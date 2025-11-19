"Je n'ai jamais cherché à me cacher", "je suis le fils d'un journaliste" : Jean-Michel Aulas réagit après son procès contre Rue89Lyon

En attaquant en diffamation Rue89Lyon en 2023, Jean-Michel Aulas n'imaginait pas que l'audience se déroulerait en pleine campagne des élections municipales à laquelle il participerait en position de favori. Et donnerait donc l'opportunité à ses opposants écologistes de le présenter comme un candidat cherchant à museler la presse.
Jean-Michel Aulas a donc cherché à tempérer l'image que la procédure pourrait renvoyer. D'abord en réclamant via ses avocats ce mardi 1 euro symbolique de dommages et intérêts à Rue89Lyon, dont les finances tanguent sérieusement depuis des années.
Puis en réagissant dans un post LinkedIn mardi soir, après l'audience durant laquelle les juges et les avocats ont débattu de l'enquête de nos confrères sur l’investissement de la holding Holnest dans un aéroport pour jets privés aux États-Unis.
"Les attaques de Rue89Lyon sont blessantes et diffamantes. Parce qu’elles trahissent une exigence fondamentale : celle de dire la vérité", a ainsi commenté l'ancien président de l'OL.
"Depuis quarante ans, j’assume mes décisions. Je n’ai jamais cherché à me cacher. Je vis en France, j’y paie tous mes impôts, et l’ensemble de mon patrimoine y est déclaré. Tous mes investissements sont publiés sur le site de Holnest. Chaque année", poursuit-il.
Et même de jouer la carte personnelle : "Je suis le fils d’un journaliste. J’ai grandi dans le respect absolu de la liberté de la presse, dans l’idée qu’elle doit être honnête. Quand j’étais président de l’OL, mes relations avec les journalistes sportifs étaient franches, mais respectueuses. Cette relation reposait sur la responsabilité et la crédibilité".
De son côté, l'union de la gauche autour de Grégory Doucet a évidemment sauté sur l'occasion pour fustiger la procédure enclenchée par les Aulas, père et fils. "Ces schémas classiques de “procès-bâillon” ne reflètent pas notre conception du débat démocratique. On ne fait pas taire des questions concernant de potentiels montages financiers en envoyant les journalistes au tribunal", dénoncent les écologistes et leurs partenaires.
Ceux-là même qui feront face à Lyon People dans ce même tribunal le 20 janvier prochain, Grégory Doucet et Bruno Bernard ayant attaqué le journal après un article leur reprochant d'avoir "deux nouveaux morts sur la conscience" après un accident survenu dans une zone en travaux. Le 20 janvier, jour où le jugement de l'affaire Aulas-Rue89Lyon tombera...
J'ai lu en diagonale les commentaires de certains qui reprochent à JM AULAS sa réussite et j'en déduit qu'il est plus facile de salir un homme que de ce lever le matin pour bosser. Les jaloux sont malheureusement pléthore sur LM.Signaler Répondre
Mon père était journaliste !! Elle est bien bonne celle-ci JMA 🤣Signaler Répondre
C’est un peu comme dire « je suis pas raciste, j’aime le couscous »
Coucou à tous les trolls de gauche, vous croyez vraiment que vos commentaires navrant vont changer les élections ? Mais les seuls fautifs c'est vous ! Vous avez faits n'importe quoi depuis 2020 :Signaler Répondre
Tout le monde à vélo les vieux on s'en fout !
T'habites loin et ça te prend du temps ? Bien fait pour toi tu l'as choisi ! Les habitants des minguettes apprécieront
Il n'y a pas d'insécurité !...
L'argent il n'y a qu'à le prendre à ceux qui en ont !
Mettons des drag queen dans les écoles maternelles ça va changer le monde !
Créons des bouchons pour punir ceux qui utilisent leur voitures et pas de parcs relais c'est mal !
Tu n'es pas d'accord tu es un fascciiiiste !
Bin voilà on a bien résumé ??? Cherchez pas Aulas n'y est pour rien.
Allez au revoir et allez bouffer du quinoa et foutez nous la paix !
Non , c'est les impôts qu'ils payent qui financent tes allocsSignaler Répondre
Difficile de supporter la réussite de certain...
Ils ont quand même bien plus de preuve, que le clan Aulas de réponseSignaler Répondre
On n'a pas tous la même idée de la société "civil" :Signaler Répondre
- Une villa à 22,5 millions d'euros à Saint-Tropez voisin de Bernard Arnault
- une habitude de réaliser la majorité de ses déplacements en jet privé
- investissement via la holding familiale dans Embassair Group International qui a des succursales dans tous les paradis fiscaux
Et après, on promet de chèques aux plus démunis pour être élu et construire un métro vers ... les complexes Aulas. C'est donc ça l'argent public qui finance le privé.
https://www.lyonmag.com/article/142722/lyon-le-pdg-de-cegid-s-offre-une-villa-a-22-5-millions-d-euros-a-saint-tropez
Les gauchistes ont toujours le même problème, ils ne supportent pas la réussite.Signaler Répondre
Un gauchiste, c’est celui qui veut taxer ton succès pour subventionner son propre échec.
Et maintenant, on en est à un stade absurde, ceux qui ont travaillé, investi et réussi devraient rendre des comptes à ceux qui n’ont pas réussi.
On marche sur la tête !
La probité et le sens de l'intérêt général sont les qualités indispensables pour qui brigue la fonction de premier magistrat de la ville.Signaler Répondre
On ne peut pas dire que l'homme d'affaires JMA - et des affaires... - l'incarne le mieux.
Il est temps d'avoir un vrai candidat qui nous propose une alternative autre que l'affairisme de l'un ou le dogmatisme de l'autre.
Quand je fais référence à des "journalistes" de Rue89 qui sont régulièrement avant tout militants que journalistes dans leurs articles, quel est le rapport avec un gourou et mieux encore le "ton gourou" ? Sur quoi concrètement se base cette allégation pour ne pas dire cet argument diffamatoire ? Même mode de "pensée" qu'un militant aveuglé ?Signaler Répondre
la holding, le problème des riches qui cachent leur argents. !!!!!!. Ce n'est pas ce genre de personne a qui je vais donner mon vote. Lyon n'est pas un stade de foot.Signaler Répondre
Ouvre les yeux, ton gourou n'a jamais été clean. Renseigne toi sur le montage financier de la foncière du montoux.Signaler Répondre
Jean-Michel Aulas a marqué le sport français. Il a construit un empire footballistique, et cela mérite d’être salué.Signaler Répondre
Mais gérer un club n’a jamais suffi à faire un bon maire.
Le logement, la sécurité, les transports, les salaires trop bas dans la fonction publique territoriale,
les écoles ,les hopitaux, les gymnases, les stades, les crèches sont à bout de souffle et très mal entretenu, parfois pas de chauffage... :
"tout cela ne se règle pas avec des posts LinkedIn ou des campagnes de notoriété. La ville c est pas que des travaux pour les vélos d ailleurs, je rappel que
les vélos en ville, c est Gérard qui les as mis en service à lyon et compris les voies qui vont avec...."
Et lui comme d autre n'ont pas fait grand choses pour les gosses et autre pauvre qui dorment dehors...
Un maire, ce n’est ni un influenceur ni un entrepreneur en reconversion.
C’est un homme, un élu de terrain qui va au contact direct des conditions de vie, au service du réel, des habitants, pas de son image.
La politique locale n’est pas une start-up de la notoriété.
Elle demande de la présence, de l’humilité, du respect pour celles et ceux qui tiennent nos villes debout.
Et surtout, une honnêteté, un respect de la loi, du droit, et de l’intérêt général.
Si ce comportement n’est pas porté avec franchise, alors comme beaucoup de gens, je ne voterai pas pour de la pub mensongère.
Mieux vaut s’abstenir que de se faire trahir encore une fois.
que les avocats de M.AULAS les fassent condamner, après ça, rue89 cessera de faire le buzzSignaler Répondre
Ce sont plutôt les pseudos journalistes mais véritables militants de Rue89 qui se font passer pour des victimes avec leur article diffamatoire de militants.Signaler Répondre
Avec une armée de fiscalistes il est devenu tellement facile de déjouer les rouages administratifs français.Signaler Répondre
Vivement qu'on vote sans COVID et qu'on sorte de ce bourbier !Signaler Répondre
Celui de diffamer ? Celui d'inventer des titres racoleurs et mensongers pour vendre du papier ?Signaler Répondre
La liberté de la presse a une limite, celle de la désinformation et du mensonge.
"Je suis sidéré par l’entourage de Jean-Michel Aulas, qui fait dans la désinformation à outrance à la sauce Wauquiez."Signaler Répondre
Aulas c'est le faux nez de Wauquiez, sachez le.
Ce qui est dangereux dans cette affaire, c’est que Jean-Michel Aulas attaque des journalistes indépendants sur des documents plus ou moins traités par d’autres journalistes. Il est assez dingue de constater comment d’autres journalistes peuvent dénigrer et être méprisant à l’égard de Rue89 tout simplement parce qu’ils sont indépendants.Signaler Répondre
Que va-t-il se passer si Jean-Michel Aulas devient maire de Lyon? Est-ce qu’il va porter plainte contre ses opposants lorsqu’ils seront pas d’accord avec lui?
Entre les trolls et le tsunami d’articles pro Jean-Michel Aulas, il n’y a plus aucune place pour le débat.
Je suis sidéré par l’entourage de Jean-Michel Aulas, qui fait dans la désinformation à outrance à la sauce Wauquiez.
Si l’on regarde tous les amis de Laurent Wauquiez, qui ont participé au dîner à 100 000 €, beaucoup ne respectent pas leurs devoirs de neutralité par rapport à leurs fonctions respectives.
Avec 23 pourcents des voix ?Signaler Répondre
Doucet sera réélu. Garde tes boites de mouchoirs.Signaler Répondre
On connaît la fin : Aulas va gagner, et Doucet va repartir honteusement à Paris.Signaler Répondre
La seule incertitude, c'est la date de la victoire d'Aulas : au premier tour ou au second ?
En attendant, Doucet fréquente les salles de garde à vue plus souvent qu'Aulas....Signaler Répondre
Plus personne à Lyon ne peut supporter Doucet le parisien et Bernard l'inconnu.Signaler Répondre
LyonMag ne fait qu'exprimer ce fort rejet populaire des escrolos.
C'est JMA qui attaque Rue89 car c'est JMA qui est mal barré.Signaler Répondre
Ce qui dit Rue89 est VRAI.
Tu portes bien ton pseudo.
LyonMag est devenu AulasMag 100 pourcents des articles sont favorables à Aulas. Avant vous étiez clairement alignés avec Wauquiez, et on en voit aujourd’hui les résultats. Vous relayez le discours de l’extrême droite, mais cela ne durera pas : dans quelques mois, les choses vont changer. Après New York, ce sera au tour de LyonSignaler Répondre
C'est JMA qui attaque Rue89Lyon, et pas l'inverse.Signaler Répondre
Aulas a au contraire la sérénité des gens honnêtes et confiants dans l'avenir.
Pas faux, quand on lit les commentaires, la majorité avoue ne pas lire Rue89 donc aucun n'a lu l'enquête mais ils donnent tous leurs avis sur la forme mais, de fait, rien sur le fond.Signaler Répondre
vous accusez Doucet ?Signaler Répondre
En France les gens qui réussissent ont m’aiment pas. Et du coût les gens qui nous qui sont aux commandes sont des frustrés et sans projet pour notre pays.Signaler Répondre
Seuls les écolos auraient le droit de se sentir diffamésSignaler Répondre
....
Si l'on n'est pas dans la ligne du parti on doit se taire avec ces tristes trotskistes..
à gauche ce ne sont pas des casseroles, mais des bassines remplies de gamelles. 🤣🤣Signaler Répondre
La gauche attaque Aulas comme il peut mais Aulas sera notre nouveau Maire si tout vote ..Signaler Répondre
Veut on un maire qui se fait de l'argent en exploitant les paradis fiscaux ? On attend de l'exemplarité de nos élus, et qu'ils contribuent à notre société.Signaler Répondre
En quoi la réaction de aulas peut s'apparenter à votre interprétation "Ouin ouin" ? Votre réaction peut en revanche s'interpréter comme du mépris et le mépris c'est la manière de réagir de certains que l'on connait bien à Lyon depuis ces dernières années, les petits roquets méprisants qui servent d'élus.Signaler Répondre
en effet tout Villefranche (enfin les Caladois d'origine) se souvient de papy Aulas, journaliste de Dernière Heure LyonnaiseSignaler Répondre
Attendez, les élections c'est en MarsSignaler Répondre
Ouin ouin mon père était journaliste, donc j'ai le droit d'attaquer tout journaliste qui ne me cire pas les pompes, signé le mini trump du 6èmeSignaler Répondre
Beau contrefeux.Signaler Répondre
On parle de la forme et pas du fond des enquêtes.
Effectivement le fait d’être fils d’un petit journaliste change toutSignaler Répondre
"Jusqu'à présent c'est JMA qui est mal barré ..."Signaler Répondre
Ca dépend pour qui... manifestement pas pour les électeurs...
Mal Barré pourquoi ?Signaler Répondre
En premier lieu c'est facile d'insulter les gens sans apporter de preuves concrêtes et de se réfugier derrière la liberter de la presse.
Ensuite, la gauche a vraiment des oeillères, elle a perdu le sens de la réalité pour se focaliser sur son désir de "justice sociale". A ce titre, la ville de Lyon accueille de plus en plus de camps de migrants, de squats, de mineurs isolés qui n'en sont pas, d'enfants sans toits, mais est dépassée par le nombre. A chaque expulsion qu'ordonne la mairie ou la métropole certains s'offusquent mais c'est pourtant leurs élus qui ordonnent.
C'est un exemple parmi d'autres, la gauche cherche toujours la paille mais ne voit pas la poutre.
Une exigence fondamentale dire la vérité, mais JMA croyez vous seulement à ce que vous dites….peut-être nous avons pas la même définition du mot vérité!!!!Signaler Répondre
Jusqu'à présent c'est JMA qui est mal barré ...Signaler Répondre
Ça me fait plaisir de voir des médias d'extrême gauche se faire remettre à leur place....Signaler Répondre
Vivement que Monsieur Jean Michel AULAS soit élu Maire de LYON....
ça n existe pas ! la gauche veut faire taire la presse de droite depuis des années ! et puis la justice est si rapide !!! plainte en 2023 procès en 2025 et résultat en 2026 !!!! ça change tout ! En 2023 Aulas ne se présentait pas …..Signaler Répondre
Ça va finir par se savoir...Signaler Répondre