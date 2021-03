Lyon : un mineur présenté à un juge des enfants après avoir menacé le maire du 2e arrondissement

Pierre Oliver, qui était en famille, avait alors dégainé son téléphone portable pour filmer la scène. Ce qui avait attiré l'attention de la cinquantaine de jeunes. Certains avaient ensuite menacé et insulté l'élu LR, même après que Pierre Oliver ait énoncé sa qualité de maire.

Puisqu'il s'était rendu immédiatement au commissariat voisin, Pierre Oliver avait permis l'interpellation de quelques individus. L'un d'entre eux, âgé de 17 ans, a nié sa participation aux faits lors de sa garde à vue. L'exploitation des vidéos prouvait pourtant qu'il était sur place.

L'adolescent a été déféré au parquet en vue de sa mise en examen par un juge des enfants. Une information de la police laissait pourtant entendre dans un premier temps que ce jeune avait été laissé libre avec une composition pénale.

Dans un communiqué transmis ce mardi après-midi aux journalistes, le parquet de Lyon a tenu, probablement après cette affaire, à réitérer son soutien aux élus : "Les menaces, agressions physiques ou verbales visant les Maires et élus de la République sont autant d’atteintes à notre République et à notre Démocratie. Le parquet de Lyon entend y apporter des réponses rapides, fermes et déterminées. Les élus doivent être soutenus dans leur action quotidienne pour être en mesure de la poursuivre sereinement".