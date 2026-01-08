Municipales à Lyon : Grégory Doucet propose la gratuité des fournitures scolaires pour 32 000 élèves

Alors que Jean-Michel Aulas a ciblé les TCL et la cantine scolaire, Grégory Doucet lui répond ce jeudi soir.
Le maire sortant de Lyon annonce vouloir instaurer la gratuité des fournitures scolaires pour l’ensemble des élèves de primaire, soit environ 32 000 enfants, sans condition de ressources.
La mesure est présentée comme une réponse directe à la hausse continue du coût de la rentrée scolaire. "La gratuité des fournitures scolaires est une mesure nécessaire pour garantir l’égalité républicaine entre tous les enfants", affirme l'édile écologiste, qui y voit un moyen de permettre à chaque élève de "commencer l’année scolaire sur le même pied".
Aujourd’hui, la Ville de Lyon verse déjà une dotation d’environ 59 euros par élève aux écoles, destinée notamment à l’achat de livres et de certaines fournitures. Mais une liste complémentaire reste à la charge des familles, générant des inégalités selon les moyens financiers. Avec la gratuité proposée, l’ensemble du matériel scolaire serait fourni directement, garantissant "des fournitures de qualité, de manière équitable".
L'adjointe au maire chargée de l'Education Stéphanie Léger évoque pour sa part "un réel report de la charge financière et mentale" pour les familles.
Grégory Doucet rappelle enfin que d’autres grandes villes françaises, comme Lille, Bordeaux ou Marseille, ont déjà mis en place la gratuité des fournitures scolaires.
J'attends que tous ces guignols qui font des annonces avec notre fric accueillent chez eux tous les clodos qui crèvent dans la rue. Qui veut gagner des millions ?Signaler Répondre
Moi l'eau du robinet et des toilettes ça me suffirait...Pourquoi on paye 3,20€ le m3 d'eau alors que dans d'autres pays c'est 0,48...C'est un bien commun à tous non ?Signaler Répondre
Il me semble qu’aulas est plus dans la surenchère !Signaler Répondre
la mise aux enchère est ouverte .....Signaler Répondre
on démarre a la fourniture scolaire ..qui dit mieux.
Bruno padebernar...ton offre ...la gratuité des bus Playmobil ...qui de miou ?
Ces fournitures ne sont pas gratuites mais payées par nos impôts ! Pour ceux qui en payent!!Signaler Répondre
Lunaires et hors sol, évidement ce ne sont que des personnes qui n'ont jamais travaillées, elles ont jusque flirté ou eu une occupation dans des institutions publiques!!
La création de richesse pour faire fonctionner le système ne les concernent pas! Ils consomment des impôts, des taxes, des prélèvements et expliquent à ceux qui les payent (impôts, taxes, prélèvements) qu'ils sont des voyous de nantis.
Marre!
Bientôt des milices EELV vont venir toquer à notre porte et nous demander de leur donner tout ce que l'on a pour donner aux plus pauvres que nous. Je me demande pourquoi je travaille et si je ne devrais pas mieux me mettre au RSA.Signaler Répondre
pathétique chaque jour apporte son lot de cadeau et Noël est pourtant passéSignaler Répondre
mesures démagogiques non chiffrées une honte de prendre les lyonnais pour des perdreaux de l année !
Pourquoi le proposer que maintenant ?Signaler Répondre
Primes de Rentrée, Noël, et puis et puis...
En finir avec l'assistanat
Alors moi je serais plutôt intéressés sur comment ils vont faire baisser la taxe foncière plutôt qu’augmenter les dépenses, ce sont toujours les mêmes qui paient pour les autres !!! C’est la course à celui qui claquera le plus de pognon inutilement, stoooooop !!!Signaler Répondre
Nous voulons les TCL gratuit pour tous à Lyon ! !Signaler Répondre
Demain on rase gratis ...Signaler Répondre
Toujours rien pour les travailleurs au SMIC sans enfants. C'est ça la gauche de 2025 ??Signaler Répondre
Ces fournitures ne seront pas gratuites mais payées par nos impôts. Il est inconcevable que les primes de rentrée scolaire ne couvrent pas le coût des fournitures. J'ai élevé 2 enfants et je n'ai jamais dépensé l'intégralité des primes de rentrée scolaire. Ah, mais évidemment je ne m'en servait que pour les cahiers crayons (et de marque pas chère) etc.... Les cartables, les trousses duraient plusieurs années et je achetait pas de portable avec....Signaler Répondre
On dirait une foire, avec des enchères à celui qui proposera le plus de cadeaux empoisonnés. Lisez bien les petites mentions minuscules en bas du contrat car là se cachent les détails les plus fourbes.Signaler Répondre
Elle est où l'écologie dans cette mesure ? Parce que ce serait tout sauf écologique en fait. Les écolos n'ont jamais été réellement préoccupés par le sort de la planète, on le savait déjà mais là c'est clairement un aveu simple.
Et sinon les Nicolas comme moi, on a droit à rien c'est ça ? Parce qu'en fait j'ai pas envie de toujours payer sans rien avoir en retour.
Il se rattrape aux branches mais heureusement pour nous la branche n est pas solideSignaler Répondre
école totalement gratuite (cantine, fournitures ....) encadrement des loyers ; du coup on supprime les allocs , la prime de rentrée scolaire , les apl , les chèques énergie et compagnie (et la on peut en citer , il y a près de 400 sortes de subventions et d'allocations diverses et variées dont la gestion coute une fortune en administratifs .... )Signaler Répondre
Les milliers de vélos dessinés sur les chaussées de Lyon, des centaines sur certaines avenues et détruits avec l'aménagement des pistes à la conSignaler Répondre
qui a un chiffre de cette connerie
Et le prix de l'étendage de Louis 14
nous n'avons plus les moyens sauf a vouloir mettre les finances dans le rouge écarlate comme Paris ou la FranceSignaler Répondre
Chouette ont va pouvoir acheter des écrans plats made in china.Signaler Répondre
Avez-vous vu déjà quelques choses de gratuit ? Evidemment non, toute chose à un coût…donc qui paye ? Et bien c’est nous qui nous levons le matin pour aller travailler mais très certainement pas toute la racaille et leurs progénituresSignaler Répondre
En mars, l’écologiste gauchiste fait ses valises.Signaler Répondre
après avoir fait rénover, l’infrastructure de Lyon, route, piste, réseau souterrain,végétalisation renforcée les transports douce le 2eme mandat sa sera pour le social école logement bien être des lyonnais le candidat Aulas n’a aucun programme pour LyonSignaler Répondre
on se croirait dans le sketch de Djamel et GadSignaler Répondre
?si=UFv6qbPaCHIFEMnE
Doucet a eu 6 ans pour faire ce genre de proposition ! Maintenant il veut nous amadouerSignaler Répondre
Entre la cantine et les fournitures scolaires , ça va faire cher , mais c'est mieux que de donner des primes.Signaler Répondre
Comme ça , tout le monde est sur le même point d'égalité.
De cette manière , l'argent qui était jeté par la fenêtre sera utilisé à bon escient et non pas pour acheter autre chose.
Maintenant , et ce n'est pas une mince affaire , il faut surtout envoyer ses enfants à l'école.
demain on rase gratis, c est fou comme ces mecs ont des pulsions de gratuité avant les élections.Signaler Répondre
que ces verdâtres prennent leurs vélos et qu ils pédalent en partant au loin que l on ne les revoit plus.
attendons demain pour voir les nouvelles gratuités. peut être les parkings gratuits qui sait, on peut rêver.
Match Doudou-Aulas: Demain on rase gratisSignaler Répondre
Les démagos sont de sortie
On rase toujours gratis !!!Signaler Répondre
"un réel report de la charge financière et mentale" pour les familles
Et un réel report sur les contribuables en finalité
C'est Carrefour qui ne va pas être contentSignaler Répondre
Mr le Maire avez vous penser aux classes vertes gratuites…. sous les ombrieres de Bellecour!!Signaler Répondre
Histoire de les rentabiliser !
Il faudrait peut-être des élections tous les ans pour avoir des idées...Signaler Répondre
Il fait 2 promesses par jour, à 2 semaines du 1er tour on en sera à 10, son nez va beaucoup s'allonger ;-)Signaler Répondre
pendant 5 ans, à part des pistes cyclables, rien et maintenant le géant vert devient un maire à l écoute de ces administrés. Il était temps.Signaler Répondre
Gratuit gratuit gratuit ils n'ont que ce mot à la bouche !Signaler Répondre
Mais au bout du compte il faut bien que quelqu'un paye !
Qui, à votre avis ?
On peut citer aussi d'autre ville de la métropole de Lyon : Oullins, Pierre béniteSignaler Répondre
Euhhhhhh est-ce que vous pouvez faire un geste pour le prix des peripateticiennes monsieur le maire ?Signaler Répondre
il y aura bien un qui va proposer de payer les élèvesSignaler Répondre
mais oui, voyons, l’argent tombe du ciel ;)Signaler Répondre
Gratuité totale ? En réalité non . Ce sont encore ceux qui paient des impôts qui vont financer ces fournitures....Signaler Répondre
A chaque jour son cadeau. Demain il nous annonce quoi ? La gratuité du stationnement ?
Quelle campagne de merde.
Et les allocations de rentrée scolaires, ça sert à quoi ?Signaler Répondre
ok dans ces cas là on enlève la prime de rentrée scolaire ?Signaler Répondre
La foire aux propositions électoralistes continue ....Signaler Répondre