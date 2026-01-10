Le LOU Rugby défie les Lions en Afrique du Sud

Après leur victoire décrochée face à Pau en TOP 14 le week-end dernier, les rugbymen lyonnais s’apprêtent à défier les Emirates Lions, ce samedi, à Johannesburg, dans le cadre de la 3e journée de Challenge Cup. Un choc de bas de tableau entre des Sud-Africains derniers de la poule, juste derrière le LOU Rugby.

L’enjeu reste majeur pour les hommes de Karim Ghezal qui peuvent lancer une dynamique positive à des milliers de kilomètres de Lyon.

Pour cette rencontre, le coach lyonnais sera privé de Léo Berdeu, blessé. Mais il pourra notamment compter sur Mickaël Guillard, Félix Lambey ou encore Baptiste Couilloud.

Coup d’envoi du match à 16h15 heure française.