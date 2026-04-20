Tourisme : la région Auvergne-Rhône-Alpes mise sur une appli pour réinventer le road trip

La Région Auvergne-Rhône-Alpes accélère sur le numérique touristique. Elle vient de lancer l’application mobile "Grand Tour", présentée comme "un road trip spectaculaire de 3 000 km reliant 43 sites incontournables de la région au travers de ses 12 départements en 28 étapes."

Pensée comme un guide interactif, cette application permet "l’organisation des voyages à partir d'une ou de plusieurs étapes du road trip", mais aussi le suivi du positionnement sur la carte, le téléchargement de traces GPX ou encore la réception de notifications sur les sites à proximité. Les utilisateurs peuvent également "écouter le podcast", "repérer les bornes de recharge de véhicules électriques" ou encore "débloquer des badges en répondant aux quiz."

Chaque site dispose en effet de son propre questionnaire : "En arrivant sur place, répondez à 5 questions pour tester vos connaissances […] Chaque succès vous permet de collectionner un badge unique dans votre espace personnel."

Pour Philippe Meunier, vice-président délégué aux relations internationales, "le Grand Tour, c'est un espace de liberté, en particulier pour les touristes qui visitent notre belle région […] cette application permet d’avoir accès à tout notre patrimoine qu’il soit bâti ou non bâti grâce cette application très précise qui va leur permettre de visiter notre région à pied à vélo, en voiture ou en train.”

Il insiste : "vous ouvrez l’application et vous avez face à vous tous les sites remarquables de la Région Auvergne-Rhône-Alpes."

L’élu met également en avant un outil inédit : "C'est la première région de France qui met en œuvre ce type d’application […] vous êtes libre de piocher l’endroit où vous voulez aller". Selon lui, "cette offre va permettre à tout le monde de se faire plaisir."

De son côté, Geoffrey Mercier, directeur général d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, précise que "cette application a été construite par les équipes depuis 18 mois." Un travail mené avec les territoires pour identifier "les sites qui pour eux étaient les plus remarquables", mais aussi pour "désengorger certains" lieux très fréquentés pour "rediriger les flux" vers des lieux moins connus.

Au-delà des sites emblématiques comme le Mont-Blanc ou Fourvière, l’application entend valoriser "l’ensemble des patrimoines culturels, naturels et historiques" de la région.

Si l’outil se veut intuitif et pratique, quelques points méritent des améliorations. Les informations sur les tarifs des activités payantes manquent et certaines photos apparaissent en basse qualité ou peu représentatives. La région indique par ailleurs que le coût de développement n’est pas encore consolidé, l’application étant "encore en cours d’améliorations."