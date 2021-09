Quels sont les lieux de Lyon les plus à risque face au Covid-19 ? Les détails de l'étude d'Alexandre Nicolas

Alexandre Nicolas vient de publier en anglais une étude sur la diffusion du Covid-19, avec Lyon comme territoire passé sous le microscope. L'occasion de se pencher sur la question du masque mais aussi de faciliter la recherche de l'origine des contaminations, ce qui fait souvent défaut chez les personnes malades du virus.

"Notre espoir était de prendre en tenaille la réalité de la transmission virale", indique Alexandre Nicolas, qui a donc établi une hiérarchie des risques à Lyon.

"Les rues fortement passantes arrivent bien en-dessous de la terrasse d'un café. Le risque y est bien moindre. Après la terrasse de café, on a les marchés bondés. On a étudié celui de la Croix-Rousse qui présente un risque plus faible mais toujours significatif. Les gares étudiées arrivent en-dessous. Puis les rues sont bonnes dernières de notre étude", indique le physicien.

L'étude indique également que "la circulation à sens unique a relativement peu d'intérêt" dans la rue mais aussi dans les bâtiments comme les gares ou les centres commerciaux.

