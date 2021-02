Lyon face à un islamo-gauchisme végétarien pro-corrida ?

Et beaucoup de fantasmes, amenant à des duels de réseaux sociaux Darmanin face à Doucet en mode Booba contre Mister V : l’avenir de nos enfants passe-t-il par la viande ?

Cantines de Lyon sans viande : pourquoi la Mairie prend-t-elle cette décision ?

Proposer un menu unique sans viande pour les enfants dans les cantines vise à accélérer le service dans le cadre du protocole sanitaire renforcé contre le Covid-19. Il s’agit d’assurer le plus de sécurité possible pour le personnel et les enfants.

Il pourra d’ailleurs toujours être possible pour nos petits de manger certains cadavres d’animaux puisque le poisson sera encore inscrit au menu.

Cantines de Lyon : une volonté de complaire à Al-Qaeda ?

Aussitôt suite à cette mesure, une levée de boucliers s’est instaurée partout sur les réseaux sociaux (des espaces connus pour leur sens de la nuance et de la bienveillance) face à ce qui serait un diktat écolo bobo-végétarien. Et, aussi, pour reprendre un mot à la mode, islamo-gauchiste puisque certains internautes des plus bienveillants et intelligents et évidemment qui eux savent la vraie de vraie vérité qu’on nous cache, y voient la patte d’une envie de plaire à des cellules islamistes dormantes.

D’autres se sont inquiétés une dictature végétarienne en mode hippie anti-spéciste. Ceci alors que l’Adjointe aux Affaires Sociales de Grégory Doucet et ex-élue de l’ancienne majorité de Gérard Collomb, Sandrine Runel a pourtant confié publiquement son amour des spectacles de corrida où l’on torture puis tue des animaux pour le plaisir du public nîmois.

Le Ministre de l’intérieur Gérald Darmanin est lui aussi allé au clash, oubliant un peu vite que la mesure avait été prise de la même façon il y a un an par l’ancien Maire Gérard Collomb sans susciter autant de procès d’intentions. Pourtant Darmanin s’y connait en cantines : il était directeur de campagne de Nicolas Sarkozy lorsque ce dernier parlait dans ses discours édifiants pour les foules de militants LR de double ration de frites à la cantoche. Grégory Doucet, s’il a défendu fort logiquement les mesures de son équipe, a aussi un peu parfois oublié dans ses réponses les mesures de repas à un euro pour les étudiants ou le chèque psychologie pour les étudiants du gouvernement (ah si on pouvait en étendre le bénéfice à d’autres…) . Ainsi vont les clashs sur Twitter : il ne faut pas y chercher souvent de la nuance.

Cantines sans viande à Lyon : Est-ce que tout ça est dangereux pour nos enfants ?

Mais qu’est-il au fait des conséquences pour ceux qui s'inquiètent des carences alimentaires pour nos petits écoliers, au-delà de la politique politicienne ? Déjà la mesure est temporaire. Et, outre la présence de poissons et d'œufs dans les repas, ce qui fait donc qu’on n’est pas en présence de repas végétariens ou végans, il est tout à fait possible de se nourrir de façon saine et équilibrée sans cadavres d’animaux.

D’ailleurs la consommation de viande des milieux sociaux favorisés est en moyenne plus basse que celle des milieux populaires selon une étude de l'Anses de 2017. Des milieux populaires qui du fait de revenus insuffisants, ont bien plus souvent une alimentation moins saine pour la santé et à laquelle on en propose une souvent très carnée dans les hards discounts et produits premiers prix des supermarchés.

Enfin la surconsommation de viande (qui est remontée l’année passée) pose un véritable problème pour notre pays et notre planète. Et donc pour l’avenir de nos enfants.

La Bretagne, surproductrice de porcs, n’a presque plus aucun cours d’eau qui ne souffre pas de pollution. 26% de la surface des terres émergées non couvertes par les glaces est employée pour le pâturage. Un kilogramme de viande bovine équivaut à une émission de 27 kg de gaz à effet de serre.

Ce ne sont pas des steaks hachés industriels qui vont construire l’avenir de nos enfants. Mais au contraire surtout peut-être le fait qu’eux comme nous en mangions moins.

