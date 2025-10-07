7 octobre : Grégory Doucet appelle à "la libération des otages et à un cessez-le-feu immédiat"

Le maire écologiste de Lyon partage sa "pensée pour toutes les victimes de cette horreur qui a fait basculer le Proche-Orient".

"Nous n'oublions pas les 1219 personnes tuées lors du massacre ou en captivité. Nous n'oublions pas les 47 femmes et hommes encore retenus en otage. Nous partageons la peine, l'angoisse, et la douloureuse attente de leurs familles", poursuit Grégory Doucet, en déplacement en Suisse en ce début de semaine.

Et de conclure en souhaitant "que les discussions engagées cette semaine entre Israël et le Hamas puissent aboutir à la libération des otages et à un cessez-le-feu immédiat dans cette partie du monde traumatisée".