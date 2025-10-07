7 octobre : Grégory Doucet appelle à "la libération des otages et à un cessez-le-feu immédiat"

Le maire écologiste de Lyon partage sa "pensée pour toutes les victimes de cette horreur qui a fait basculer le Proche-Orient".
"Nous n'oublions pas les 1219 personnes tuées lors du massacre ou en captivité. Nous n'oublions pas les 47 femmes et hommes encore retenus en otage. Nous partageons la peine, l'angoisse, et la douloureuse attente de leurs familles", poursuit Grégory Doucet, en déplacement en Suisse en ce début de semaine.
Et de conclure en souhaitant "que les discussions engagées cette semaine entre Israël et le Hamas puissent aboutir à la libération des otages et à un cessez-le-feu immédiat dans cette partie du monde traumatisée".
Quel grand analyste ! MDRSignaler Répondre
je redis Tartuffe !!!!Signaler Répondre
Cela fait deux ans aujourd'hui que des jeunes gens étaient allé danser à un festival de musique "Nova" ils ont été mutilés, assassinés, et d'autres se trouvent encore enterrés vivants, sans avoir pu revoir la lumière du soleil. Solidarité et amour pour eux, leurs familles, leurs proches, et pour les français et les autres Européens de religion juive qui subissent depuis, sans raison aucune, la haine de l'antisémitisme.Signaler Répondre
Sérieusement, ça intéresse qui ce que pense le petit doucet ???Signaler Répondre
Sa femme ? Ses gosses ?
Sur l'air de musique de Mylène Farmer (Libertine) : Doucet peut changer : "Je suis une girouette..."Signaler Répondre
Mais ou est le perroquet ?Signaler Répondre
Citer Cnews et les commentaires de Pascal Praud c'est comme dire que les politiques doivent accueillir les migrants chez eux ..
De la pensée unique -Magnifique ! Il est vrai que l on se rapproche plus de l' ane que du perroquet ds ce cas
Doucet le guignol , la girouette…Signaler Répondre
Bientôt terminé ses fonctions à la ville … courage à son successeur pour redresser Lyon !!!!
Analyse les trois derniers résultats des élections tant législatives que présidentielles sur Lyon et après on pourra échanger.Signaler Répondre
Cela t'obligera à réfléchir au lieu de répéter tel un perroquet devant Cnews les commentaires de Pascal Praud et ses affidés.
Le pauvre il a oublié de prendre son petit drapeau palestinien avant de s'y rendre, quel dommage.Signaler Répondre
tiens ,tiens Mr Doucet vous vous rendez compte enfin que les élections approchent et donc bienvenu à la pêche aux voix !Signaler Répondre
Quand même pas autant que LFI et ses affidés du forum….Signaler Répondre
Pour gagner le second tour tu as besoin de tous, et là on ne l’entendra plus….Quel Tartuffe !Signaler Répondre
Pour ne pas choquer certain électorat.Signaler Répondre
Le vent ne soufflera pas toujours dans le dos des hontes incarnées, et l'histoire écrira sur le cas des mièvres et des collaborateurs de ce qui se sera déroulé sur plusieurs longues décennies dans nos contrées...
Grégory Doucet a oublié de demander le retrait des forces israéliennes dans Gaza et la Cisjordanie.Signaler Répondre
Honte à lui.
Jour après jour, on constate que Doucet donne des signes positifs aux sympathisants sionistes.
Démonstration est faite que LFI sera la seule force de gauche non sioniste à se présenter au premier tour et gagner le second tour.
Vous avez tout à fait raisonSignaler Répondre
Ce polichinelle est sans vergogne
Tout pour ratisser des voix
Mais il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles
Ces parisiens gauchos, qu’ils soient à la tête d’une ville ou d’un pays, sont méprisables
🎶🎶Et je retourne ma veste, je retourne ma veste toujours du bon côté 🎶Signaler Répondre
n'insultez pas Guignol, figure historique de la ville de Lyon - MerciSignaler Répondre
Il existe beaucoup d'autres qualificatifs dont la liste est trop longue pour être développée ici.
Personne n y croit : Ce n est pas grave , il n y a pas de but municipalSignaler Répondre
Greg est en train de se positionner pour son futur boulot National "de dans deux ans " quand il sera ministre (à minima ).
Alors , comment dire , Lyon ....il s'en bat les ...Quinoas !
il se prend pour Donald ....Signaler Répondre
Pareil et ,e drape1u palestinien qui n à rien à faire sur l hotel de ville de Lyon il en parle ?Signaler Répondre
Dehors doucet
Il se mets à dos LFI pour les municipales !Signaler Répondre
LFI va trouver cela intolérable de demander de libérer les otages
Tout le monde se fou de Marseille tu as pas compris encoreSignaler Répondre
Après avoir soutenu les manifestations pour la Palestine, avoir accroché le drapeau palestinien devant la mairie, ne jamais condamné le Hamas, ce monsieur se met à penser aux otages maintenant ? Mais c’est la gauche prête à retourner sa veste pour sauver son poste!Signaler Répondre
Il me fait rire ce guignolSignaler Répondre
Un code d'honneur pour abrutis qui de déchainent dans la violence, Relançons les duels à l'épée avec témoins aussi !Signaler Répondre
Déjà que le costume de Maire est trop grand pour lui…..,Signaler Répondre
Et bé on le voit tous les jours auprès de "toutes" les communautés, ça change la vie d'un homme politique l'approche d'élections ;-)Signaler Répondre
Bientôt il va faire pote avec retailleau !
Juste pour dire une vérité, j’ai habité Marseille dans les années 70 jusqu’à présent et je peux vous certifier que Marseille était plus VIOLENTE avant que maintenant, malgré les trafics de drogue et les règlements de comptes qui ont TOUJOURS existé mais novas Médiatisé dans la France entière. gaza à coté c'est la riviera.Signaler Répondre
Vols de voitures, agressions physiques, home jacking, braquages de Banques , de stations essences, de bars tabacs , de cambriolages, vols dans les voitures ( vols à la roulotte) sur les Touristes , meurtres, règlements de comptes, Bagarres générales, j’ai assistés plusieurs fois à des formes de plusieurs dizaines de jeunes s’affronter partout dans chaque quartiers. Il y’ avait des Bandes de plusieurs dixaines voire centaines de jeunes dans chaque quartier et c’était très violent quand ils se battaient. J’ai vue de mes propres yeux une trentaines de joueurs de boules , affronter plusieurs centaines et plus de jeunes qui descendaient de plusieurs quartiers pour en découdre avec eux et régler un différend où ils avaient frappé deux jeunes du quartier. Il aura fallut une compagnie de CES entière , avec la police , la Spéciale a l’époque en civil pour mettre fin à ce carnage ou ils étaient un dixaines au sol ensanglanté, Rasoirs , batte de base ball, barre en Fer , boule de pétanque en pleine tête , et des KO ou les coups pleuvaient de tous les côtés . Bref , juste un petit exemple sur la VIOLENCE des Années passées dans un MARSEILLE , ou j’ai vue des choses pires que je ne peux raconter . Aujourd’hui, c’es tune ville de bobos, les Marseillais ont immigrés pour beaucoup dans le Var , le Vaucluse, et les alentours de Marseille . Les gens du Nord ont remplacé à 70/ 100 les marseillais et ils sont pour la plupart des pleureuses et des pleutres qui ont une chance inouï celle de n’a pas avoir connu le VRAI Marseille ou celui qui parlait pointus, en prenait plein la tête, celui des bandes de quartiers ou des centaines de jeunes se réunissait les soir d’été . la tolérance des anciens savaient inspirés le respect de ses jeunes malgré tout car les PÈRES étaient respectés et craint tout comme la police de proximité qui connaissait tous ses jeunes et faisait leur travail dans un respect mutuel. Une époque révolue, violente mais qui avait des codes d’honneurs , pas comme aujourd’hui et des deux côtés , voyous et police .
Si c'est doucet qui le dit ils vont cesser immédiatement alors et libérer tout le monde instantanémentSignaler Répondre
Me Doucet, pouvez vous arrêter vos prises de paroles opportunistes sur ce sujet. Le HAMAS est une organisation terroriste que vos alliés insoumis considèrent comme de la résistance! Honteux! Il est temps que vous partiez vous aussi. Vous déshonorez notre ville, la fonction de maire et notre démocratieSignaler Répondre
Il pourrait pas arrêter la politique internationale, c'est vraiment pas fait pour lui, et se recentrer sur Lyon ?Signaler Répondre
On n'y croit pas une seconde, Gregory !Signaler Répondre