Julien Poncet : "Le Covid-19 a éloigné les gens de la culture"

Au lendemain de la manifestation des acteurs culturels lyonnais à laquelle il a participé, Julien Poncet estime que "les protocoles hyper sécure" mis en place par les théâtres ou les cinémas avant leur fermeture "n’ont pas cours dans d’autres secteurs plus marchands. C’est l’injustice de nos fermetures qui nous révoltent".

Cette épidémie et les décisions du gouvernement, le patron de la Comédie Odéon "pense que ça a éloigné les gens. On est en train de se projeter dans la reprise et on souhaite que les gens reviennent au théâtre, mais on n’en sait plus rien car ça fait des mois qu’on n’a plus de contacts".

Julien Poncet, qui verra la mairie de Lyon ces prochains jours, est "en train de travailler avec la ministre de la Culture sur des protocoles, des stades de l’épidémie où l’on pourra ouvrir et sous quelles conditions". Là encore, beaucoup d’attentes pour peu de résultats visibles.

