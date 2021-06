Bruno Bernard face aux critiques : "Ma priorité, c’est d’améliorer la vie des habitants de la Métropole de Lyon"

LyonMag : La crise sanitaire vous empêche pour le moment de faire un mandat traditionnel. Mais est-ce que l’urgence climatique qui vous porte vous en empêchera aussi ?

Bruno Bernard : Il y a plusieurs urgences : climatique, environnementale, sociale, économique, sanitaire… Il faut toutes les traiter. On a des compétences multiples, il n’y a pas une politique qui se ferait au détriment des autres, c’est un ensemble de politiques.

Vos actions entraînent forcément des réactions positives et négatives. Vous prenez le temps de regarder ce qui peut se dire ?

Je suis à l’écoute en permanence. Davantage des acteurs et des corps intermédiaires que directement de la population, parce que c’est plus compliqué : la Métropole n’est pas encore une collectivité qui a un lien fort avec l’habitant. Mais, je rencontre toutes les semaines des chefs d’entreprises, des représentants d’associations ou des élus locaux. C’est important d’être à l’écoute pour sentir les choses, les comprendre, convaincre sur nos politiques, les adapter. On ne peut assumer correctement nos responsabilités qu’avec des échanges permanents.

Vous pensez que c’est possible de rapprocher ce mastodonte qu’est la Métropole des Grands Lyonnais ?

Je pense que c’est possible d’améliorer le lien entre la Métropole et les habitants pour comprendre quel est notre rôle essentiel. C’est aussi important au niveau territorial, c’est ce qu’on a commencé à essayer de faire en donnant des rôles plus importants aux maires. Et puis, il faut aussi que l’élu métropolitain crée des liens avec la circonscription et là tout reste à faire. Après, on a l’avantage d’avoir été élu au suffrage direct, ce qui donne un premier élan. Il reste encore du travail dans la compréhension des choses alors que nos politiques sont concrètes, puisque quand on parle de déchets, d’assainissement de l’eau, de transport ou d’économie. Naturellement, cela touche directement les gens.

L’opposition vous reproche beaucoup l’absence de concertation. Ils sont dans leur rôle ou vous les comprenez ?

Pour moi, c’est normal que l’opposition s’oppose. Ils s’opposent sur tout et pas toujours de façon très constructive. C’est le choix qui a été fait par trois des quatre groupes d’opposition, aujourd’hui à la Métropole. Mais moi, je n’ai pas de sujet avec ça, c’est la démocratie, on a le droit de ne pas être d’accord. Après, c’est sûr que je préfère quand il y a des propositions. Je trouve très bizarre que quand on a été aux manettes pendant vingt ans, on vienne reprocher à ceux qui arrivent de ne pas faire ce que l’on n’a pas fait. Je trouve ça même amusant. Si on regarde le fonctionnement de cette Métropole depuis notre élection par rapport à ce qui se faisait avant, les choses aujourd’hui se font en transparence avec les maires et les élus.

Le terme de "mission divine" revient de plus en plus concernant les écologistes. Est-ce que vous le comprenez ?

Moi, je ne suis pas croyant (rire).Cette notion de "divin" ne me correspond pas du tout. Ceux qui disent ça n’ont jamais rien fait pour l’écologie. Je comprends que l’on devienne un concurrent politique aujourd’hui et que l’on soit attaqué de la sorte, que l’on nous caricature d’une façon qui commence même à faire sourire les journalistes.

Faut-il faire participer les gens sur chaque grand projet qui va rythmer le mandat ou bien ne pas gouverner par sondage ?

Les deux positions seraient un peu excessives. Ma priorité, c’est de faire les politiques publiques et d’améliorer la vie des habitants. Quand on associe les habitants et les autres acteurs, on a plus de chances d’avoir des politiques efficientes. C’est dans ce sens-là qu’il faut essayer de concerter la population. En ce moment, on le fait naturellement sur la modification du plan local d’urbanisme. On a aussi fait participer la population sur le tracé du T6 Nord. Il y a des objectifs, mais il faut trouver le juste milieu entre l’efficacité de l’action politique et puis les concertations qui nous apportent un plus. Il faut surtout éviter de faire de la concertation symbolique.

Vous remerciez souvent Grégory Doucet de concentrer l’attention et les critiques, et donc d’agir comme un paratonnerre ?

Je ne pense pas que ce soit un paratonnerre. Un maire est plus exposé puisque même si l’institution Métropole de Lyon pèse beaucoup plus lourd en matière de budgets et de compétences, elle est moins connue. C’est bien aussi qu’on parle des élus écologistes !

Gérard Collomb était réputé pour décider seul, et son entourage n’osait pas lui dire quand il faisait fausse route. Vous veillez à ne pas reproduire ce schéma ?

Gérard Collomb était complètement en décalage. Moi, j’ai des équipes assez bonnes. Et la gouvernance de la Métropole a complètement changé. Pendant vingt ans, tout se décidait dans le bureau que j’occupe. Aujourd’hui, ce sont les vice-présidents qui décident. On travaille collectivement. Chaque vice-président assume pleinement sa responsabilité, ils sont présents du matin au soir à l’Hôtel de la Métropole. On a complètement changé la façon de diriger cette collectivité. J’ai un rôle beaucoup moins important que les présidents précédents.

A.A.

