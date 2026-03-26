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Election de la présidente de la Métropole de Lyon : suivez notre direct

Election de la présidente de la Métropole de Lyon : suivez notre direct

Ce jeudi 26 mars, les 150 nouveaux conseillers métropolitains élisent la présidente de la Métropole de Lyon. Suivez le sacre de Véronique Sarselli en direct commenté sur LyonMag.

Tags :

Véronique Sarselli

métropole de Lyon

2 commentaires
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mirou69 le 26/03/2026 à 10:03

Bye bye Bernard et ses acolytes

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oh là là là là le 26/03/2026 à 09:47

Il y en a un qui doit l'avoir mauvaise !

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