Projet des Verts pour la Guillotière : la droite accuse le maire de Lyon de "légaliser l’illégal"

Dans un communiqué intitulé "Guillotière : entre désillusion et déception", envoyé par le groupe "Droite, Centre & Indépendants à la Ville de Lyon", les élus municipaux et d’arrondissement réagissent aux mesures concernant l’avenir du quartier de la Guillotière.

En effet, une réunion publique d’informations a eu lieu mercredi soir au palais de la Mutualité, afin de rendre compte aux habitants du 3e et du 7e arrondissement, des mesures retenues lors des neuf ateliers participatifs du début d’année.

Parmi elles, "renforts de policiers, délocalisation du marché sauvage, déplacement de l’arrêt de tram au nord sur la cour de la liberté, et mise en place d’urinoirs écologiques", nombres de ces décisions ont fait l’objet de plusieurs contestations, et la droite n’y échappe pas.

"Le maire de Lyon qui en janvier disait ne pas vouloir d’un quartier "où la moitié des gens dans la rue sont des policiers" se rend aujourd’hui à l’évidence qu’en l’absence de présence policière, c’est l’anarchie et réclame plus de moyens policiers à l’Etat", déclarent Béatrice de Montille et Emilie Desrieux.

"Cette espérance s’est transformée en désillusion au regard des mesures proposées. Le projet de société du Maire de Lyon est donc de légaliser l’illégal !".

Des déclarations fortes, signées par la conseillère municipale du 3e arrondissement et de la conseillère du 7e arrondissement.

Le groupe donne alors rendez-vous ce lundi à 19h en visio conférence, pour que les habitants du quartier puissent "exprimer leurs attentes et leurs propositions d’actions".

L’inscription se fera par mail : lesateliersdelaguillotiere@gmail.com