Jeudi 26 Mars 2026 à 09h30
Election de la présidente de la Métropole de Lyon : suivez notre direct
Ce jeudi 26 mars, les 150 nouveaux conseillers métropolitains élisent la présidente de la Métropole de Lyon. Suivez le sacre de Véronique Sarselli en direct commenté sur LyonMag.
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Bye bye Bernard et ses acolytesSignaler Répondre
Il y en a un qui doit l'avoir mauvaise !Signaler Répondre