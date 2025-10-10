Mathieu Garabedian (LFI) : "Notre but est d'arriver en tête à Villeurbanne"

Comme attendu, Mathieu Garabedian a officialisé sa candidature aux élections municipales de Villeurbanne. Pourtant adjoint au maire socialiste Cédric Van Styvvendael, l'insoumis estime qu'il faut proposer une rupture : "On est en 2026, on n'est plus en 2020. Il y a une nouvelle logique politique en place. Il faut une cohérence politique à toutes les échelles".

"On vote le budget à Villeurbanne mais on voit qu'on a de vraies difficultés à s'accorder. Et ça empire", justifie-t-il.

Et un troisième candidat de gauche risque de se lancer dans la bataille. Mais l'ancien maire est-il encore de gauche ? "Jean-Paul Bret, avec le soutien du bloc central et de macronistes, va devenir un candidat de droite", analyse Mathieu Garabedian, qui annonce la couleur : "Notre but est d'arriver en tête".

00:00 Candidature à Villeurbanne

05:27 Jean-Paul Bret

06:13 Jean-Michel Aulas

09:06 Poids toxique des personnalités nationales insoumises ?