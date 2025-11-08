Municipales à Lyon : les résultats de la Grande Ecoute dévoilés par les écologistes

Entre mai et septembre, ils avaient organisé la Grande Ecoute, consistant à recueillir auprès des habitants de l'agglomération leur vision de la ville et leurs aspirations. Au total, 1040 personnes s'étaient prêtées au jeu.

Après la Grande Ecoute, place donc à la restitution de ses résultats.

La majorité de Grégory Doucet donne rendez-vous aux participants et aux Lyonnais à partir de 15h place de la Bourse dans le 2e arrondissement pour ce "moment convivial et ouvert, avec jeux pour enfants, buvette, espaces de discussion et d'information". Un lieu dont la symbolique échappera à beaucoup, mais il s'agissait du point de ralliement des Verts le jour de l'investiture du nouveau maire à l'été 2020, pour un parcours en vélo jusqu'à l'Hôtel de Ville.

Et promis, les résultats de la Grande Ecoute "seront des éléments qui nourriront les réflexions" de la liste d'union de la gauche de Grégory Doucet pour les municipales 2026.

Toutefois, le maire sortant ne sera pas la star de l'évènement de samedi, puisque c'est la députée écologiste Marie-Charlotte Garin qui prendra la parole à 15h45 pour évoquer "l'importance de l'écoute".