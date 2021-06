Régionales : un sondage promet une large victoire de Laurent Wauquiez au second tour, la gauche unie perd des voix en route

Pour le second tour des élections régionales, trois candidats sont opposés (Laurent Wauquiez, Fabienne Grébert et Andrea Kotarac), et chacun espère que la participation décollera, et que ça lui sera favorable.

Mais l'issue du scrutin pourrait bien être largement bouclée. Si l'on en croit le premier sondage de l'entre-deux tours publié ce jeudi par CNEWS et commandé à Opinion Way, Laurent Wauquiez l'emporterait avec 58% d'intentions de vote. Le président LR sortant de la collectivité obtiendrait une large majorité et les sièges qui vont avec face à Fabienne Grébert.

Malgré son alliance de la gauche avec Najat Vallaud-Belkacem (PS) et Cécile Cukierman (PCF), l'écologiste n'obtiendrait que 29% des voix. Cette union perdrait donc des voix en route, puisque l'addition arithmétique des suffrages récoltés par les trois candidates au premier tour permettait d'atteindre les 31%.

Quant à Andrea Kotarac, le candidat du Rassemblement National, il obtient 13% d'intentions de vote. Soit près de 10 points de moins que Christophe Boudot en 2015, le candidat du Front National, qui s'était lui aussi qualifié dans une triangulaire avec la gauche et la droite aux premières régionales d'Auvergne-Rhône-Alpes.

A noter enfin que le sondage promet une abstention encore plus forte qu'au premier tour : de 32,6% de participation, Auvergne-Rhône-Alpes passerait le 27 juin à 31%.