Les Coulisses du Grand Lyon

Mathieu Garabedian (LFI) : "Notre but est d'arriver en tête à Villeurbanne"

Mathieu Garabedian, candidat LFI aux élections municipales à Villeurbanne, est l'invité ce vendredi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Comme attendu, Mathieu Garabedian a officialisé sa candidature aux élections municipales de Villeurbanne. Pourtant adjoint au maire socialiste Cédric Van Styvvendael, l'insoumis estime qu'il faut proposer une rupture : "On est en 2026, on n'est plus en 2020. Il y a une nouvelle logique politique en place. Il faut une cohérence politique à toutes les échelles".

"On vote le budget à Villeurbanne mais on voit qu'on a de vraies difficultés à s'accorder. Et ça empire", justifie-t-il.

Et un troisième candidat de gauche risque de se lancer dans la bataille. Mais l'ancien maire est-il encore de gauche ? "Jean-Paul Bret, avec le soutien du bloc central et de macronistes, va devenir un candidat de droite", analyse Mathieu Garabedian, qui annonce la couleur : "Notre but est d'arriver en tête".

00:00 Candidature à Villeurbanne
05:27 Jean-Paul Bret
06:13 Jean-Michel Aulas
09:06 Poids toxique des personnalités nationales insoumises ?

Tags :

Mathieu Garabedian

villeurbanne

Municipales 2026 à Villeurbanne

les coulisses du Grand Lyon

Moua ha ha le 10/10/2025 à 14:00

J’aime beaucoup les convictions politiques de LFI, le but est d’arriver en tête, le but ce n’est ni ces familles laborieuses qui subissent violences, déclassement scolaire, social, ni le fait qu’elles doivent subir l’entrisme islamiste et communautariste, ni que certaines copines prennent les transports pour pouvoir se boire une bière un mojito ou fumer une clope loin très loin de la communauté ou personne ne risque de les reconnaître. Cette réalité il va bien falloir la voire et arrêter de vouloir la cacher, et ce ne sont pas les papas de 60 ou 65,piges qui emmerdent leurs filles ce sont les frères qui se permettent cette ingérence et cela même si elles sont mariées et que le mari est jugé « trop laxiste ». La France de 2025 qui n’existe dans les têtes fachos MAIS que vivent mes copines.

Reflechissez le 10/10/2025 à 13:56

LFI est un tremplin pour amener les islamistes au pouvoir…et les idiots utiles qui seront rapidement éliminés par les islamistes comme on a pu l’observer dans l’histoire !

alors vraiment le 10/10/2025 à 13:48

On espère que LFI va se casser les dents !

Rlb le 10/10/2025 à 13:32

Ils n'auront pas de mal, comme dans le 9.3

Légitime le 10/10/2025 à 13:30

Tout sauf LFI
Islamogauchiste
Sachez pour qui vous allez voter

NEXT le 10/10/2025 à 13:28

Les insouminables pensent certainement que ce n'est pas encore assez le bordel à Villeurbanne

Cookie the first le 10/10/2025 à 13:13
Lolotoooooooooo a écrit le 10/10/2025 à 12h55

LooooooooooooL

T'en connais des gens qui veulent faire des choses pour échouer ?

L'échec c'est la doctrine des gauchistes !

Vous avez raison le 10/10/2025 à 13:11
LFI 69 a écrit le 10/10/2025 à 12h14

Mathieu sera un très bon maire pour Villeurbanne.
Je suis convaincu qu'il sera élu, les villeurbannais veulent en finir avec la vieille politique qui les mène nulle part.

Pour cela il suffit qu il soit bon !
Ah mince ...
C est peut etre là que ça va pas marcher ?
Une prochaine fois peut etre , lorsque LFI sera moins stigmatisée .

Général Salan le 10/10/2025 à 13:11
tout sauf la lepre!!votez pour le moins pire: a écrit le 10/10/2025 à 12h35

BRET...il en va de la survie de villeurbanne(je precise que je ne suis pas de gauche mais il n y a pas d alternative credible ,helas)

Franchement je ne suis pas de gauche mais Bret reste le meilleur candidat pour Villeurbanne, la vieille gauche avec des valeurs et des convictions.

Ouiauxvoituresnonauxverts le 10/10/2025 à 13:08

Il rêve !
Il ne va pas arrive-t-il en tête, mais bel et bien dernier

roco le 10/10/2025 à 13:04

c est dans les vieux pots que l on fait la meilleure soupe autrement dit JP Bret a de l expérience et fera le plus grand bien à Villeurbanne !

GLOUGLOU 1er le 10/10/2025 à 13:04

Ce guignol qui n'est pas capable de donner un avis sur la Chine .On peut le comprendre quand on connait la position de son parti sur le Hamas.

Ex Précisions le 10/10/2025 à 13:02

Il ne reste plus longtemps à vivre à ce pseudo parti de toute façon...

Lolotoooooooooo le 10/10/2025 à 12:55

LooooooooooooL

T'en connais des gens qui veulent faire des choses pour échouer ?

Villeurbannais le 10/10/2025 à 12:54

Il n'est pas très convaincant, une surprise toute fois, il n'a pas l'air outrancier on se demande se qu'il fait a lfi.
Ensuite si Lfi et le parti socialiste sont séparés je ne vois pas trop l'intérêt pour Bret de se présenter, c'était la coalition avec lfi qui avait fait la colère de Bret.
J'ai l'impression d'un boulevard pour le maire actuel...

Chris696969 le 10/10/2025 à 12:53
LFI 69 a écrit le 10/10/2025 à 12h14

Mathieu sera un très bon maire pour Villeurbanne.
Je suis convaincu qu'il sera élu, les villeurbannais veulent en finir avec la vieille politique qui les mène nulle part.

Le RN tirera parti de cette division des gauches à Villeurbanne.

Jusqu'à quel niveau ?

L'avenir nous le dira...

Hehe le 10/10/2025 à 12:39
LFI 69 a écrit le 10/10/2025 à 12h14

Mathieu sera un très bon maire pour Villeurbanne.
Je suis convaincu qu'il sera élu, les villeurbannais veulent en finir avec la vieille politique qui les mène nulle part.

Fait arrêter de prendre vos fantasmes comme la réalité comme vous disiez sous l'article à propos de Mme Croizier.

tout sauf la lepre!!votez pour le moins pire: le 10/10/2025 à 12:35
LFI 69 a écrit le 10/10/2025 à 12h14

Mathieu sera un très bon maire pour Villeurbanne.
Je suis convaincu qu'il sera élu, les villeurbannais veulent en finir avec la vieille politique qui les mène nulle part.

BRET...il en va de la survie de villeurbanne(je precise que je ne suis pas de gauche mais il n y a pas d alternative credible ,helas)

Moliere en est mort le 10/10/2025 à 12:24

Sur la photo il fait encore plus débraillé qu'un écolo ...

Je sais que insoumis suppose également de transgressé les codes vestimentaires mais qu'en est il de l’hygiène ?

Sinon ça promet une belle épopée a gauche les élections. Et surtout une chouette ambiance !

lolive06 le 10/10/2025 à 12:17

pitié 🙏🙏🙏pas eux

LFI 69 le 10/10/2025 à 12:14

Mathieu sera un très bon maire pour Villeurbanne.
Je suis convaincu qu'il sera élu, les villeurbannais veulent en finir avec la vieille politique qui les mène nulle part.

