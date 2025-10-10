Mathieu Garabedian (LFI) : "Notre but est d'arriver en tête à Villeurbanne"

Comme attendu, Mathieu Garabedian a officialisé sa candidature aux élections municipales de Villeurbanne. Pourtant adjoint au maire socialiste Cédric Van Styvvendael, l'insoumis estime qu'il faut proposer une rupture : "On est en 2026, on n'est plus en 2020. Il y a une nouvelle logique politique en place. Il faut une cohérence politique à toutes les échelles".
"On vote le budget à Villeurbanne mais on voit qu'on a de vraies difficultés à s'accorder. Et ça empire", justifie-t-il.
Et un troisième candidat de gauche risque de se lancer dans la bataille. Mais l'ancien maire est-il encore de gauche ? "Jean-Paul Bret, avec le soutien du bloc central et de macronistes, va devenir un candidat de droite", analyse Mathieu Garabedian, qui annonce la couleur : "Notre but est d'arriver en tête".
J’aime beaucoup les convictions politiques de LFI, le but est d’arriver en tête, le but ce n’est ni ces familles laborieuses qui subissent violences, déclassement scolaire, social, ni le fait qu’elles doivent subir l’entrisme islamiste et communautariste, ni que certaines copines prennent les transports pour pouvoir se boire une bière un mojito ou fumer une clope loin très loin de la communauté ou personne ne risque de les reconnaître. Cette réalité il va bien falloir la voire et arrêter de vouloir la cacher, et ce ne sont pas les papas de 60 ou 65,piges qui emmerdent leurs filles ce sont les frères qui se permettent cette ingérence et cela même si elles sont mariées et que le mari est jugé « trop laxiste ». La France de 2025 qui n’existe dans les têtes fachos MAIS que vivent mes copines.Signaler Répondre
LFI est un tremplin pour amener les islamistes au pouvoir…et les idiots utiles qui seront rapidement éliminés par les islamistes comme on a pu l’observer dans l’histoire !Signaler Répondre
On espère que LFI va se casser les dents !Signaler Répondre
Ils n'auront pas de mal, comme dans le 9.3Signaler Répondre
Tout sauf LFISignaler Répondre
Islamogauchiste
Sachez pour qui vous allez voter
Les insouminables pensent certainement que ce n'est pas encore assez le bordel à VilleurbanneSignaler Répondre
L'échec c'est la doctrine des gauchistes !Signaler Répondre
Pour cela il suffit qu il soit bon !Signaler Répondre
Ah mince ...
C est peut etre là que ça va pas marcher ?
Une prochaine fois peut etre , lorsque LFI sera moins stigmatisée .
Franchement je ne suis pas de gauche mais Bret reste le meilleur candidat pour Villeurbanne, la vieille gauche avec des valeurs et des convictions.Signaler Répondre
Il rêve !Signaler Répondre
Il ne va pas arrive-t-il en tête, mais bel et bien dernier
c est dans les vieux pots que l on fait la meilleure soupe autrement dit JP Bret a de l expérience et fera le plus grand bien à Villeurbanne !Signaler Répondre
Ce guignol qui n'est pas capable de donner un avis sur la Chine .On peut le comprendre quand on connait la position de son parti sur le Hamas.Signaler Répondre
Il ne reste plus longtemps à vivre à ce pseudo parti de toute façon...Signaler Répondre
LooooooooooooLSignaler Répondre
T'en connais des gens qui veulent faire des choses pour échouer ?
Il n'est pas très convaincant, une surprise toute fois, il n'a pas l'air outrancier on se demande se qu'il fait a lfi.Signaler Répondre
Ensuite si Lfi et le parti socialiste sont séparés je ne vois pas trop l'intérêt pour Bret de se présenter, c'était la coalition avec lfi qui avait fait la colère de Bret.
J'ai l'impression d'un boulevard pour le maire actuel...
Le RN tirera parti de cette division des gauches à Villeurbanne.Signaler Répondre
Jusqu'à quel niveau ?
L'avenir nous le dira...
Fait arrêter de prendre vos fantasmes comme la réalité comme vous disiez sous l'article à propos de Mme Croizier.Signaler Répondre
BRET...il en va de la survie de villeurbanne(je precise que je ne suis pas de gauche mais il n y a pas d alternative credible ,helas)Signaler Répondre
Sur la photo il fait encore plus débraillé qu'un écolo ...Signaler Répondre
Je sais que insoumis suppose également de transgressé les codes vestimentaires mais qu'en est il de l’hygiène ?
Sinon ça promet une belle épopée a gauche les élections. Et surtout une chouette ambiance !
pitié 🙏🙏🙏pas euxSignaler Répondre
Mathieu sera un très bon maire pour Villeurbanne.Signaler Répondre
Je suis convaincu qu'il sera élu, les villeurbannais veulent en finir avec la vieille politique qui les mène nulle part.