Collectif pro-téléphérique : la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon dénonce un "comité de paille" du Sytral

Un regroupement de personnes favorables au téléphérique entre Francheville et Lyon avec, des citoyens certes, mais des citoyens proches des écologistes, avec des mandats actifs ou passés d’élus pour Monique Cosson ou Olivier Mesnard.

Ce dernier accusait d’ailleurs la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon de l’avoir "banni" de sa page Facebook pour avoir eu "le tort d'apporter du débat, de répondre aux arguments et contre-vérités qui y étaient développés".

Des propos qui ont piqué Véronique Sarselli au vif. L’édile LR a donc joué la carte de l’ironie en indiquant à LyonMag se "réjouir de la constitution d’un tel collectif". "À défaut de pouvoir échanger avec le Sytral, nous pourrons au moins échanger avec ses VRP locaux et connaître leurs motivations à déboiser notre ceinture verte, bouleverser le parc du Brûlet avec des pylônes de 60m ou encore bétonner les vignes de Montray", pique-t-elle gentiment.

Avant de passer à l’attaque plus acide : "Nous constatons que ce collectif politique n'a que 13 membres et que les 3 fondateurs

sont tous des militants de l'équipe de Bruno Bernard. Toutefois, même si cette association peut se retrouver dans une cabine de téléphérique, la ville est à leur disposition pour leur prêter des salles comme nous en prêtons déjà à "Touche pas à mon Ciel" ou à l'AGUPE (association environnementale contre le projet). La confidentialité et le caractère très politique de ce comité n'empêchera en rien de débattre et d'espérer les sortir des réflexes dogmatiques du bréviaire du Sytral".

Et de conclure en évoquant "un comité de paille dont les ficelles sont plus grosses que des câbles" créé par le Sytral.

On parie que les débats de la concertation autour du téléphérique ne seront pas apaisés ?