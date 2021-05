Passe d’armes avec le maire sur l’insécurité : "Vous dites que tout va mieux. Les Lyonnais vont vous rire au nez"

C’est ce jeudi qu’ils votaient notamment la fameuse délibération octroyant 200 000 euros de subventions à des associations et des structures pour lutter contre la délinquance et la récidive. Mohamed Chihi, adjoint au maire chargé de la Sécurité, expliquait que 50 000 euros de crédits de fonctionnement étaient aussi débloqués pour lutter contre "des phénomènes et problématiques très actuels" comme la conduite dangereuse ou le harcèlement de rue.

"On vous demande juste de travailler et de sortir de vos bureaux, attaquait Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement. On va faire des spectacles et des fresques. La mesure n’est absolument pas à la hauteur de ce qu’on doit faire à Lyon. A part les délinquants et les voyous, personne n’a de problème avec la police ! (…) Et si vous aidiez plutôt les Lyonnais ?"

"Seuls les délinquants ont peur de la police ? Dans quel monde vivez-vous ?", lui répondait Mohamed Chihi, assurant donc qu’une partie de la population craignait les forces de l’ordre. Un premier tacle peu apprécié par l’adjoint qui rappelait vouloir travailler sur "un triptyque : prévention de la délinquance, répression et prévention de la récidive".

Grégory Doucet était aussi très remonté. "Nous faisons notre part à Lyon, il faut aussi que l’Etat prenne la sienne", a assuré le maire écologiste. "Vous dites que tout va mieux. Les Lyonnais vont vous rire au nez", lui rétorquait Pierre Oliver.

Au final, la délibération fut votée à l’unanimité. Ce qui ne manqua pas de faire sourire les écologistes.

"Admettez que votre position va devenir intenable"

Puis ce fut au tour de Jean-Yves Sécheresse, élu d’opposition et ancien adjoint au maire chargé de la Sécurité. L’ancien bras droit de Gérard Collomb se disait "sidéré par (le) laisser-faire" de Grégory Doucet face à l’insécurité. "Sidéré qu’on puisse faire des rodéos à une dizaine de mètres de votre bureau", rajoutait-il, rappelant que "nos policiers savent agir en cas de rodéos ! (…) En choisissant de ne rien faire, admettez que votre position va devenir intenable".

Mohamed Chihi rétorquait qu’aucun accident lié aux rodéos n’était survenu : "nous pouvons nous en réjouir". C'était vite oublier la chute d'un adolescent à la Duchère, entraînant d'importantes violences urbaines en mars dernier.

"Si je ne parle pas matin, midi et soir des rodéos, c’est pour faire attention à la publicité, réagissait à nouveau Grégory Doucet. Les rodéomen cherchent à être le plus visible possible. C’est à celui qui aura la plus grande audience. Plus nous parlons des rodéos, plus nous incitons d’autres jeunes à en commettre. Nous n’ignorons pas le phénomène. Et il faut communiquer davantage sur les résultats obtenus".

Concernant les rodéos réalisés il y a quelques semaines sur la place des Terreaux et Bellecour, la majorité révélait ce jeudi que deux individus avaient été interpellés puis jugés.