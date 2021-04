Lyon Politiques : l'actualité de la semaine décryptée par nos experts - 09/04/21

L'émission Lyon Politiques et ses intervenants décryptent pour vous les évènements marquants de la semaine dans l'agglomération lyonnaise. Aux côtés des journalistes Alexis André et Gérard Angel, les anciens élus Emmanuel Hamelin (AGIR) et Etienne Tête (EELV) interviennent sur les sujets suivants :

- Election du président des Républicains du Rhône : l'alliance passée avec Gérard Collomb a-t-elle divisé la droite lyonnaise ?

- Le magazine municipal va changer de nom : féminiser Lyon Citoyen est-il vraiment la priorité ?

- Repas secrets dans les restaurants lyonnais : un scandale ou bien de la survie ?

- Vaccination "clandestine" à Lyon : quand s'arrêtera l'hypocrisie ?