Municipales à Lyon : les résultats de la Grande Ecoute dévoilés par les écologistes

Ce samedi, un nouvel évènement va rythmer le début de campagne des écologistes à Lyon.

Entre mai et septembre, ils avaient organisé la Grande Ecoute, consistant à recueillir auprès des habitants de l'agglomération leur vision de la ville et leurs aspirations. Au total, 1040 personnes s'étaient prêtées au jeu.

Après la Grande Ecoute, place donc à la restitution de ses résultats.

La majorité de Grégory Doucet donne rendez-vous aux participants et aux Lyonnais à partir de 15h place de la Bourse dans le 2e arrondissement pour ce "moment convivial et ouvert, avec jeux pour enfants, buvette, espaces de discussion et d'information". Un lieu dont la symbolique échappera à beaucoup, mais il s'agissait du point de ralliement des Verts le jour de l'investiture du nouveau maire à l'été 2020, pour un parcours en vélo jusqu'à l'Hôtel de Ville.

Et promis, les résultats de la Grande Ecoute "seront des éléments qui nourriront les réflexions" de la liste d'union de la gauche de Grégory Doucet pour les municipales 2026.

Toutefois, le maire sortant ne sera pas la star de l'évènement de samedi, puisque c'est la députée écologiste Marie-Charlotte Garin qui prendra la parole à 15h45 pour évoquer "l'importance de l'écoute".

avatar
Lol le 08/11/2025 à 11:20
Catalan a écrit le 08/11/2025 à 09h02

Parfois il vaut mieux etre sourd que d entendre les ecolos parler de grande écoute alors qu ils n ont écouté personne et appliqué leurs idées sans demander l avis de la population.

Hein? Quoi? J'entends rien des escrologiste. Que racontent ils? Des conneries toute l'année

avatar
chaleiins69 le 08/11/2025 à 11:12
Cbalokanmeme a écrit le 08/11/2025 à 10h25

Des dizaines de milliers de cyclistes....
Faut pas abuser non plus.
L'objectif est de 30000 voyages journaliers en 2030...

Quand le sytral en compte plus de 1,5 million...

Et l'INSEE qui explique que le vélo ne représente que 4% des usages.

Définitivement ce sont des centaines de millions pour rien.

C'est pas en faisant des travaux qu'on arrête les incivilités....il n'y a qu'à voir les trafics en tout genre qui pullulent dans la ville.

c'est nouveau ? tout le monde peut circuler à vélo ? quid des gens âgés, des handicapés, ...
et la règle c'est quoi ? à toute vitesse sur les trottoirs en tentant d'éviter les passants inquiets de tous ces foutracks agressifs qui roulent en dépit de toute règle, sans qu'ils soient jamais sanctionnés ! dans cette jungle urbaine créée par les écolos, seuls les automobilistes respectent la loi (=le code de la route), seuls les piétons sont victimes..
continuez, cyclistes inconscients, utilisateurs sauvages de trottinettes trop rapides, à circuler n'importe où, dans n'importe quel sens, en brulant stops et feux rouges, en zigzaguant sur la chaussée au milieu de la circulation, en téléphonant sans tenir le guidon, à deux à 25km/h sans casque sur une trottinette sans protection... ce soi-disant maire est de votre côté ! enfin, tant qu'il n'en sera pas victime lui-même, bien sûr !

avatar
Bribri le 08/11/2025 à 11:08

Moi j'attends la grande débâcle de mars :)
La grande raclée
La grande claque
,:)
Vive Aulas

avatar
chaleiins69 le 08/11/2025 à 11:05

Les écolos ont écouté un peu plus de 1000 personnes pendant 4 mois, on se f... de qui ?
s'ils écoutaient un tant soit peu, cela se saurait !

avatar
sondage or not sondage le 08/11/2025 à 11:02
Ex Précisions a écrit le 08/11/2025 à 06h21

1040 sur 520 000 personnes intéressées par les pastèques.

Hello.
Et bien oui et non. Si c'était un sondage ça serait un échantillon très représentatif. Avec des résultats probablement très fiables. Mais ça n'est pas un sondage, le biais est tellement énorme dès le départ que ça rend l'exercice risible.
Ils auraient mieux fait de ne pas en parler. Lorsque ce qui reste pour contrer les résultats de sondages défavorables c'est une étude d'opinion sur tes propres soutiens, c'est que rien ne va plus.
C'est le même défaut que pour les pétitions, les comités consultatifs, les manifestations (même. avec des millions de participants) etc. Ils ne sont souvent représentatifs que de la diversité d'opinion dans un sous-ensemble social (politique par exemple).
Le sondage a cette vertu qu'il sélectionne le public interrogé avant de poser les questions. Il peut donc corriger l'échantillon sélectionné s'il n'est pas représentatif.
Bref, les écolos s'humilient en produisant ce machin, ils auraient mieux fait de l'oublier.

avatar
Traveler le 08/11/2025 à 10:55
AntiKons a écrit le 08/11/2025 à 10h38

Ils nous ont demandé notre avis avant de détruire notre ville pour une minorité de cyclistes ?
Ils nous ont demandé notre avis avant de bandir le drapeau Palestinien sur notre mairie ?
Ils nous ont demandé notre avis avant de dépenser nos millions en "oeuvres d'art" ridicules ?
Ils nous ont demandés notre avis avant de restreindre l'accès à nos commerçants du centre ville ?
Etc...
Non,non,non et non !
Maintenant que leur parti pue la défaite, ils éspèrent acheter les Lyonnais avec un susucre...
C'est incroyable comme ils nous prennent vraiment pour des c...

merci beaucoup pour ce commentaire qui ne dit que la vérité
vivement les prochaines municipales

avatar
C'est moi le 08/11/2025 à 10:54
Cbalokanmeme a écrit le 08/11/2025 à 10h25

Des dizaines de milliers de cyclistes....
Faut pas abuser non plus.
L'objectif est de 30000 voyages journaliers en 2030...

Quand le sytral en compte plus de 1,5 million...

Et l'INSEE qui explique que le vélo ne représente que 4% des usages.

Définitivement ce sont des centaines de millions pour rien.

C'est pas en faisant des travaux qu'on arrête les incivilités....il n'y a qu'à voir les trafics en tout genre qui pullulent dans la ville.

Ouai ben ecoute ya 100 000 abonnés au VeloV électrique, sans compter les autres donc quand je dit des dizaines de milliers je suis pas tres loin du compte.
Je ne pense pas que les pistes soient inutiles loin de la .

Et puis bon, ma génération et celle de mes parents n'y adhérent peut etre pas mais les générations futures vont y adhérer, avec le coût de la vie qui augmente sans arrêt, les jeunes ils vont pas s'endetter pour une voiture qui va leur faire perdre du temp et de l'argent et ils ont bien raison..

Sinon pour l'insécurité et les trafics peu importe le maire, y'en avait avant, y'en aura après, Bezier et Perpignan peuvent en témoigner, les politiques ont permis que la France devienne un narco etat, elles y trouvent leur compte..

avatar
patu le 08/11/2025 à 10:53
AntiKons a écrit le 08/11/2025 à 10h38

Ils nous ont demandé notre avis avant de détruire notre ville pour une minorité de cyclistes ?
Ils nous ont demandé notre avis avant de bandir le drapeau Palestinien sur notre mairie ?
Ils nous ont demandé notre avis avant de dépenser nos millions en "oeuvres d'art" ridicules ?
Ils nous ont demandés notre avis avant de restreindre l'accès à nos commerçants du centre ville ?
Etc...
Non,non,non et non !
Maintenant que leur parti pue la défaite, ils éspèrent acheter les Lyonnais avec un susucre...
C'est incroyable comme ils nous prennent vraiment pour des c...

N'est pas anticons qui veut !

avatar
Oreille bouchée par le bouchon des dogmes le 08/11/2025 à 10:50

Après un mandat de mépris, les écolos parlent d'écoute....Ils se moquent de qui ? Et quand ils parlent d'écoute, c'est pour entendre et retenir que ce qui va dans leur sens, ce qu'ils font et imposent depuis plus de 5 ans ? C'est l'idée avec ces militants aussi ouverts qu'à l'écoute ?

avatar
anti mythes le 08/11/2025 à 10:49
AntiKons a écrit le 08/11/2025 à 10h38

Ils nous ont demandé notre avis avant de détruire notre ville pour une minorité de cyclistes ?
Ils nous ont demandé notre avis avant de bandir le drapeau Palestinien sur notre mairie ?
Ils nous ont demandé notre avis avant de dépenser nos millions en "oeuvres d'art" ridicules ?
Ils nous ont demandés notre avis avant de restreindre l'accès à nos commerçants du centre ville ?
Etc...
Non,non,non et non !
Maintenant que leur parti pue la défaite, ils éspèrent acheter les Lyonnais avec un susucre...
C'est incroyable comme ils nous prennent vraiment pour des c...

je vous rejoins sur votre diagnostique

avatar
oh dit donc le 08/11/2025 à 10:48
LFI 69 a écrit le 08/11/2025 à 09h16

1 040 avis, c'est toujours plus que le nombre de sondés du dernier sondage. 😂

Tu les a sondé tes potes qui se sont fait secouer comme des pruniers et d'autres dont la tete devait ressembler à une cougourde ! dis moi ils ne vont pas y retourner au concert philarmonique ou alors sous protection ?

avatar
AntiKons le 08/11/2025 à 10:38

Ils nous ont demandé notre avis avant de détruire notre ville pour une minorité de cyclistes ?
Ils nous ont demandé notre avis avant de bandir le drapeau Palestinien sur notre mairie ?
Ils nous ont demandé notre avis avant de dépenser nos millions en "oeuvres d'art" ridicules ?
Ils nous ont demandés notre avis avant de restreindre l'accès à nos commerçants du centre ville ?
Etc...
Non,non,non et non !
Maintenant que leur parti pue la défaite, ils éspèrent acheter les Lyonnais avec un susucre...
C'est incroyable comme ils nous prennent vraiment pour des c...

avatar
C'est moi le 08/11/2025 à 10:38
Un fait a écrit le 08/11/2025 à 10h04

C'est que 80% des lyonnais (comme a Grenoble au passage) commandent sur Shein alors si l'on considère que ces habitants achètent sur cette plateforme, ils ne sont pas vraiment écolos. Ou alors ils se donnent bonne conscience a vélo et avec des graines mais achètent comme des vilains lorsqu'on ne les vois pas.
Si on projette simplement ce taux, ça fait 80% qui ne serait pas a la solde des vrais écolos et donc 80% de votes autres que Eelv...

Mais les vrais ecolos ceux qui se définissent à 100% comme tel, ça représente quoi en France ?
5%? En etant très très large!

L'écologie est l'affaire de tous il ne devrait pas y avoir un parti politique qui les représente.
Et si ceux ci avaient tant de pouvoir Arkema et toute la pétrochimie de Feyzin aurait disparu et les gros travaux se serait concentré sur une autoroute qui contourne Lyon et non pas à l'intérieur de la ville..

Apres sans etre ecolo la place de la voiture doit etre réduite en ville, c'est complètement grottesque toute ces personnes seules au volant jeunes et en bonnes santé qui mettent un temp fou pour faire 5km a voiture dans le but de se rendre sur leur lieu de travail, ou pire aller chercher les enfants à l'école ou le pain à 5min de chez eux..

C'est normal et logique de vouloir changer ça, tout les partis devrait le faire.

avatar
Dorijan le 08/11/2025 à 10:27

Il est regrettable que certaines décisions récentes à Lyon aient eu des conséquences négatives sur la vie quotidienne des habitants. La réduction importante des voies de circulation et la suppression de nombreuses places de stationnement ont engendré des embouteillages quasi permanents, ainsi que la fermeture progressive de plusieurs commerces de proximité. De plus, certains résidents se voient contraints de quitter la ville en raison de ces changements. il aurait peut-être été plus judicieux d’investir les fonds publics autrement, par exemple en soutenant davantage l’acquisition de véhicules électriques ou en développant des solutions de mobilité plus adaptées à tous. Cela aurait pu réduire la pollution tout en préservant la fluidité urbaine et la qualité de vie des habitants.

avatar
DCTTDC le 08/11/2025 à 10:26

Ajouter au programme. Atelier banderole animé par Marie Parlotte

avatar
Cbalokanmeme le 08/11/2025 à 10:25
C'est moi a écrit le 08/11/2025 à 09h13

Bonjour, les pistes cyclables obsolète ?
Alors qu'il ya des dizaines de milliers de cyclistes qui les utilisent chaque jours?

L'avenir est à la voiture électrique?
C'est ce que voudrait l'UE, dans les faits seul les personnes aisée peuvent se permettre l'achat d'une voiture électrique..

La métropole veut juste le moins de voitures possible en ville, tout les travaux ont été réalisés dans ce sens.
Je comprend le désarroi des automobilistes, car les ecolos sont passé en force dans leur projet

Mais avec l'inflation galopante de plus en plus de personnes ont changer leur mode de déplacement, en particulier les jeunes, aujourd'hui tout a changer, la voiture en ville est loin d'être essentiel pour tout le monde, les livraisons de course a domicile se multiplient, les achats en ligne et aussi le fait que les gens font de moins en moins d'enfants.

Des dizaines de milliers de cyclistes....
Faut pas abuser non plus.
L'objectif est de 30000 voyages journaliers en 2030...

Quand le sytral en compte plus de 1,5 million...

Et l'INSEE qui explique que le vélo ne représente que 4% des usages.

Définitivement ce sont des centaines de millions pour rien.

C'est pas en faisant des travaux qu'on arrête les incivilités....il n'y a qu'à voir les trafics en tout genre qui pullulent dans la ville.

avatar
Mdr ! le 08/11/2025 à 10:22
Bon... a écrit le 08/11/2025 à 06h36

Bon ..
Comment expliquer aux bas de plafond verts que tout l'argent dépensé aveuglément dans le saccage de notre ville n'a aucun sens.
L'avenir est aux voitures électriques non émettrices de Co2.
Les pistes cyclables seront obsolètes, à contrario de nouveaux travaux seront nécessaires pour renforcer et élargir les routes, les voitures électriques étant plus lourdes et plus grosses.
Des millions dépensés en futilités, enfin non, ça aura permis d'enrichir les copains.

Ah non, aucune voiture n'a d'avenir.
Déjà niveau ressources, ça risque de vite se compliquer, y compris pour l'électrique, production de batteries etc.. faudra verser beaucoup d'or, ou beaucoup de sang.
Et même avec une solution à ce problème, les progrès d'autres technologies vont très bientôt offrir à l'humanité la possibilité de réaliser son rêve ultime, s'élever dans les airs, voler, individuellement.

Dans tous les cas, la bagnole sur route, terrestre, c'est mort.
Dans un avenir relativement proche, disons du vivant des moins de 50 ans.. ce sera peut-être hors de prix, et à coup sûr un truc de l'ancien temps.. ça restera un sport ou un loisir, les hommes piloteront comme on chevauche et feront un tour en voiture comme on fait de l'équitation ou une promenade en calèche..

avatar
parle à ma main le 08/11/2025 à 10:20

La grande écoute ou le grand foutage de G ?

avatar
Bonjour bonjour le 08/11/2025 à 10:13

L'importance de l'écoute ? C'est une plaisanterie. Autosatisfaction permanente, glorification des actions surdité permanente aux difficultés deS lyonnais...
J'espère qu'ils vont disparaître
aux prochaines élections

avatar
ordrejuste le 08/11/2025 à 10:13

La grande écoute ?
Est ce reconnaître que pendant ces 6 d'années passées il n'y a eu que des petites, voire très petites écoutes.
On comprend donc que tout à été fait sans l'avis des habitants.

avatar
Un fait le 08/11/2025 à 10:04

C'est que 80% des lyonnais (comme a Grenoble au passage) commandent sur Shein alors si l'on considère que ces habitants achètent sur cette plateforme, ils ne sont pas vraiment écolos. Ou alors ils se donnent bonne conscience a vélo et avec des graines mais achètent comme des vilains lorsqu'on ne les vois pas.
Si on projette simplement ce taux, ça fait 80% qui ne serait pas a la solde des vrais écolos et donc 80% de votes autres que Eelv...

avatar
Gonglés le 08/11/2025 à 09:56

Les mêmes qui ne font pas de concertation ou font les sourds défendent désormais la grand écoute et l'importance de l'écoute 🤣🤣🤣
Il n'est jamais trop tard pour se repentir mais nous n'y croyons plus 🤡

avatar
Tidjai le 08/11/2025 à 09:39

Doucet ou comment éviter le vrai débat :-)
Le vrai débat sera celui des urnes.
Et pour éviter de n'avoir que 10 participants, Monsieur Doucet se met en retrait
La politique n'est qu'une posture de communicant voulant garder son mandat, axée sur l’image et le discours, mais déconnectée des impératifs sociaux et économiques que connaissent ceux qui travaillent véritablement
JM Aulas, lui, est avant tout un entrepreneur qui sait écouter, analyser les besoins, relever les manches et mettre les mains dans le cambouis

avatar
C'est moi le 08/11/2025 à 09:38
Dz69 a écrit le 08/11/2025 à 08h55

Et c'est pour quand "La Grande Déroute"???
En -5ans on est devenu la 5eme ville de France, +50M lyonnais sont partis, le quotidien de circulation est devenu exécrable et une honte pour notre ville, tout ça en 5ans à engendrer du stress, de l'anxiété et bien sûr des frais supplémentaires pour les trajet dom/trav!
Que dire de la circulation des véhicules de secours qui est devenus impossible d'exercer des convois d'urgence.
Des piste cyclables à foison, où pas 1 seul vélo ne passe, des déplacements d'arrêts bus, parcours bus et suppression de voies bus totalement incompréhensible!
Bizarre aussi, quand il pleut ou un froid glaciale, je ne croise plus un cycliste!!!
Je me sentirai ecolo le jour où vous fermerez des sites comme Feyzin ou Pierre b qui polluent depuis 70ans la ville, quand Vous les élites feraient le max d'effort, à ce moments, j'essaierai de bouger le petit doigt!!
Aujourd'hui l'émission "Combien ça coûte" dil y a 20ans, aurai pu faire une émission spéciale Lyon!!
Des Parisiens sont venus s'amuser à Minecraft dans notre ville, réveillon nous au prochain mandat!
Bye bye les écolos hystériques

Bonjour, Lyon perd des habitants certe, mais tres peu partent tres loin, Villeubanne gagne des habitants par exemple, c'est juste que l'immobilier à Lyon est tres cher.

Certain s'installe en périphérie mais continue de travailler à Lyon..
Sinon à mon avis vous devez habiter loin de Lyon car les pistes cyclables ou aucun cyclistes ne passent, c'est pas à Lyon que ça se passent..

avatar
Il faut sortir Doucet le 08/11/2025 à 09:33

Marie Charlotte ferait une bien meilleure candidate à la mairie de Lyon que Doucet, qui symbolise à lui seul tous les échecs de l'actuel mandat.

Étrange que personne à gauche ne lui dise... Vu la tonalité et la dynamique de la campagne, un effondrement dans les sondages est loin d'être exclu pour le mire sortant !

avatar
Ecouter que ce qu'on veut entendre le 08/11/2025 à 09:28
LFI 69 a écrit le 08/11/2025 à 09h16

1 040 avis, c'est toujours plus que le nombre de sondés du dernier sondage. 😂

Niveau représentativité on est très très loin de celle d'un sondage avec la "grande écoute" des écolos. 😂🤣🙄

avatar
Liberation 2026 le 08/11/2025 à 09:21
Sidéré a écrit le 08/11/2025 à 09h05

Des gens comme vous mériteraient de faire un bond dans le temps parce que manifestement vous ne savez pas ce que c’est que l’Histoire. Comparer des gens qui passent leur temps à essayer d’améliorer la ville (l’espace dans lequel nous vivons hein) à des fascistes c’est juste abject. Des concertations on n’en a jamais autant parlé, des reculs sur les travaux il y en a quand même pas mal et il y a même un projet de telephérique qui a sauté !

Il y aura les elections pour vous exprimer, on a ça tous les 6 ans et on verra ce qu’il se passera ensuite... Vous voyez bien en plus avec ce qui se passe au gouvernement que le fait de ne pas avancer sous un mandat parce qu’on ne peut travailler comme une majorité nous plombe, si ?

Comparer des militants écolos qui veulent imposer constamment et sans véritables écoutes ni concertations ouvertes les dogmes de leur parti pour asservir Lyon sous le poids de leur idéologie au mépris des conséquences....avec des gens qui essaieraient d'améliorer la ville, c'est juste infect.

avatar
pas mal le 08/11/2025 à 09:20
LFI 69 a écrit le 08/11/2025 à 09h16

1 040 avis, c'est toujours plus que le nombre de sondés du dernier sondage. 😂

Mais moins que la somme des sondés des deux derniers sondages !

avatar
LFI 69 le 08/11/2025 à 09:16

1 040 avis, c'est toujours plus que le nombre de sondés du dernier sondage. 😂

avatar
C'est moi le 08/11/2025 à 09:13
Bon... a écrit le 08/11/2025 à 06h36

Bon ..
Comment expliquer aux bas de plafond verts que tout l'argent dépensé aveuglément dans le saccage de notre ville n'a aucun sens.
L'avenir est aux voitures électriques non émettrices de Co2.
Les pistes cyclables seront obsolètes, à contrario de nouveaux travaux seront nécessaires pour renforcer et élargir les routes, les voitures électriques étant plus lourdes et plus grosses.
Des millions dépensés en futilités, enfin non, ça aura permis d'enrichir les copains.

Bonjour, les pistes cyclables obsolète ?
Alors qu'il ya des dizaines de milliers de cyclistes qui les utilisent chaque jours?

L'avenir est à la voiture électrique?
C'est ce que voudrait l'UE, dans les faits seul les personnes aisée peuvent se permettre l'achat d'une voiture électrique..

La métropole veut juste le moins de voitures possible en ville, tout les travaux ont été réalisés dans ce sens.
Je comprend le désarroi des automobilistes, car les ecolos sont passé en force dans leur projet

Mais avec l'inflation galopante de plus en plus de personnes ont changer leur mode de déplacement, en particulier les jeunes, aujourd'hui tout a changer, la voiture en ville est loin d'être essentiel pour tout le monde, les livraisons de course a domicile se multiplient, les achats en ligne et aussi le fait que les gens font de moins en moins d'enfants.

avatar
Belaic le 08/11/2025 à 09:13
Sidéré a écrit le 08/11/2025 à 09h05

Des gens comme vous mériteraient de faire un bond dans le temps parce que manifestement vous ne savez pas ce que c’est que l’Histoire. Comparer des gens qui passent leur temps à essayer d’améliorer la ville (l’espace dans lequel nous vivons hein) à des fascistes c’est juste abject. Des concertations on n’en a jamais autant parlé, des reculs sur les travaux il y en a quand même pas mal et il y a même un projet de telephérique qui a sauté !

Il y aura les elections pour vous exprimer, on a ça tous les 6 ans et on verra ce qu’il se passera ensuite... Vous voyez bien en plus avec ce qui se passe au gouvernement que le fait de ne pas avancer sous un mandat parce qu’on ne peut travailler comme une majorité nous plombe, si ?

Évidemment que le mot fasciste est de trop mais l intolérance des écolos n est plus à démontrer. Ils sont passe en force pour presque tous leurs projets, ils pensent avoir la science infuse, et sont d un sectarisme rare . Toujours se méfier des gens qui veulent votre bien

avatar
Notre députée le 08/11/2025 à 09:12

Pour rappel, j'attends toujours des vraies réponses aux différentes questions concernant les personnes âgées et handicapées, c'est vrai qu'elle a été plus occupée avec les mineurs délinquants , non accompagnés, s'occupe t-elle toujours de son délinquant Hubert?
Va falloir te recycler la fin des vacances arrive et vite

avatar
Zones d'ombres le 08/11/2025 à 09:09
Propagande payée par la mairie ? a écrit le 08/11/2025 à 08h41

Le maire est il informé du code électoral, qui empêche de faire campagne avec de l'argent public ?

C'est vraiment n'importe quoi à la mairie en ce moment !

La manifestation a t'elle été déclarée en préfecture ? Un dossier d'occupation temporaire de l'espace public a t il bien été déposé auprès de la mairie ? Qui a fourni le matériel et la nourriture ? Est ce que des agents de la mairie seront présents sur les stands ?

Les employés de la mairie au courant d'infractions peuvent informer l'équipe de JMAulas (leur futur chef) de toute irrégularité.

avatar
Sidéré le 08/11/2025 à 09:05
AntiVert-69 a écrit le 08/11/2025 à 07h08

Qui peut croire un seul instant que ces fascistes verts retranscrirons la réalité des propositions et demandes faites. N’oubliez pas que le mandat de ces idéologues totalitaires a consisté à mépriser, humilier et insulter tout ceux qui ne pensaient pas comme eux, qui n’étaient pas dans leur camp, le « camp du bien « .

Des gens comme vous mériteraient de faire un bond dans le temps parce que manifestement vous ne savez pas ce que c’est que l’Histoire. Comparer des gens qui passent leur temps à essayer d’améliorer la ville (l’espace dans lequel nous vivons hein) à des fascistes c’est juste abject. Des concertations on n’en a jamais autant parlé, des reculs sur les travaux il y en a quand même pas mal et il y a même un projet de telephérique qui a sauté !

Il y aura les elections pour vous exprimer, on a ça tous les 6 ans et on verra ce qu’il se passera ensuite... Vous voyez bien en plus avec ce qui se passe au gouvernement que le fait de ne pas avancer sous un mandat parce qu’on ne peut travailler comme une majorité nous plombe, si ?

avatar
Catalan le 08/11/2025 à 09:02

Parfois il vaut mieux etre sourd que d entendre les ecolos parler de grande écoute alors qu ils n ont écouté personne et appliqué leurs idées sans demander l avis de la population.

avatar
Anti verts le 08/11/2025 à 08:56

La grande écoute.....ça résonne un peu comme la grande élection de 2020 avec 15% de voix.....Encore une pseudo réunion d'enfilage, d'autosatisfaction, de promesses qui ne seront jamais tenues....
Et puis qui sont ces 1040 votants (sur 500 000 potentiels) ? Des électeurs écolo ? Des amis qui ont voté 3 ou 4 fois ?
Bref, aucun crédit à accorder a ce petit événement, un tissu d'hypocrisie, une tentative de rachat de conduite à 4 mois du scrutin ..
Par contre j'aimerais juste qu'on oublie des photos de cette "grande écoute" qui va être un grand moment de solitude, la foule des grands jours....

avatar
Surtout si les 1040 sont des copains du maire le 08/11/2025 à 08:56
Une blague - rectification a écrit le 08/11/2025 à 07h39

Si l'on parle que de Lyon, nous sommes 530000. Cela reste peu représentatif un panel de 1040 personnes!

Restitution sans aucun intérêt pour ceux qui cherchent la vérité et l'objectivité.

Il vaut mieux lire attentivement les sondages, c'est bien plus informatif de l'état d'esprit réel de la population

avatar
Dz69 le 08/11/2025 à 08:55

Et c'est pour quand "La Grande Déroute"???
En -5ans on est devenu la 5eme ville de France, +50M lyonnais sont partis, le quotidien de circulation est devenu exécrable et une honte pour notre ville, tout ça en 5ans à engendrer du stress, de l'anxiété et bien sûr des frais supplémentaires pour les trajet dom/trav!
Que dire de la circulation des véhicules de secours qui est devenus impossible d'exercer des convois d'urgence.
Des piste cyclables à foison, où pas 1 seul vélo ne passe, des déplacements d'arrêts bus, parcours bus et suppression de voies bus totalement incompréhensible!
Bizarre aussi, quand il pleut ou un froid glaciale, je ne croise plus un cycliste!!!
Je me sentirai ecolo le jour où vous fermerez des sites comme Feyzin ou Pierre b qui polluent depuis 70ans la ville, quand Vous les élites feraient le max d'effort, à ce moments, j'essaierai de bouger le petit doigt!!
Aujourd'hui l'émission "Combien ça coûte" dil y a 20ans, aurai pu faire une émission spéciale Lyon!!
Des Parisiens sont venus s'amuser à Minecraft dans notre ville, réveillon nous au prochain mandat!
Bye bye les écolos hystériques

avatar
Les conclusions seront fausses le 08/11/2025 à 08:53

Ça me fait penser au 9 réunions publiques pré-électorales financées avec nos impôts cet été, et qui avaient pour seul but de glorifier Doucet, sans aucune considération de vérité, d'honnêteté ou de transparence.

On s'etait même rendu compte que les "lyonnais" interviewés dans le film promotionnel ou présents dans la salle étaient en réalité des adhérents EELV.

Ça sera évidemment la même chose ici : les 1040 personnes écoutées sont majoritairement des gens politisés et pro-Doucet.

Les conclusions n'auront AUCUNE VALEUR NI AUCUN INTÉRÊT.

avatar
Sidéré le 08/11/2025 à 08:53
Bon... a écrit le 08/11/2025 à 06h36

Bon ..
Comment expliquer aux bas de plafond verts que tout l'argent dépensé aveuglément dans le saccage de notre ville n'a aucun sens.
L'avenir est aux voitures électriques non émettrices de Co2.
Les pistes cyclables seront obsolètes, à contrario de nouveaux travaux seront nécessaires pour renforcer et élargir les routes, les voitures électriques étant plus lourdes et plus grosses.
Des millions dépensés en futilités, enfin non, ça aura permis d'enrichir les copains.

Si l’electrique est l’avenir de la voiture, ce n’est pas pour autant qu’il faut renoncer aux pistes cyclables. Le problème n’est pas que la pollution locale, il y a aussi un problème d’espace. Une voiture en ville utilisée seule et presque pas chargée n’est pas rentable, pour la circulation autombile pour la place de stationnement qu’elle nécessite. Et vous parlez d’obsolescence alors que la pratique du vélo ne fait qu’augmenter. Avec des générations qui se renouvellent petit à petit ayant la tendance d’une société urbaine tous les ans ayant un peu plus envie de prendre le vélo pour éviter de payer les transports et s’aérer avant d’aller au boulot ou à l’école. Comment ca pourrait être obsolète de s’adapter aux tendances actuelles et aux previsons poir l’avenir.

avatar
vous oubliez aussi le 08/11/2025 à 08:49
Lyon2026revient a écrit le 08/11/2025 à 08h01

"la grande écoute". Étrange, en ces temps troublés et ses rappels historiques qu ils engendrent inconsciemment, ces 3 mots résonnent en moi comme "je suis partout" , période collabo de 1940 , pour les curieux.
Une pensée pour la Philharmonie de Paris a l approche de l anniversaire du Bataclan.
Ni oubli, ni pardon❤️❤️❤️

gringoire!...les jeunes sont devenus facilement manipulables parce que decerebres , analphabetes et ignorants de l histoire qu on leur sert pre digeree à dessiens politiques odieux:je vois la litterature extraordinaire d antan et de qualite joncher le sol au marche aux puces de la feyssine...à peine sevres ,ils tetent aux reseaux sociaux

avatar
Plus jamais ça ! le 08/11/2025 à 08:44

Ils se sont encore écouté entre eux.

La très grande écoute, c'est plutôt celle des sondages, qui promettent une déculottée à Doudou et son équipe en mars.

avatar
Propagande payée par la mairie ? le 08/11/2025 à 08:41

Le maire est il informé du code électoral, qui empêche de faire campagne avec de l'argent public ?

C'est vraiment n'importe quoi à la mairie en ce moment !

avatar
un air de déjà vu le 08/11/2025 à 08:38

Un peu comme les cahiers de doléances, meetings suite aux Gilets Jaunes ?
.... on attend toujours le retour sur ces "écoutes".

avatar
kool le 08/11/2025 à 08:26

La grande écoute :c'est à dire les mécontements des lyonnais sur sa politique de vautours !

avatar
Lyon2026revient le 08/11/2025 à 08:01

"la grande écoute". Étrange, en ces temps troublés et ses rappels historiques qu ils engendrent inconsciemment, ces 3 mots résonnent en moi comme "je suis partout" , période collabo de 1940 , pour les curieux.
Une pensée pour la Philharmonie de Paris a l approche de l anniversaire du Bataclan.
Ni oubli, ni pardon❤️❤️❤️

avatar
Venividivinci le 08/11/2025 à 07:59
Bon... a écrit le 08/11/2025 à 06h36

Bon ..
Comment expliquer aux bas de plafond verts que tout l'argent dépensé aveuglément dans le saccage de notre ville n'a aucun sens.
L'avenir est aux voitures électriques non émettrices de Co2.
Les pistes cyclables seront obsolètes, à contrario de nouveaux travaux seront nécessaires pour renforcer et élargir les routes, les voitures électriques étant plus lourdes et plus grosses.
Des millions dépensés en futilités, enfin non, ça aura permis d'enrichir les copains.

Enrichir ceux qui sont déjà dans les murs pas les copains

avatar
antoine69 le 08/11/2025 à 07:49

et en avant la propagande !

avatar
1957 le 08/11/2025 à 07:42

Bla bla bla….
Des gens incapables d’être à l’écoute…
On voit les résultats tous les jours dans notre Ville.

avatar
Une blague - rectification le 08/11/2025 à 07:39

Si l'on parle que de Lyon, nous sommes 530000. Cela reste peu représentatif un panel de 1040 personnes!

