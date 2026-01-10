Lou en direct

Le LOU Rugby défie les Lions en Afrique du Sud - DR

Le LOU Rugby a mis le cap sur l’Afrique du Sud en ce début d’année.

Après leur victoire décrochée face à Pau en TOP 14 le week-end dernier, les rugbymen lyonnais s’apprêtent à défier les Emirates Lions, ce samedi, à Johannesburg, dans le cadre de la 3e journée de Challenge Cup. Un choc de bas de tableau entre des Sud-Africains derniers de la poule, juste derrière le LOU Rugby.

L’enjeu reste majeur pour les hommes de Karim Ghezal qui peuvent lancer une dynamique positive à des milliers de kilomètres de Lyon.

Pour cette rencontre, le coach lyonnais sera privé de Léo Berdeu, blessé. Mais il pourra notamment compter sur Mickaël Guillard, Félix Lambey ou encore Baptiste Couilloud.

Coup d’envoi du match à 16h15 heure française.

Quelle honte d'avoir associé l'Afrique du sud à nos compétitions européennes le 10/01/2026 à 07:42

Non sens écologique, fatigue des joueurs, budget ... on commence à marcher sur la tête dans l'ovalie.
Le LOU n'a pas besoin de ça en ce moment et doit absolument se concentrer sur son championnat déjà très compliqué.

