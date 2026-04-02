Villeurbanne : vaste opération de sécurisation, près de 2 700 personnes contrôlées en trois jours

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action départemental de restauration de la sécurité du quotidien, la direction interdépartementale de la police nationale du Rhône a conduit une opération de sécurisation à Villeurbanne du 24 au 26 mars 2026. Pour rappel, la Métropole de Lyon avait été secouée par une vague de violences urbaines après qu’un jeune homme a été mordu au cou par un chien de la police municipale à Rillieux-la-Pape.

Sur le terrain, 155 effectifs ont été engagés, parmi lesquels 86 policiers nationaux, 13 policiers municipaux, mais aussi 51 agents de la RATP, ainsi que des agents de la douane, de l’URSSAF et des services municipaux.

Durant ces trois jours, les forces de l’ordre ont procédé à un total de 2 669 contrôles de personnes. Cette présence renforcée a conduit à l’interpellation de neuf individus, notamment pour des faits de "dégradations volontaires par moyens dangereux," de "dégradations aggravées" ou encore d’"usurpation d’identité", selon les termes du communiqué. Par ailleurs, quatre étrangers en situation irrégulière ont été mis à disposition de la police aux frontières.

Infractions routières et contrôles dans les transports

L’opération s’est également traduite par des contrôles routiers, au cours desquels onze infractions au Code de la route ont été relevées. Dans les transports en commun, les agents de la RATP ont mené des opérations ciblées qui ont donné lieu à 181 verbalisations pour défaut de titre de transport.

En parallèle, cinq commerces ont fait l’objet de contrôles antifraude. Ces inspections ont permis de constater plusieurs manquements à la réglementation, avec notamment 13 infractions en matière de législation sur les risques incendies, trois relatives à la tenue de la caisse, quatre concernant l’hygiène et deux pour des défauts d’affichage.

Les opérations ont par ailleurs conduit à la saisie de 48 paquets de tabac ainsi que de cinq sachets de miel érectile. La préfète du Rhône, Fabienne Buccio, "félicite l’ensemble des services engagés dans cette opération au service de la sécurité du quotidien des habitants de Villeurbanne."