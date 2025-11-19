"Je n'ai jamais cherché à me cacher", "je suis le fils d'un journaliste" : Jean-Michel Aulas réagit après son procès contre Rue89Lyon

En attaquant en diffamation Rue89Lyon en 2023, Jean-Michel Aulas n'imaginait pas que l'audience se déroulerait en pleine campagne des élections municipales à laquelle il participerait en position de favori. Et donnerait donc l'opportunité à ses opposants écologistes de le présenter comme un candidat cherchant à museler la presse.

Jean-Michel Aulas a donc cherché à tempérer l'image que la procédure pourrait renvoyer. D'abord en réclamant via ses avocats ce mardi 1 euro symbolique de dommages et intérêts à Rue89Lyon, dont les finances tanguent sérieusement depuis des années.

Puis en réagissant dans un post LinkedIn mardi soir, après l'audience durant laquelle les juges et les avocats ont débattu de l'enquête de nos confrères sur l’investissement de la holding Holnest dans un aéroport pour jets privés aux États-Unis.

"Les attaques de Rue89Lyon sont blessantes et diffamantes. Parce qu’elles trahissent une exigence fondamentale : celle de dire la vérité", a ainsi commenté l'ancien président de l'OL.

"Depuis quarante ans, j’assume mes décisions. Je n’ai jamais cherché à me cacher. Je vis en France, j’y paie tous mes impôts, et l’ensemble de mon patrimoine y est déclaré. Tous mes investissements sont publiés sur le site de Holnest. Chaque année", poursuit-il.

Et même de jouer la carte personnelle : "Je suis le fils d’un journaliste. J’ai grandi dans le respect absolu de la liberté de la presse, dans l’idée qu’elle doit être honnête. Quand j’étais président de l’OL, mes relations avec les journalistes sportifs étaient franches, mais respectueuses. Cette relation reposait sur la responsabilité et la crédibilité".

De son côté, l'union de la gauche autour de Grégory Doucet a évidemment sauté sur l'occasion pour fustiger la procédure enclenchée par les Aulas, père et fils. "Ces schémas classiques de “procès-bâillon” ne reflètent pas notre conception du débat démocratique. On ne fait pas taire des questions concernant de potentiels montages financiers en envoyant les journalistes au tribunal", dénoncent les écologistes et leurs partenaires.

Ceux-là même qui feront face à Lyon People dans ce même tribunal le 20 janvier prochain, Grégory Doucet et Bruno Bernard ayant attaqué le journal après un article leur reprochant d'avoir "deux nouveaux morts sur la conscience" après un accident survenu dans une zone en travaux. Le 20 janvier, jour où le jugement de l'affaire Aulas-Rue89Lyon tombera...