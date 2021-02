Laurent Wauquiez : "La Région n’a pas la possibilité d’acheter des vaccins, c’est une erreur"

Samedi dernier, Laurent Wauquiez accueillait Jean Castex et signait avec le Premier ministre l’Accord de Relance de près de 3 milliards d’euros. "C’est parce que c’est l’argent du contribuable, qu’il faut qu’il soit bien géré. Il y a 1,5 milliard d’euros qui vient de l’Etat et 1,5 milliard qui vient de la Région. Notre argent n’est pas financé par une augmentation de notre dette parce que nous avons fait des économies quand ça allait bien", commente le président d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Après avoir acheté et distribué des masques et organisé une campagne de dépistage, la Région n’a pas poursuivi sur sa lancée avec les vaccins. Pourquoi ? "Parce qu’on ne nous le permet pas. C’est toute l’absurdité de la situation actuelle. La Région n’a pas la possibilité d’acheter des vaccins, l’Etat en a gardé le monopole. Je pense que c’est une erreur, mais laissons-ça de côté car ils ne reviendront pas dessus. En revanche je suis convaincu que vous ne pilotez pas une campagne de vaccination depuis Paris, ça ne marche pas. C’est trop centralisé, trop lourd, trop lent", se désole Laurent Wauquiez.

L’ancien président des Républicains milite pour que les Régions reçoivent les doses de vaccin hebdomadaires et qu’elles se reposent sur les médecins libéraux, les pharmacies, les infirmiers. "Là on pourra aller beaucoup plus vite", conclut-il sur le sujet.

Concernant les élections régionales programmées en juin, Laurent Wauquiez estime que "cette élection se fera sur une seule chose : comment protège-t-on nos habitants durant cette crise ?". Et glisse une pique à celle qui pourrait lui être opposée : Najat Vallaud-Belkacem. "Que telle personnalité, qui a abandonné notre région revienne au moment des élections, puis reparte, puis refasse des médias nationaux, puis revienne en disant qu’elle adore notre région… ça me fait toujours un peu sourire".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com.