Menaces de décapitation et d'émasculation : l'association visée portera plainte contre le maire de Rillieux pour diffamation

Le président du Mouvement pour une Solidarité Internationale (MSI) a annoncé vouloir attaquer Alexandre Vincendet en diffamation. Il reproche au maire de Rillieux-la-Pape de l'avoir inclu dans l'affaire qui secoue la commune depuis lundi, à savoir des menaces de décapitation et d'émasculation contre Alexandre Vincendet et proférées sur Facebook, en commentaires d'une publication du MSI.

"Nous ne sommes absolument pas responsables des personnes qui partagent nos articles et nos publications. Nous avons toujours condamné toutes les violences et nous condamnons fermement ces insultes et menaces", indique Abdelaziz Boumediene, qui estime qu'Alexandre Vincendet a également menti sur l'origine de la brouille entre le MSI et la Ville de Rillieux.

Le maire révélait lundi que l'association avait demandé l'autorisation de distribuer des colis alimentaires à Rillieux. Ce qui lui avait été refusé, compte-tenu de la situation sanitaire. Alexandre Vincendet aurait alors proposé que le MSI se rapproche d'une association comme les Restos du Coeur ou la Banque Alimentaire pour organiser la distribution, mais il n'aurait récolté qu'un refus d'Abdelaziz Boumediene. Ce dernier déclare de son côté qu'à "aucun moment il (Alexandre Vincendet ndlr) nous a proposé de réaliser la distribution avec le Secours Catholique".

Parole contre parole.