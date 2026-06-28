"Justice morte" : le Barreau de Lyon lance une nouvelle offensive contre la réforme de la justice

Si la grève totale engagée en avril a pris fin, les avocats lyonnais annoncent une nouvelle journée d'action ce lundi 29 juin, alors que le texte doit être examiné et voté "dans les prochains jours" par l'Assemblée nationale.
Dans un communiqué, le Barreau explique que cette mobilisation prend désormais "la forme de journées d'action ciblées, mais également d'un travail d'information et de pédagogie auprès des parlementaires et du grand public afin d'alerter sur les conséquences de cette réforme pour la justice pénale."
À l'occasion de cette journée "Justice morte", les avocats "solliciteront le renvoi systématique des audiences et suspendront les désignations devant l'ensemble des juridictions, à l'exception des contentieux des libertés". Un communiqué sera lu à l'ouverture des audiences, tandis que "les activités de conseil et les consultations juridiques gratuites seront suspendues pour la journée."
Le Barreau affirme vouloir "alerter sur les conséquences du projet de loi", qu'il considère comme portant "atteinte aux droits de la défense, à l'équilibre du procès pénal et, plus largement, aux garanties fondamentales des justiciables."
Un rassemblement public est également prévu de 12h15 à 14 heures devant le Palais de Justice, rue Servient, dans le 3e arrondissement de Lyon. Les associations de victimes ainsi que les parlementaires et élus rencontrés ces derniers mois autour de cette réforme y sont conviés.
Le Barreau souhaite ainsi "rendre accessibles au plus grand nombre les enjeux juridiques, démocratiques et sociétaux soulevés par ce projet de loi", qui prévoit notamment "l'instauration d'une procédure inspirée du 'plaider coupable'" pour certains procès criminels, "le plafonnement de la peine à deux tiers du maximum encouru en cas de reconnaissance des faits" ainsi qu'"une remise en cause des principes fondamentaux du procès criminel."
Le bâtonnier de Lyon, Hubert Mortemard de Boisse, conclut : "Informer, accompagner et défendre restent au cœur de notre engagement. Nous refusons qu'au nom d'un manque de moyens, la qualité de la justice pénale soit dégradée. La justice est une mission fondamentale de l'État : en affaiblir les garanties aujourd'hui, c'est prendre le risque de fragiliser l'ensemble des procédures demain."
Mouais pas confiance, les avocats et le reste ont un passif qu'ils n'aiment pas parler :Signaler Répondre
Comme le problème des tribunaux de commerce dont un policier de la ville a tenté de résoudre en démissionnant et en écrivant ce célèbre bouquin, ce qui l'a mit sous procédures abusives et Matéis aussi de la ville à l'époque lui est ressorti blanchi de l'affaire en fanfaronnant, et on l'a encore retrouvé à en ressortir pareil y'a deux mois avec Total, là iils ont rien à dire. Tous les ans y'a des rapports parlementaires sur ces tribunaux qui sont tous verreux.
Puis ils disent rien non plus pour le traitement pénal inexistant pour les incitations au suicide par les managers sur le lieu de travail, qui ne fait presque pas de procédure qui de toute façon ne sont presque pas enquêtable malgré une jurisprudence en décembre 2023 ce qui fait que les peines sont inférieures à 1 an ferme la très rare fois où UNE condamnation est donné dans l'année. Pius accessoirement ce crime est passé d'homicide volontaire dans les années 30 à homicide involontaire qui passe par une procédure civile...
Rien que pour ces deux faits graves, pourquoi ils manifestent pas s'ils en ont quelque chose à faire de nous ? Dans ces conditions ce type d'article devrait être couplé au projet de loi.
Il faut créer le chef d'inculpation de crime contre l'écologieSignaler Répondre
Nos représentants votent des lois , ils les font appliquer , quel systéme plus juste ?Signaler Répondre
Un dictateur et ses ordres !
Pour avoir côtoyer juge et avocats dans ma vie professionnelle je leur ai été reconnaissant de nous avoir départager , avec à mes yeux un grand travail de fourni . Ils n'ont pas des petites journées et , ma fois , une grande efficacité . C 'était des différents commerciaux , c'est vrai qu 'il faut avoir , par contre un peu les codes de ce qu il convient de faire quand on commence une action judiciaire .
un bracelet à la moitié d 'un gouvernement , qui le méritait, que vous ne les aimez pas ?Signaler Répondre
Moi , je les estime et comme nous dit Chapoutot , historien du nazisme , c ' était la dernière digue , et contrairement à l Allemagne de 32-33 elle n 'a pas céder .
Décidément les autoritaires et l 'orthographe !Signaler Répondre
C'est que ces messieurs et ces dames ne veulent pas changer ! hein ! bien sur que non !Signaler Répondre
Nous devons passer à la VIe République avec décisions au suffrage uni direct pour reprendre le contrôle. Les politiciens et la machine de l’Etat doivent être sous contrôle totale du peuple. Les français de tous bords sont écœurés, le système est corrompu et à la tête sous l’eau. Notre société n’est plus adaptée et les profiteurs ont trop tirés sur la corde.Signaler Répondre
Ils veulent pouvoir continuer à protéger des pédophiles et des racailles sans désagréments ?Signaler Répondre
C’est ce ramassis de gauchos qui depis 40 ans ont détruit la france au trou..Signaler Répondre
mais elle l 'est dejà et elle ne le sait pas!Signaler Répondre
Justice morte pour le renvoi des délinquants.Signaler Répondre
La justice est inutile, le barreau doit être scier et brûlé.
Justice de....
C'est vrai, quoi!!! Pourquoi réformer ce qui leur convient parfaitement!Signaler Répondre
Le "peuple", bien sur, ni comprend rien!!
Quel est leur problème ? Vont ils gagner moins d'argent ?Signaler Répondre
Justice morte ?Signaler Répondre
Ça ne changera pas beaucoup de la justice dans le coma depuis longtemps ;-)
Tous les avocats ne sont pas bons, certains sont mêmes mauvais où plus grave corrompusSignaler Répondre
Certains ne vivent qu'avec les aides judirictionnelles des commis d'office, avec les délinquants qui ont 10,20,30, dossiers
Ce n'est pas possible
J'imagine un plombier avec ce genre d'aide, la fuite ne serait jamais réparée
Stop à la gabjie de justice, soyons sérieux
Vivement une refonte complète de cette corporation qui de plus en plus ressemble à une secte qui dicte sa méthode et ses choix sans jamais s'incliner et obéir.Signaler Répondre
Tout va bien. Pourquoi changer ce qui fonctionne bien ?Signaler Répondre
Et la liberté des juges ?
Si l'état (enfin nous) mettait de l'argent pour améliorer leurs salaires ?
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Et si on réformait l'aide juridictionnelle ?Signaler Répondre