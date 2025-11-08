Municipales à Lyon : les résultats de la Grande Ecoute dévoilés par les écologistes

Entre mai et septembre, ils avaient organisé la Grande Ecoute, consistant à recueillir auprès des habitants de l'agglomération leur vision de la ville et leurs aspirations. Au total, 1040 personnes s'étaient prêtées au jeu.
Après la Grande Ecoute, place donc à la restitution de ses résultats.
La majorité de Grégory Doucet donne rendez-vous aux participants et aux Lyonnais à partir de 15h place de la Bourse dans le 2e arrondissement pour ce "moment convivial et ouvert, avec jeux pour enfants, buvette, espaces de discussion et d'information". Un lieu dont la symbolique échappera à beaucoup, mais il s'agissait du point de ralliement des Verts le jour de l'investiture du nouveau maire à l'été 2020, pour un parcours en vélo jusqu'à l'Hôtel de Ville.
Et promis, les résultats de la Grande Ecoute "seront des éléments qui nourriront les réflexions" de la liste d'union de la gauche de Grégory Doucet pour les municipales 2026.
Toutefois, le maire sortant ne sera pas la star de l'évènement de samedi, puisque c'est la députée écologiste Marie-Charlotte Garin qui prendra la parole à 15h45 pour évoquer "l'importance de l'écoute".
Hein? Quoi? J'entends rien des escrologiste. Que racontent ils? Des conneries toute l'annéeSignaler Répondre
c'est nouveau ? tout le monde peut circuler à vélo ? quid des gens âgés, des handicapés, ...Signaler Répondre
et la règle c'est quoi ? à toute vitesse sur les trottoirs en tentant d'éviter les passants inquiets de tous ces foutracks agressifs qui roulent en dépit de toute règle, sans qu'ils soient jamais sanctionnés ! dans cette jungle urbaine créée par les écolos, seuls les automobilistes respectent la loi (=le code de la route), seuls les piétons sont victimes..
continuez, cyclistes inconscients, utilisateurs sauvages de trottinettes trop rapides, à circuler n'importe où, dans n'importe quel sens, en brulant stops et feux rouges, en zigzaguant sur la chaussée au milieu de la circulation, en téléphonant sans tenir le guidon, à deux à 25km/h sans casque sur une trottinette sans protection... ce soi-disant maire est de votre côté ! enfin, tant qu'il n'en sera pas victime lui-même, bien sûr !
Moi j'attends la grande débâcle de mars :)Signaler Répondre
La grande raclée
La grande claque
,:)
Vive Aulas
Les écolos ont écouté un peu plus de 1000 personnes pendant 4 mois, on se f... de qui ?Signaler Répondre
s'ils écoutaient un tant soit peu, cela se saurait !
Hello.Signaler Répondre
Et bien oui et non. Si c'était un sondage ça serait un échantillon très représentatif. Avec des résultats probablement très fiables. Mais ça n'est pas un sondage, le biais est tellement énorme dès le départ que ça rend l'exercice risible.
Ils auraient mieux fait de ne pas en parler. Lorsque ce qui reste pour contrer les résultats de sondages défavorables c'est une étude d'opinion sur tes propres soutiens, c'est que rien ne va plus.
C'est le même défaut que pour les pétitions, les comités consultatifs, les manifestations (même. avec des millions de participants) etc. Ils ne sont souvent représentatifs que de la diversité d'opinion dans un sous-ensemble social (politique par exemple).
Le sondage a cette vertu qu'il sélectionne le public interrogé avant de poser les questions. Il peut donc corriger l'échantillon sélectionné s'il n'est pas représentatif.
Bref, les écolos s'humilient en produisant ce machin, ils auraient mieux fait de l'oublier.
merci beaucoup pour ce commentaire qui ne dit que la véritéSignaler Répondre
vivement les prochaines municipales
Ouai ben ecoute ya 100 000 abonnés au VeloV électrique, sans compter les autres donc quand je dit des dizaines de milliers je suis pas tres loin du compte.Signaler Répondre
Je ne pense pas que les pistes soient inutiles loin de la .
Et puis bon, ma génération et celle de mes parents n'y adhérent peut etre pas mais les générations futures vont y adhérer, avec le coût de la vie qui augmente sans arrêt, les jeunes ils vont pas s'endetter pour une voiture qui va leur faire perdre du temp et de l'argent et ils ont bien raison..
Sinon pour l'insécurité et les trafics peu importe le maire, y'en avait avant, y'en aura après, Bezier et Perpignan peuvent en témoigner, les politiques ont permis que la France devienne un narco etat, elles y trouvent leur compte..
N'est pas anticons qui veut !Signaler Répondre
Après un mandat de mépris, les écolos parlent d'écoute....Ils se moquent de qui ? Et quand ils parlent d'écoute, c'est pour entendre et retenir que ce qui va dans leur sens, ce qu'ils font et imposent depuis plus de 5 ans ? C'est l'idée avec ces militants aussi ouverts qu'à l'écoute ?Signaler Répondre
je vous rejoins sur votre diagnostiqueSignaler Répondre
Tu les a sondé tes potes qui se sont fait secouer comme des pruniers et d'autres dont la tete devait ressembler à une cougourde ! dis moi ils ne vont pas y retourner au concert philarmonique ou alors sous protection ?Signaler Répondre
Ils nous ont demandé notre avis avant de détruire notre ville pour une minorité de cyclistes ?Signaler Répondre
Ils nous ont demandé notre avis avant de bandir le drapeau Palestinien sur notre mairie ?
Ils nous ont demandé notre avis avant de dépenser nos millions en "oeuvres d'art" ridicules ?
Ils nous ont demandés notre avis avant de restreindre l'accès à nos commerçants du centre ville ?
Etc...
Non,non,non et non !
Maintenant que leur parti pue la défaite, ils éspèrent acheter les Lyonnais avec un susucre...
C'est incroyable comme ils nous prennent vraiment pour des c...
Mais les vrais ecolos ceux qui se définissent à 100% comme tel, ça représente quoi en France ?Signaler Répondre
5%? En etant très très large!
L'écologie est l'affaire de tous il ne devrait pas y avoir un parti politique qui les représente.
Et si ceux ci avaient tant de pouvoir Arkema et toute la pétrochimie de Feyzin aurait disparu et les gros travaux se serait concentré sur une autoroute qui contourne Lyon et non pas à l'intérieur de la ville..
Apres sans etre ecolo la place de la voiture doit etre réduite en ville, c'est complètement grottesque toute ces personnes seules au volant jeunes et en bonnes santé qui mettent un temp fou pour faire 5km a voiture dans le but de se rendre sur leur lieu de travail, ou pire aller chercher les enfants à l'école ou le pain à 5min de chez eux..
C'est normal et logique de vouloir changer ça, tout les partis devrait le faire.
Il est regrettable que certaines décisions récentes à Lyon aient eu des conséquences négatives sur la vie quotidienne des habitants. La réduction importante des voies de circulation et la suppression de nombreuses places de stationnement ont engendré des embouteillages quasi permanents, ainsi que la fermeture progressive de plusieurs commerces de proximité. De plus, certains résidents se voient contraints de quitter la ville en raison de ces changements. il aurait peut-être été plus judicieux d’investir les fonds publics autrement, par exemple en soutenant davantage l’acquisition de véhicules électriques ou en développant des solutions de mobilité plus adaptées à tous. Cela aurait pu réduire la pollution tout en préservant la fluidité urbaine et la qualité de vie des habitants.Signaler Répondre
Ajouter au programme. Atelier banderole animé par Marie ParlotteSignaler Répondre
Des dizaines de milliers de cyclistes....Signaler Répondre
Faut pas abuser non plus.
L'objectif est de 30000 voyages journaliers en 2030...
Quand le sytral en compte plus de 1,5 million...
Et l'INSEE qui explique que le vélo ne représente que 4% des usages.
Définitivement ce sont des centaines de millions pour rien.
C'est pas en faisant des travaux qu'on arrête les incivilités....il n'y a qu'à voir les trafics en tout genre qui pullulent dans la ville.
Ah non, aucune voiture n'a d'avenir.Signaler Répondre
Déjà niveau ressources, ça risque de vite se compliquer, y compris pour l'électrique, production de batteries etc.. faudra verser beaucoup d'or, ou beaucoup de sang.
Et même avec une solution à ce problème, les progrès d'autres technologies vont très bientôt offrir à l'humanité la possibilité de réaliser son rêve ultime, s'élever dans les airs, voler, individuellement.
Dans tous les cas, la bagnole sur route, terrestre, c'est mort.
Dans un avenir relativement proche, disons du vivant des moins de 50 ans.. ce sera peut-être hors de prix, et à coup sûr un truc de l'ancien temps.. ça restera un sport ou un loisir, les hommes piloteront comme on chevauche et feront un tour en voiture comme on fait de l'équitation ou une promenade en calèche..
La grande écoute ou le grand foutage de G ?Signaler Répondre
L'importance de l'écoute ? C'est une plaisanterie. Autosatisfaction permanente, glorification des actions surdité permanente aux difficultés deS lyonnais...Signaler Répondre
J'espère qu'ils vont disparaître
aux prochaines élections
La grande écoute ?Signaler Répondre
Est ce reconnaître que pendant ces 6 d'années passées il n'y a eu que des petites, voire très petites écoutes.
On comprend donc que tout à été fait sans l'avis des habitants.
C'est que 80% des lyonnais (comme a Grenoble au passage) commandent sur Shein alors si l'on considère que ces habitants achètent sur cette plateforme, ils ne sont pas vraiment écolos. Ou alors ils se donnent bonne conscience a vélo et avec des graines mais achètent comme des vilains lorsqu'on ne les vois pas.Signaler Répondre
Si on projette simplement ce taux, ça fait 80% qui ne serait pas a la solde des vrais écolos et donc 80% de votes autres que Eelv...
Les mêmes qui ne font pas de concertation ou font les sourds défendent désormais la grand écoute et l'importance de l'écoute 🤣🤣🤣Signaler Répondre
Il n'est jamais trop tard pour se repentir mais nous n'y croyons plus 🤡
Doucet ou comment éviter le vrai débat :-)Signaler Répondre
Le vrai débat sera celui des urnes.
Et pour éviter de n'avoir que 10 participants, Monsieur Doucet se met en retrait
La politique n'est qu'une posture de communicant voulant garder son mandat, axée sur l’image et le discours, mais déconnectée des impératifs sociaux et économiques que connaissent ceux qui travaillent véritablement
JM Aulas, lui, est avant tout un entrepreneur qui sait écouter, analyser les besoins, relever les manches et mettre les mains dans le cambouis
Bonjour, Lyon perd des habitants certe, mais tres peu partent tres loin, Villeubanne gagne des habitants par exemple, c'est juste que l'immobilier à Lyon est tres cher.Signaler Répondre
Certain s'installe en périphérie mais continue de travailler à Lyon..
Sinon à mon avis vous devez habiter loin de Lyon car les pistes cyclables ou aucun cyclistes ne passent, c'est pas à Lyon que ça se passent..
Marie Charlotte ferait une bien meilleure candidate à la mairie de Lyon que Doucet, qui symbolise à lui seul tous les échecs de l'actuel mandat.Signaler Répondre
Étrange que personne à gauche ne lui dise... Vu la tonalité et la dynamique de la campagne, un effondrement dans les sondages est loin d'être exclu pour le mire sortant !
Niveau représentativité on est très très loin de celle d'un sondage avec la "grande écoute" des écolos. 😂🤣🙄Signaler Répondre
Comparer des militants écolos qui veulent imposer constamment et sans véritables écoutes ni concertations ouvertes les dogmes de leur parti pour asservir Lyon sous le poids de leur idéologie au mépris des conséquences....avec des gens qui essaieraient d'améliorer la ville, c'est juste infect.Signaler Répondre
Mais moins que la somme des sondés des deux derniers sondages !Signaler Répondre
1 040 avis, c'est toujours plus que le nombre de sondés du dernier sondage. 😂Signaler Répondre
Bonjour, les pistes cyclables obsolète ?Signaler Répondre
Alors qu'il ya des dizaines de milliers de cyclistes qui les utilisent chaque jours?
L'avenir est à la voiture électrique?
C'est ce que voudrait l'UE, dans les faits seul les personnes aisée peuvent se permettre l'achat d'une voiture électrique..
La métropole veut juste le moins de voitures possible en ville, tout les travaux ont été réalisés dans ce sens.
Je comprend le désarroi des automobilistes, car les ecolos sont passé en force dans leur projet
Mais avec l'inflation galopante de plus en plus de personnes ont changer leur mode de déplacement, en particulier les jeunes, aujourd'hui tout a changer, la voiture en ville est loin d'être essentiel pour tout le monde, les livraisons de course a domicile se multiplient, les achats en ligne et aussi le fait que les gens font de moins en moins d'enfants.
Évidemment que le mot fasciste est de trop mais l intolérance des écolos n est plus à démontrer. Ils sont passe en force pour presque tous leurs projets, ils pensent avoir la science infuse, et sont d un sectarisme rare . Toujours se méfier des gens qui veulent votre bienSignaler Répondre
Pour rappel, j'attends toujours des vraies réponses aux différentes questions concernant les personnes âgées et handicapées, c'est vrai qu'elle a été plus occupée avec les mineurs délinquants , non accompagnés, s'occupe t-elle toujours de son délinquant Hubert?Signaler Répondre
Va falloir te recycler la fin des vacances arrive et vite
La manifestation a t'elle été déclarée en préfecture ? Un dossier d'occupation temporaire de l'espace public a t il bien été déposé auprès de la mairie ? Qui a fourni le matériel et la nourriture ? Est ce que des agents de la mairie seront présents sur les stands ?Signaler Répondre
Les employés de la mairie au courant d'infractions peuvent informer l'équipe de JMAulas (leur futur chef) de toute irrégularité.
Des gens comme vous mériteraient de faire un bond dans le temps parce que manifestement vous ne savez pas ce que c’est que l’Histoire. Comparer des gens qui passent leur temps à essayer d’améliorer la ville (l’espace dans lequel nous vivons hein) à des fascistes c’est juste abject. Des concertations on n’en a jamais autant parlé, des reculs sur les travaux il y en a quand même pas mal et il y a même un projet de telephérique qui a sauté !Signaler Répondre
Il y aura les elections pour vous exprimer, on a ça tous les 6 ans et on verra ce qu’il se passera ensuite... Vous voyez bien en plus avec ce qui se passe au gouvernement que le fait de ne pas avancer sous un mandat parce qu’on ne peut travailler comme une majorité nous plombe, si ?
Parfois il vaut mieux etre sourd que d entendre les ecolos parler de grande écoute alors qu ils n ont écouté personne et appliqué leurs idées sans demander l avis de la population.Signaler Répondre
La grande écoute.....ça résonne un peu comme la grande élection de 2020 avec 15% de voix.....Encore une pseudo réunion d'enfilage, d'autosatisfaction, de promesses qui ne seront jamais tenues....Signaler Répondre
Et puis qui sont ces 1040 votants (sur 500 000 potentiels) ? Des électeurs écolo ? Des amis qui ont voté 3 ou 4 fois ?
Bref, aucun crédit à accorder a ce petit événement, un tissu d'hypocrisie, une tentative de rachat de conduite à 4 mois du scrutin ..
Par contre j'aimerais juste qu'on oublie des photos de cette "grande écoute" qui va être un grand moment de solitude, la foule des grands jours....
Restitution sans aucun intérêt pour ceux qui cherchent la vérité et l'objectivité.Signaler Répondre
Il vaut mieux lire attentivement les sondages, c'est bien plus informatif de l'état d'esprit réel de la population
Et c'est pour quand "La Grande Déroute"???Signaler Répondre
En -5ans on est devenu la 5eme ville de France, +50M lyonnais sont partis, le quotidien de circulation est devenu exécrable et une honte pour notre ville, tout ça en 5ans à engendrer du stress, de l'anxiété et bien sûr des frais supplémentaires pour les trajet dom/trav!
Que dire de la circulation des véhicules de secours qui est devenus impossible d'exercer des convois d'urgence.
Des piste cyclables à foison, où pas 1 seul vélo ne passe, des déplacements d'arrêts bus, parcours bus et suppression de voies bus totalement incompréhensible!
Bizarre aussi, quand il pleut ou un froid glaciale, je ne croise plus un cycliste!!!
Je me sentirai ecolo le jour où vous fermerez des sites comme Feyzin ou Pierre b qui polluent depuis 70ans la ville, quand Vous les élites feraient le max d'effort, à ce moments, j'essaierai de bouger le petit doigt!!
Aujourd'hui l'émission "Combien ça coûte" dil y a 20ans, aurai pu faire une émission spéciale Lyon!!
Des Parisiens sont venus s'amuser à Minecraft dans notre ville, réveillon nous au prochain mandat!
Bye bye les écolos hystériques
Ça me fait penser au 9 réunions publiques pré-électorales financées avec nos impôts cet été, et qui avaient pour seul but de glorifier Doucet, sans aucune considération de vérité, d'honnêteté ou de transparence.Signaler Répondre
On s'etait même rendu compte que les "lyonnais" interviewés dans le film promotionnel ou présents dans la salle étaient en réalité des adhérents EELV.
Ça sera évidemment la même chose ici : les 1040 personnes écoutées sont majoritairement des gens politisés et pro-Doucet.
Les conclusions n'auront AUCUNE VALEUR NI AUCUN INTÉRÊT.
Si l’electrique est l’avenir de la voiture, ce n’est pas pour autant qu’il faut renoncer aux pistes cyclables. Le problème n’est pas que la pollution locale, il y a aussi un problème d’espace. Une voiture en ville utilisée seule et presque pas chargée n’est pas rentable, pour la circulation autombile pour la place de stationnement qu’elle nécessite. Et vous parlez d’obsolescence alors que la pratique du vélo ne fait qu’augmenter. Avec des générations qui se renouvellent petit à petit ayant la tendance d’une société urbaine tous les ans ayant un peu plus envie de prendre le vélo pour éviter de payer les transports et s’aérer avant d’aller au boulot ou à l’école. Comment ca pourrait être obsolète de s’adapter aux tendances actuelles et aux previsons poir l’avenir.Signaler Répondre
gringoire!...les jeunes sont devenus facilement manipulables parce que decerebres , analphabetes et ignorants de l histoire qu on leur sert pre digeree à dessiens politiques odieux:je vois la litterature extraordinaire d antan et de qualite joncher le sol au marche aux puces de la feyssine...à peine sevres ,ils tetent aux reseaux sociauxSignaler Répondre
Ils se sont encore écouté entre eux.Signaler Répondre
La très grande écoute, c'est plutôt celle des sondages, qui promettent une déculottée à Doudou et son équipe en mars.
Le maire est il informé du code électoral, qui empêche de faire campagne avec de l'argent public ?Signaler Répondre
C'est vraiment n'importe quoi à la mairie en ce moment !
Un peu comme les cahiers de doléances, meetings suite aux Gilets Jaunes ?Signaler Répondre
.... on attend toujours le retour sur ces "écoutes".
La grande écoute :c'est à dire les mécontements des lyonnais sur sa politique de vautours !Signaler Répondre
"la grande écoute". Étrange, en ces temps troublés et ses rappels historiques qu ils engendrent inconsciemment, ces 3 mots résonnent en moi comme "je suis partout" , période collabo de 1940 , pour les curieux.Signaler Répondre
Une pensée pour la Philharmonie de Paris a l approche de l anniversaire du Bataclan.
Ni oubli, ni pardon❤️❤️❤️
Enrichir ceux qui sont déjà dans les murs pas les copainsSignaler Répondre
et en avant la propagande !Signaler Répondre
Bla bla bla….Signaler Répondre
Des gens incapables d’être à l’écoute…
On voit les résultats tous les jours dans notre Ville.
Si l'on parle que de Lyon, nous sommes 530000. Cela reste peu représentatif un panel de 1040 personnes!Signaler Répondre