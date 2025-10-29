"Les gens en ont marre de Michèle Picard" : Quentin Taïeb (UDR-RN) veut la fin du système PCF à Vénissieux

Communiste depuis toujours, ou presque, l'ancienne ville ouvrière devenue banlieue gangrénée par la délinquance, l'islamisme et le chômage, se retrouve au milieu du gué.
De plus en plus de voix s'élèvent contre Michèle Picard et son système maintes fois dénoncé dans ses colonnes. Les Vénissians feront-ils le choix de l'extrême-gauche du député LFI Idir Boumertit, ou de l'extrême-droite portée par Quentin Taïeb ?
Ce dernier, candidat de l'UDR d’Éric Ciotti, mise d'abord sur "la fin d'un système". "Michèle Picard ne tient plus ses adhérents historiques, qui ont préféré aller voter pour la France insoumise aux européennes. Le RN a fait un score plus que correct à Vénissieux", poursuit le jeune candidat qui "pense que les gens en ont marre de Picard". Mais pour exister sur ce créneau restreint, Quentin Taïeb a besoin de place à droite.
Dans son viseur, Pascal Dureau, qui traîne comme un boulet le fait d'avoir ouvert ses listes par le passé à Mounir Grami, qui fut soutenu par le Parti anti-sioniste (PAS). D'où sa main tendue aux Républicains pour le soutenir lui, plutôt que Dureau : "Je ne m'en cache pas, je viens de LR. Avec certains d’entre eux, je partage 90 % de mes convictions. Il y aura des élus ou des anciens élus LR du conseil municipal de Vénissieux sur mes listes".
Mais pour quel projet ? "Aujourd’hui, il n’y a plus de politique de jeunesse à Vénissieux, il n’y a plus de MJC. Et je veux surtout un retour à l’ordre par une politique de sécurité. On voit que la police municipale fait souvent grève. Nous, aujourd’hui, on veut être la liste de la sécurité à Vénissieux, pour qu'on puisse sortir à n’importe quelle heure".
Concrètement, Quentin Taïeb imagine armer la police municipale vénissiane. Et embaucher une quarantaine d’agents. "Il faut un vrai CSU qui ne sert pas seulement à verbaliser, à sanctionner les voitures mal garées, les choses comme ça, mais vraiment à instaurer un ordre et de la sécurité dans la ville de Vénissieux. Il y a aujourd’hui 180 caméras de surveillance sur la commune. Moi, je souhaiterais passer à 400."
La campagne de terrain débute maintenant, avec les risques que cela engendre. Mais sans cela, l’abstention sera forcément élevée. Et ça, ça ne sert pas son souhait d’atteindre le second tour, idéalement face à Idir Boumertit (LFI).
Les communistes ont détruit tout à leur passage partout dans le monde. Cette idéologie est plus mortifère dans l’histoire. Les communistes sont les plus grands criminels de l’humanité. Dans les pays normaux, surtout dans les ex pays communistes cette partie est tout simplement interdit. Mais en France, on vote encore pour eux. C’est honteuxSignaler Répondre
Si à gauche, c’est soit Picard, soit Boumertit qui va aller encore plus loin dans les dérives… Bon bin, j’ai jamais voté à droite mais je suis obligé de choisir Ebola.Signaler Répondre
Vénissieux ou la république n'existe plu mais la religion oui comme dans les pays sous développer.Signaler Répondre
je pense qu il peut deloger les communistes a venissieuxSignaler Répondre
c est encore un costume mal "taieb"...Signaler Répondre
à quand même les gens se rendent compte que LFI PS PC et écolos ne servent qu'à gangrené les villes ou ils sont élus voté mieux au élections municipales en 2026Signaler Répondre
Beau programme ... appliqué ça leur fera mal aux fesses aux communistesSignaler Répondre
Ha bon ???Signaler Répondre
Tout le monde sait que si c’est l’alternance, les cadavres découverts seront tellement nombreux que ce sera la case prison pour bcp d’élu e sSignaler Répondre
C'est toujours triste et affligeant d'entendre un politique parler" au nom des gens"Signaler Répondre
Mais qu' il commence d'abord à parler en son nom plutôt que de se cacher derrière un bouclier d'anonymes ...les gens .
Picard elle se fout de la délinquance de Vénissieux, parce qu'elle n'habite pas du tout à Vénissieux, elle est tranquillement installée à St Fons !Signaler Répondre