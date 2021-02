Laurent de Jekhowsky (Finances Publiques) : "Passer de l’urgence à la relance dans le Rhône"

Depuis le début de la crise sanitaire et celle économique qui a suivi, l’Etat se mobilise comme il peut pour tenter de sauver un maximum de personnes et de structures. Dans le Rhône, Laurent de Jekhowsky et ses services des Finances Publiques ont ainsi piloté des "reports d’échéances fiscales qui ont concerné plus de 8000 entreprises dans le Rhône, soit 150 millions d’euros" mais aussi un "fonds de solidarité mis en place fin mars avec des délais de paiement très rapides, dans les 3 ou 4 jours. Le montant de l’aide a augmenté. Après neuf mois de crise, la mesure a concerné plus de 60 000 entreprises rhodaniennes, pour près de 400 millions d’euros". "On poursuivra tant que la crise continuera", promet le directeur régional.

"On redoute un effet différé en 2021, notamment sur les recettes des collectivités locales", indique Laurent de Jekhowsky, qui souhaite "passer de l’urgence à la relance".

Son rôle est aussi de débusquer ceux qui tenteraient de profiter du système pour s’enrichir illégalement. Un dispositif de contrôle a rapidement été mis en place : "on a déjà identifié des fraudeurs", prévient notre invité.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com.