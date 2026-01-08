Municipales à Lyon : Grégory Doucet propose la gratuité des fournitures scolaires pour 32 000 élèves

Alors que Jean-Michel Aulas a ciblé les TCL et la cantine scolaire, Grégory Doucet lui répond ce jeudi soir.

Le maire sortant de Lyon annonce vouloir instaurer la gratuité des fournitures scolaires pour l’ensemble des élèves de primaire, soit environ 32 000 enfants, sans condition de ressources.

La mesure est présentée comme une réponse directe à la hausse continue du coût de la rentrée scolaire. "La gratuité des fournitures scolaires est une mesure nécessaire pour garantir l’égalité républicaine entre tous les enfants", affirme l'édile écologiste, qui y voit un moyen de permettre à chaque élève de "commencer l’année scolaire sur le même pied".

Aujourd’hui, la Ville de Lyon verse déjà une dotation d’environ 59 euros par élève aux écoles, destinée notamment à l’achat de livres et de certaines fournitures. Mais une liste complémentaire reste à la charge des familles, générant des inégalités selon les moyens financiers. Avec la gratuité proposée, l’ensemble du matériel scolaire serait fourni directement, garantissant "des fournitures de qualité, de manière équitable".

L'adjointe au maire chargée de l'Education Stéphanie Léger évoque pour sa part "un réel report de la charge financière et mentale" pour les familles.

Grégory Doucet rappelle enfin que d’autres grandes villes françaises, comme Lille, Bordeaux ou Marseille, ont déjà mis en place la gratuité des fournitures scolaires.