Lyon : les élus écologistes lancent l'opération "On sème", pour "retrouver cette vitalité qui nous manque"

En plein cœur des Subsistances ce jeudi matin dans le 1er arrondissement, le maire de Lyon, Grégory Doucet, entouré de tous les maires d'arrondissements écologistes, a présenté une opération intitulée "On sème, un peu, beaucoup, passionnément". Concrètement, dans chaque arrondissement écologiste de Lyon, (le 2e et le 6e "n'ont pas prévu une programmation associée", d'après l'élu), des activités culturelles, sportives, artistiques… seront proposées à l'apparition des beaux jours.

"On veut tous retrouver cette vitalité qui nous manque. On veut retrouver des espaces où se rencontrer, où l'on peut partager, respirer… Il était important pour nous de redonner de l'espoir, redonner envie. A force de faire des visios, on a le moral qui commence à descendre dans les chaussettes. On voulait redonner vie à cette ville, tout en respectant les contraintes sanitaires", a déclaré le maire de Lyon, sous "la tornade" installée dans la verrière des Subsistances, "une œuvre qui symbolise notre opération" selon l'édile.

Le premier point important est la reconduction du dispositif de piétonnisation "La voie est libre" le 5 juin prochain, après l'échec du mois de septembre dernier (voir notre article en détail). Les rues concernées devraient être connues prochainement.

De plus, les Verts, souhaitent "inciter les habitants à planter, jardiner, cultiver, végétaliser, partout où ce sera possible". Pour ça, à partir du 10 mai prochain, la Ville va mettre à disposition 10 000 sachets de graines dans les mairies d'arrondissement.

Des animations tournées vers les enfants

"L'idée est de faire foisonner un ensemble d'actions, pour que chacun reprenne un peu de vie en occupant l'espace public, en participant. Tout le monde peut participer, notamment les enfants", s'est réjoui Grégory Doucet. Cela se matérialisera par exemple par des activités de dessin, grâce à l'opération "Le fil de nos rêves", le 5 juin prochain, jour de la piétonnisation de certaines rues.

De plus, la municipalité invite les plus jeunes à faire "un dessin pour imaginer demain". Ils seront sollicités dans les écoles pour s'exprimer sur le thème "ce que je rêve de faire quand ce sera la fin de la pandémie". Leurs réalisations seront ensuite accrochées lors d'un grand week-end festif".

A noter, qu"On sème", intervient "en complément des opérations qui auront lieu", comme les Nuits de Fourvière ou encore Tout l'monde dehors", insiste Grégory Doucet.

