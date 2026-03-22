Dimanche 22 Mars 2026 à 10h00
Second tour des municipales et métropolitaines à Lyon : suivez notre direct !
Ce dimanche 22 mars, le second tour des élections municipales et métropolitaines se déroule à Lyon et dans le Rhône. La rédaction de LyonMag, en partenariat avec Radio Espace, vous propose de suivre la journée puis la soirée électorale en direct.
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métropolitaines 2026
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L'un veut plutôt un bond de 100 ans en arrière et la décroissance, et l'autre de l'ambition et le rayonnement économique de la Métropole.Signaler Répondre
A vous de choisir entre appauvrissement et prospérité.
On vote pour ou contre les règlements de compte ...Signaler Répondre
Qui c’est le guignol qui est à gauche sur la photo ?Signaler Répondre
l'un ou l'autre cela sera pas top quoi qu"il en soit. triste avenir pour notre ville.Signaler Répondre
L'un est prêt à toutes les compromissions même les plus crasses pour sauver son siège et continuer sa politique fanatique et sectaire. L'autre ne s'est jamais allié aux extrêmes et a géré des budgets de millions d',,€ sans amateurismeSignaler Répondre
2 visions pour Lyon, 2 salles, 2 ambiances.
Moi c'est Aulas. Je ne veux pas de fanatiques dans les conseils car leur idéologie métastase très (trop) vite.
Essayons Jean-Michel Aulas, voir ce qu'il est capable de faire de plus grand pour Lyon que les mesquineries tant récurrentes de Grégory Doucet...Signaler Répondre
Ce sont les paroles du militant écolo Doucet ou du militant Bernard ? Militant vous même en tous les cas.Signaler Répondre
Moi ce sera Aulas les 3 votes, hors de questions de laisser les fanatiques de EELV associés aux antisémites et islamistes de LFI. Ça fait froid dans le dos de savoir que des gauchistes vont glisser en leur âme et conscience un bulletin pour Doucet et LFI, l'heure et grave allez voter ces gens là on les combat.Signaler Répondre
Le choix du bon sens et de la raison c'est Coeur Lyonnais.
L'un veut les clés du coffre pour son métro et ses petites affaires, l' autre permettra de ne pas faire un bond de 30 ans en arrière.Signaler Répondre
Moi ce qui m'interroge fortement c'est de voir certaines associations très politisées comme par hasard faire des manif la veille d'élection... sans que les préfectures n'agissent clairement.Signaler Répondre
Etonnant de voir extinction rébellion faire une apparition samedi la vieille du scrutin... ou dans certains communes comme par hasard des assos faire semblant de faire des mouvements anti-racisme ou anti-fascisme.
Cela sert beaucoup aux élus de gauche de voter des dons pour ses assos quand ils sont majoritaire dans les conseils municipaux car ils savent parfaitement qu'ils pourront compter sur celle-ci le moment venu...
Pourquoi les autorités laissent faire ce déversement d'argent public aux "amis" à des fins politiques, il faudra l'expliquer un jour.
Que le meilleur gagne, ça sera la croissance, ou la continuité de la décroissance avec une migration des Lyonnais à l'extérieur pour pouvoir travailler (en voiture). A voir ce que le peuple Lyonnais choisi, sortez les pop-cornsSignaler Répondre
l’un veut garder le pouvoir avec le LFI l’autre veut embellir notre ville et lui redonner son attractivité et rayonnementSignaler Répondre