exemple sur la VIOLENCE des Années passées dans un MARSEILLE , ou j’ai vue des choses pires que je ne peux raconter . Aujourd’hui, c’es tune ville de bobos, les Marseillais ont immigrés pour beaucoup dans le Var , le Vaucluse, et les alentours de Marseille . Les gens du Nord ont remplacé à 70/ 100 les marseillais et ils sont pour la plupart des pleureuses et des pleutres qui ont une chance inouï celle de n’a pas avoir connu le VRAI Marseille ou celui qui parlait pointus, en prenait plein la tête, celui des bandes de quartiers ou des centaines de jeunes se réunissait les soir d’été . la tolérance des anciens savaient inspirés le respect de ses jeunes malgré tout car les PÈRES étaient respectés et craint tout comme la police de proximité qui connaissait tous ses jeunes et faisait leur travail dans un respect mutuel. Une époque révolue, violente mais qui avait des codes d’honneurs , pas comme aujourd’hui et des deux côtés , voyous et police .

Tout le monde se fou de Marseille tu as pas compris encore

Signaler Répondre
avatar
Les élections approchent le 07/10/2025 à 11:10

Après avoir soutenu les manifestations pour la Palestine, avoir accroché le drapeau palestinien devant la mairie, ne jamais condamné le Hamas, ce monsieur se met à penser aux otages maintenant ? Mais c’est la gauche prête à retourner sa veste pour sauver son poste!

Signaler Répondre
avatar
Memphis le 07/10/2025 à 10:51

Il me fait rire ce guignol

Signaler Répondre
avatar
GLOUGLOU 1er le 07/10/2025 à 10:46
‎ Libriste‎ ‎ a écrit le 07/10/2025 à 10h09

Juste pour dire une vérité, j’ai habité Marseille dans les années 70 jusqu’à présent et je peux vous certifier que Marseille était plus VIOLENTE avant que maintenant, malgré les trafics de drogue et les règlements de comptes qui ont TOUJOURS existé mais novas Médiatisé dans la France entière. gaza à coté c'est la riviera.
Vols de voitures, agressions physiques, home jacking, braquages de Banques , de stations essences, de bars tabacs , de cambriolages, vols dans les voitures ( vols à la roulotte) sur les Touristes , meurtres, règlements de comptes, Bagarres générales, j’ai assistés plusieurs fois à des formes de plusieurs dizaines de jeunes s’affronter partout dans chaque quartiers. Il y’ avait des Bandes de plusieurs dixaines voire centaines de jeunes dans chaque quartier et c’était très violent quand ils se battaient. J’ai vue de mes propres yeux une trentaines de joueurs de boules , affronter plusieurs centaines et plus de jeunes qui descendaient de plusieurs quartiers pour en découdre avec eux et régler un différend où ils avaient frappé deux jeunes du quartier. Il aura fallut une compagnie de CES entière , avec la police , la Spéciale a l’époque en civil pour mettre fin à ce carnage ou ils étaient un dixaines au sol ensanglanté, Rasoirs , batte de base ball, barre en Fer , boule de pétanque en pleine tête , et des KO ou les coups pleuvaient de tous les côtés . Bref , juste un petit exemple sur la VIOLENCE des Années passées dans un MARSEILLE , ou j’ai vue des choses pires que je ne peux raconter . Aujourd’hui, c’es tune ville de bobos, les Marseillais ont immigrés pour beaucoup dans le Var , le Vaucluse, et les alentours de Marseille . Les gens du Nord ont remplacé à 70/ 100 les marseillais et ils sont pour la plupart des pleureuses et des pleutres qui ont une chance inouï celle de n’a pas avoir connu le VRAI Marseille ou celui qui parlait pointus, en prenait plein la tête, celui des bandes de quartiers ou des centaines de jeunes se réunissait les soir d’été . la tolérance des anciens savaient inspirés le respect de ses jeunes malgré tout car les PÈRES étaient respectés et craint tout comme la police de proximité qui connaissait tous ses jeunes et faisait leur travail dans un respect mutuel. Une époque révolue, violente mais qui avait des codes d’honneurs , pas comme aujourd’hui et des deux côtés , voyous et police .

Un code d'honneur pour abrutis qui de déchainent dans la violence, Relançons les duels à l'épée avec témoins aussi !

Signaler Répondre
avatar
Le petit Greg me fait de la peine le 07/10/2025 à 10:40

Déjà que le costume de Maire est trop grand pour lui…..,

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 07/10/2025 à 10:17

Et bé on le voit tous les jours auprès de "toutes" les communautés, ça change la vie d'un homme politique l'approche d'élections ;-)
Bientôt il va faire pote avec retailleau !

Signaler Répondre
avatar
‎ Libriste‎ ‎ le 07/10/2025 à 10:09

Juste pour dire une vérité, j’ai habité Marseille dans les années 70 jusqu’à présent et je peux vous certifier que Marseille était plus VIOLENTE avant que maintenant, malgré les trafics de drogue et les règlements de comptes qui ont TOUJOURS existé mais novas Médiatisé dans la France entière. gaza à coté c'est la riviera.
Vols de voitures, agressions physiques, home jacking, braquages de Banques , de stations essences, de bars tabacs , de cambriolages, vols dans les voitures ( vols à la roulotte) sur les Touristes , meurtres, règlements de comptes, Bagarres générales, j’ai assistés plusieurs fois à des formes de plusieurs dizaines de jeunes s’affronter partout dans chaque quartiers. Il y’ avait des Bandes de plusieurs dixaines voire centaines de jeunes dans chaque quartier et c’était très violent quand ils se battaient. J’ai vue de mes propres yeux une trentaines de joueurs de boules , affronter plusieurs centaines et plus de jeunes qui descendaient de plusieurs quartiers pour en découdre avec eux et régler un différend où ils avaient frappé deux jeunes du quartier. Il aura fallut une compagnie de CES entière , avec la police , la Spéciale a l’époque en civil pour mettre fin à ce carnage ou ils étaient un dixaines au sol ensanglanté, Rasoirs , batte de base ball, barre en Fer , boule de pétanque en pleine tête , et des KO ou les coups pleuvaient de tous les côtés . Bref , juste un petit exemple sur la VIOLENCE des Années passées dans un MARSEILLE , ou j’ai vue des choses pires que je ne peux raconter . Aujourd’hui, c’es tune ville de bobos, les Marseillais ont immigrés pour beaucoup dans le Var , le Vaucluse, et les alentours de Marseille . Les gens du Nord ont remplacé à 70/ 100 les marseillais et ils sont pour la plupart des pleureuses et des pleutres qui ont une chance inouï celle de n’a pas avoir connu le VRAI Marseille ou celui qui parlait pointus, en prenait plein la tête, celui des bandes de quartiers ou des centaines de jeunes se réunissait les soir d’été . la tolérance des anciens savaient inspirés le respect de ses jeunes malgré tout car les PÈRES étaient respectés et craint tout comme la police de proximité qui connaissait tous ses jeunes et faisait leur travail dans un respect mutuel. Une époque révolue, violente mais qui avait des codes d’honneurs , pas comme aujourd’hui et des deux côtés , voyous et police .

Signaler Répondre
avatar
Oula le 07/10/2025 à 10:09

Si c'est doucet qui le dit ils vont cesser immédiatement alors et libérer tout le monde instantanément

Signaler Répondre
avatar
Un peu de respect pour les otages le 07/10/2025 à 10:01

Me Doucet, pouvez vous arrêter vos prises de paroles opportunistes sur ce sujet. Le HAMAS est une organisation terroriste que vos alliés insoumis considèrent comme de la résistance! Honteux! Il est temps que vous partiez vous aussi. Vous déshonorez notre ville, la fonction de maire et notre démocratie

Signaler Répondre
avatar
Costume à 1000 euros le 07/10/2025 à 09:36

Il pourrait pas arrêter la politique internationale, c'est vraiment pas fait pour lui, et se recentrer sur Lyon ?

Signaler Répondre
avatar
Ça sonne mais tellement faux le 07/10/2025 à 09:33

On n'y croit pas une seconde, Gregory !

Signaler Répondre

